23–24 мая 2013 г. в Казани будет проходить Международная научная конференция

Так католические четки, потерянные однажды Кларой, но возвращенные Мусой, влияют на ход жизней всех троих героев.

VI Международный этнический фестиваль «Крутушка» пройдет с 22 по 24 августа 2014 года не далеко от Казани в поселке Крутушка