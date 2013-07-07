VI Международный этнический фестиваль «Крутушка» пройдет с 22 по 24 августа 2014 года не далеко от Казани в поселке Крутушка
Җилферди чиккән сөлгеләр. Бүләкләр – күбебезгә! Көрәшик тә, узышыйк та – Сабантуй бүген бездә!
Так католические четки, потерянные однажды Кларой, но возвращенные Мусой, влияют на ход жизней всех троих героев.
23 марта 2014
В Галерее современного искусства ГМИИ РТ открылась персональная выставка татарстанского художника Ильгизара Самакаева.
23 марта 2014
Галерея современного искусства ГМИИ РТ подарила горожанам уникальную возможность побывать на открытии сразу двух выставок – «Лепота» и «Казань 2013».
14 марта 2014
Одна из главных выставочных площадок Казани презентовала работы Валерия Плотникова еще в начале весны. Автор, известный также под псевдонимом Валерия Петербуржского, – признанный мастер советской фотографии. Специализируется моменталист на портретной съемке российских знаменитостей.
11 марта 2014
«Antisymbole et Faster» выставка с таким названием открылась в центре современной культуры «Смена». Всемирно известный французский фотограф Гийом Герен представил две серии фотографий «Быстрее» и «Антисимвол», в которых отражена тема абстракции.
05 марта 2014
В Галерее современного искусства Казани открылась III региональная выставка акварели. В экспозиции представлено более 60 работ художников из Татарстана, Чувашии и Ульяновска. Творение мастеров привлекает простотой изящества и высоким художественным уровнем.
09 декабря 2013
6 декабря в Национальном музее РТ впервые представили «Волгу в акварелях Дмитрия Ивановича Архангельского». До этого коллекция работ талантливого художника родом из Ульяновска побывала в Чебоксарах и Тольятти.
10 ноября 2013
С 26 по 31 октября в казанском кинотеатре «Мир» прошла ретроспектива фильмов, посвященная писателю Чингизу Айтматову
31 октября 2013
26 октября в кинотеатре «Мир» открылась кинонеделя, посвященная известному романисту. С воскресенья по четверг будут показаны экранизации произведений Чингиза Айтматова.
08 октября 2013
"Стамбул и прочее". Выставка с таким названием проходит в эти дни в Казани.
14 июня 2013
Астанада «Зәки Әхмәтовның гыйльми тикшеренүләре һәм хәзерге әдәбият белеменең теоретик проблемалары» исемле гыйльми конференция узды.
Добавлено: 19 марта 2014 | Все из рубрики "Видео"
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