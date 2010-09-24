Слова: «Мир вам, милость Всевышнего Аллаха и Его благословение», произнесенные Муфтием шейхом Равилем Гайнутдином 15 сентября со сцены культурно-развлекательного комплекса «Пирамида» возвестили об открытии VI Казанского Международного фестиваля мусульманского кино.

История фестиваля восходит к 2005 году, когда он впервые был организован в рамках празднования тысячелетия столицы Татарстана. Фестиваль проходит по инициативе Совета муфтиев России, при содействии Президента РТ, Правительства РТ, Министерства культуры РТ и Мэрии Казани.

Почетными гостями VI Казанского международного фестиваля мусульманского кино стали: Муфтий шейх Равиль Гайнутдин с супругой, Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, Муфтий Стамбула Мустафа Чагрыджи, режиссер и сценарист Болотбек Шамшиев, сценарист, режиссер Али Хамраев, руководитель программы «Мусульмане» Василий Антипов, а также представители фильмов-участников фестиваля, деятели культуры и искусства Татарстана, Башкортостана, Чувашии.

Появлением на звездной дорожке фестиваля в день его открытия зрителей порадовали звезды мирового и российского кино, среди которых были: знаменитая египетская актриса Ильхам Шахин, иранский режиссер Шахрияр Бахрани, турецкий режиссер Юксель Аксу, актер Вениамин Смехов с супругой Галиной Аксеновой, актер Антон Макарский с супругой Викторией Морозовой, Сергей Селин.

По словам председателя жюри, казахстанского актера Ментая Утепбергенова: «Если на церемонии инаугурации Президент дает клятву работать честно, положив руку на Конституцию, то жюри кинофестиваля может поклясться на Коране, что оценивать работы будет добросовестно».

Самым главным секретом фестиваля оставалась форма статуэтки. На открытии участникам и зрителям представили символ Казани миниатюрную башню Сююмбике — главный приз фестиваля, который был в последующем вручён в 10 номинациях.

В конкурсной программе фестиваля в этом году были представлены мировые и российские премьеры из 29 стран мира таких как: США, Франция, Алжир, Судан, Турция, Египет, Иран, Иордания, Норвегия, Палестина, Италия, Великобритания. В конкурс было отобрано 50 кинофильмов: 13 полнометражных игровых, 17 документальных, 10 короткометражных и 10 анимационных картин.

В рамках VI Казанского Международного фестиваля мусульманского кино по традиции прошел показ турецкого кино, на котором представлены режиссеры Мурат Сарачоглу с работой «Не сходи с ума», Пелин Эсмера — «Без десяти одиннадцать», Юксель Акусу — «Мое мороженое – чистые сливки».

Как и в прошлом году в дни проведения VI Казанского международного фестиваля мусульманского кино в ГТРК «Корстон» подвели итоги II Международного конкурса дизайнеров национальной одежды «International Fashion».

19 сентября в «Пирамиде» на торжественной церемонии закрытия фестиваля по решению жюри было вручено 10 статуэток. Обладателями золотой башни Сююмбике стали:

— за лучший полнометражный игровой фильм: «Бибинур» Ю. Фетинг (Россия),

— за лучший анимационный фильм: «Жасминовые птицы» (Сулафа Хиджази, Сирия),

— за лучшую режиссуру полнометражного игрового фильма: «Свой путь» (Ферейдун Хассанпур, Иран),

— за лучший сценарий полнометражного игрового фильма: «Ловец ветра» (А. Акманов и В. Чернышов),

— за лучшую операторскую работу полнометражного игрового фильма: Георгий Беридзе «Семья» (Казахстан, Германия, Россия, Франция),

— за лучшую мужскую роль в полнометражном игровом фильме: Бахадыр Болтаев («Гастарбайтер», Россия),

— за лучшую женскую роль в полнометражном игровом фильме: Фирдаус Ахтямова («Бибинур», Россия),

— за лучший короткометражный игровой фильм: «Светло-красный» (реж. Мухаммад Хамад, Египет),

— за лучший полнометражный документальный фильм: «Американский джихадист», Марк Клаувел и Джод Дженкинс, США,

— за лучший короткометражный документальный фильм: «Женщины в борьбе», Бусайна Канаан Хури, Палестина.

Специального Приза Президента Республики Татарстан «За гуманизм в киноискусстве» был удостоен фильм «Билал» (реж. Саурав Саранджи, Индия). Али Хамраев и Болатбек Шамшиев получили Специальный Приз Международной организации тюркской культуры «ТЮРКСОЙ» за отражение культуры и традиций народов тюркского мира. Два фильма: «Меня зовут Кхан» (реж. Коран Джохар, Индия) и «Один-ноль» (реж. Камла Абу Зекри, Египет) – были удостоены специального приза генерального спонсора фестиваля – приза зрительских симпатий. Приз Гильдии киноведов и кинокритиков России был вручен Ясмину Чуикх и Лине Асадуллиной за яркую этнографию, талантливо переданную современным киноязыком в фильме «Джин» и за деликатное воплощение любовных чувств средствами короткого фильма «Между слов», соответственно.

Показ конкурсных и некоторых внеконкурсных фильмов был организован в двух залах кинотеатра «Родина». Поэтому просмотреть абсолютно все не было возможно. Из-за внесенных в канун или день показа изменений в расписание программы, случалось так, что зрители приходили специально на определенный фильм по времени указанному в программе, а попадали либо на его середину, либо вообще не попадали на просмотр. Некоторые зрители по этому поводу выразили желание приобрести диски с тем или иным фильмом. Однако такая возможность не была представлена. Повторные показы также не были организованы.

Мы обратились с просьбой поделиться впечатлениями к журналисту Асие Юнусовой, которая успела просмотрела много фильмов из конкурсной программы:

«В просмотре отдала предпочтение игровым, но не оставила без внимания и мультипликационные и документальные фильмы. В конкурсной программе фестиваля впервые было представлено четыре татарских анимационных фильма, что, безусловно, является для нас событием. Это образцы первых татарских мультфильмов. Отрадно, что «Бибунур» был признан лучшим игровым фильмом, а Фирдаус Ахтямова, исполняющая главную роль, была отмечена как лучшая женская актриса.

Мне очень понравился фильм «Семья» совместного производства Казахстана, Германии, России и Франции. Идея фильма хорошо раскрыта. Сюжет разворачивается вокруг двух семей, которые олицетворяют человечество. Качественно выполнена операторская работа, оценили это и члены жюри.

В фильме «Гастарбайтер», заявленном как игровой, были сильны и документальные моменты. Он создан в жанре сильного реализма. Замысел был хороший, но его не до конца реализовали. По реакции зрителей можно сказать, что зрителям фильм понравился.

Сложная операторская работа отличает фильм «Путешествие в Мекку». Кому-то удается побывать в Мекке, кто-то знаком с Меккой понаслышке. Этот фильм для тех, кто не побывал в хадже и не видел Мекку.

Стоит отметить фильм «Мадина. Испытание любви», который был во внеконкурсной программе. Этот фильм создан для тех, кто еще бредит бразильскими сериалами. Думаю, если бы его пустили в прокат в Татарстане, он собрал бы аншлаги. В этом фильме сильны воспитательные идеи, присутствует новый взгляд на молодежь.

В целом, оценивая фестиваль, хочется отметить, что в сравнении с прошлыми годами было немного сильных фильмов. Обычно отличаются работы: Сирии, Ирана, а в этом году их было мало. Как бы то не было, ежегодно запоминаются один два лучших фильма».

Лениза Мухаметзянова