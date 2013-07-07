Этнический фестиваль «Крутушка» приглашает

VI Международный этнический фестиваль «Крутушка» пройдет с 22 по 24 августа 2014 года не далеко от Казани в поселке Крутушка

Этнический фестиваль «Крутушка» приглашает Этнический фестиваль «Крутушка» приглашает

Сабантуй 2014, где и когда?

Җилферди чиккән сөлгеләр. Бүләкләр – күбебезгә! Көрәшик тә, узышыйк та – Сабантуй бүген бездә!

Сабантуй 2014, где и когда? Сабантуй 2014, где и когда?

Церемония Открытия XXVII Всемирной летней Универсиады 2013

   

Церемония Открытия XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 Церемония Открытия XXVII Всемирной летней Универсиады 2013

Я хотел создать историю о невозможной любви

Так католические четки, потерянные однажды Кларой, но возвращенные Мусой, влияют на ход жизней всех троих героев.

Я хотел создать историю о невозможной любви Я хотел создать историю о невозможной любви

Социокультурный потенциал межконфессионального диалога в полиэтничном пространстве Европейского Востока

23–24 мая 2013 г. в Казани будет проходить Международная научная конференция

Социокультурный потенциал межконфессионального диалога в полиэтничном пространстве Европейского Востока Социокультурный потенциал межконфессионального диалога в полиэтничном пространстве Европейского Востока
Лирика и богатство души в портретах Ильгизара Самакаева

Лирика и богатство души в портретах Ильгизара Самакаева

23 марта 2014

В Галерее современного искусства ГМИИ РТ открылась персональная выставка татарстанского художника Ильгизара Самакаева.

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Опубликовано в рубрике "Изобразительное искусство, Личности, Музеи, Рекомендуем"

Три знакомства с Юрием Чибиневым

Три знакомства с Юрием Чибиневым

23 марта 2014

Галерея современного искусства ГМИИ РТ подарила горожанам уникальную возможность побывать на открытии сразу двух выставок – «Лепота» и «Казань 2013».

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Опубликовано в рубрике "Изобразительное искусство, Личности, Музеи"

Фотографическая летопись Валерия Плотникова

Фотографическая летопись Валерия Плотникова

14 марта 2014

Одна из главных выставочных площадок Казани презентовала работы Валерия Плотникова еще в начале весны. Автор, известный также под псевдонимом Валерия Петербуржского, – признанный мастер советской фотографии. Специализируется моменталист на портретной съемке российских знаменитостей.

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Опубликовано в рубрике "Личности, Музеи"

Антисимволы и свобода в фотографиях Гийома Герена

Антисимволы и свобода в фотографиях Гийома Герена

11 марта 2014

«Antisymbole et Faster» выставка с таким названием открылась в центре современной культуры «Смена». Всемирно известный французский фотограф Гийом Герен представил две серии фотографий «Быстрее» и «Антисимвол», в которых отражена тема абстракции.

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Опубликовано в рубрике "Изобразительное искусство, Личности, Музеи, Рекомендуем, Франция"

Третья региональная выставка акварели открыта в Казани

Третья региональная выставка акварели открыта в Казани

05 марта 2014

В Галерее современного искусства Казани открылась III региональная выставка акварели. В экспозиции представлено более 60 работ художников из Татарстана, Чувашии и Ульяновска. Творение мастеров привлекает простотой изящества и высоким художественным уровнем.

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Опубликовано в рубрике "Изобразительное искусство, Музеи, Рекомендуем"

Течение Волги и времен в экспозиции Д.И. Архангельского

Течение Волги и времен в экспозиции Д.И. Архангельского

09 декабря 2013

6 декабря в Национальном музее РТ впервые представили «Волгу в акварелях Дмитрия Ивановича Архангельского». До этого коллекция работ талантливого художника родом из Ульяновска побывала в Чебоксарах и Тольятти.

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Опубликовано в рубрике "Изобразительное искусство, Музеи, Рекомендуем"

Мастер-класс человечности от Чингиза Айтматова

Мастер-класс человечности от Чингиза Айтматова

10 ноября 2013

С 26 по 31 октября в казанском кинотеатре «Мир» прошла ретроспектива фильмов, посвященная писателю Чингизу Айтматову

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Опубликовано в рубрике "Кино, Киргизия, Киргизы"

С чего начинается гений Чингиза Айтматова?

С чего начинается гений Чингиза Айтматова?

31 октября 2013

26 октября в кинотеатре «Мир» открылась кинонеделя, посвященная известному романисту. С воскресенья по четверг будут показаны экранизации произведений Чингиза Айтматова.

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Опубликовано в рубрике "Кино, Киргизия, Киргизы, Литература, Личности, Рекомендуем, Россия, Фестивали"

Меланхолия и контраст в фотографиях Мустафы Дедеоглу

Меланхолия и контраст в фотографиях Мустафы Дедеоглу

08 октября 2013

"Стамбул и прочее". Выставка с таким названием проходит в эти дни в Казани.

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Опубликовано в рубрике "Музеи, Турки, Турция"

Янә казакъ кардәшләр янында

Янә казакъ кардәшләр янында

14 июня 2013

Астанада «Зәки Әхмәтовның гыйльми тикшеренүләре һәм хәзерге әдәбият белеменең теоретик проблемалары» исемле гыйльми конференция узды.

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Опубликовано в рубрике "Казахи, Казахстан, Наука и искусство"

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Түгәрәк өстәл

Добавлено: 19 марта 2014 | Все из рубрики "Видео"

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miras 090612 from dakazan on Vimeo. Түгәрәк өстәл

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