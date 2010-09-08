Под занавес лета, когда природа не балует солнцем, а дождевые тучи могут внезапно появиться, я отправилась на II Международный этнический фестиваль «Крутушка».

Фестиваль, организованный в одном из живописных уголков Татарстана на территории лагеря «Байтик» Высокогорского района, позволил окунуться в самобытную этническую атмосферу, где на лесном фоне пестрят своими костюмами представители разных народных коллективов, ярмарочные лавки ломятся от красоты и необычности изделий, представленных мастерами, а на танцевальной площадке стучат каблучками девушки и парни, заучивая очередной элемент кадрили.

Фестиваль продлился три предпраздничных августовских дня. Наша республика давно характеризуется прилагательным «многонациональная». И, наверное, довольно символично, когда в канун празднования Дня республики недалеко от ее столицы организуется подобное мероприятие.

Ярмарка

На ярмарке декоративно-прикладного искусства и национальных ремесел из России, ближнего и дальнего зарубежья были представлены различные изделия. Особенно привлекали внимание браслеты, расчески, подставки под горячие блюда, выполненные из можжевельника, нежный аромат которого доносился далеко за границы лавки. Образцом технологий русских мастеров послужили берестяные изделия: украшения, короба, заколки для волос. Замерзшие в этот августовский день примеряли меховые изделия: шапки, сумки, муфточки, воротники, пропитанные теплом мастерицы из Тольятти. Могу смело заявить, что на данной ярмарке любой человек мог бы найти изделие по вкусу: украшения из железа, стали, глины, разных пород дерева, папье-маше, войлока, различных видов тканей, ниток и бисера.

Классы мастеров

Пока прибывавшие на фестиваль скупали всевозможные товары на ярмарке, тем временем гостей, закончивших с покупками, народные умельцы и музыканты обучали своему ремеслу на мастер-классах. Однако самым веселым, на мой взгляд, стал мастер-класс по танцам, проведенный коллективами — участниками фестиваля. Первым стал театр народной музыки «Песнохорки» из г. Барнаула Алтайского края. На танцевальной площадке не куда было яблоку упасть. «Обучающиеся» вместе с участниками коллектива разучили несколько видов кадрилей, хороводные танцы. Помимо этого изучили народные игры, основанные на специальных песнях и частушках. Примечательно, что игры и танцы рассчитаны на постоянную смену партнеров, с целью, чтобы все задействованные могли перезнакомиться.

Концерт

Вечером, услышав звуки фанфар, зрители начали потихоньку стекаться к главной фестивальной сцене, где началось вступление музыкальных коллективов. География участников музыкальной программы была обширна: коллективы из городов и сел Татарстана, России и стран ближнего зарубежья. Особенно приятно, что открыли программу «хозяева» фестиваля – фольклорно-этнографический ансамбль «Матур ял» (Высокогорский район).

Все, даже блюда, предложенные в пунктах питания, отражали кулинарные традиции разных народов. В продуктовых шатрах предлагали: татарские треугольники и перемечи, узбекский плов, мучные изделия с томатами и сыром итальянской кухни, мясо, приготовленное в лучших прибалтийских традициях.

Официально заявленного организаторами конкурса костюмов среди зрителей не было. Однако небольшую часть присутствовавших можно было определить как потенциальных конкурентов на лучший костюм созданный в этнографических традициях.

На торжественном открытии директором республиканского центра «Лето» Верой Коцюбинской была высказана мысль, о том, что хорошо «не только поддерживать и развивать, но надо бы еще и уважать культуры различных народов». А лучшим способом чтобы проникнуться уважением являются подобные мероприятия, на которых можно окунуться в эти культуры.

Лениза Мухаметзянова

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