В середине сентября в историческом центре столицы Татарстана – Казанском Кремле прошел II Международный фестиваль современного искусства “Kazan. Kremlin Live 2010”. На фестивале были представлены различные жанры современного искусства: музыка, танцы, фотография.

Специальным проектом в рамках Фестиваля стала фотовыставка “LIVE Around The World”, на которой представлены работы мастеров, посвященные Турции, Индии и Пакистану.

Хотелось бы остановиться именно на Пакистане. Ведь, как известно эта страна совсем недавно потерпела бедствие в результате наводнения, которое унесло жизни десятков тысяч человек. Фотографии знаменитого турецкого фотохудожника Мехмета Окутана были сделаны накануне этой трагедии. Мастер лично приехал в Казань, чтобы представить свои работы на выставке, инициатором проведения которой стал продюсерский центр “TAMASHA”. Ранним воскресным утром, когда на выставке было еще не так много посетителей, я побеседовала с господином Мехметом Окутаном.

— Мехмет Бей, расскажите, пожалуйста, историю создания выставки названной «Пусть они улыбаются снова»?

— Два с половиной месяца назад я отправился в Пакистан по приглашению министерства по делам туризма, чтобы сделать фотографии для туристического каталога. Пакистан представленный на фотографиях многих успешных фотографов предстает мрачным. А на этот раз руководство Пакистана пожелало положительные, яркие фотографии.

В этой стране я видел тогда счастливых, красивых, улыбающихся людей. В течение месяца я пребывал в Пакистане, сделал очень хорошие снимки. Однако вскоре после моего отъезда, к великому сожалению, там случилось сильнейшее наводнение, которое привело к смерти людей, потери имущества. В мгновении ока положение Пакистана стало плачевным. На фотографиях, представленных на выставке здесь в Казани, изображена одна из областей, ставшей зоной затопления. С сожалением констатирую тот факт, что людей с кадров, возможно, нет сейчас в живых, но если они и живы, наверняка многие остались без крова. Когда от организаторов фестиваль “Kazan. Kremlin Live 2010” мне пришло предложение участия в выставке, я сразу же решил представить именно эту коллекцию, посвященную Пакистану.

Хотя организаторы пожелали подборку фотографий о Стамбуле, было принято решение поддержать жителей Пакистана, организовав выставку. Решили провести акцию – собрать пожертвования для жителей этой страны, которые я лично передам консульству Пакистана. Такова история рождения данной выставки. К счастью, мои работы выставлены в одном из самых красивых залов Казани.

— Вы любите путешествовать?

— Естественно. Моя прежняя работа – а был я председателем отделения Международной организации тюркской культуры «ТЮРКСОЙ» — была связана с разъездами, скажем так, с продолжительным пребыванием в дороге. Благодаря «ТЮРКСОЙ»у мне близко знаком Татарстан, Башкортостан. Фотография – моя страсть, ставшая основной работой, также предполагает разъезды. На мой взгляд, хороший фотограф должен объездить весь мир.

— Вы пишете путевые заметки?

— В сущности, мои фотографии сами по себе путевые заметки.

— С каких пор начали заниматься фотографией?

— Я начал заниматься фотографией с ранних лет. Обычно по окончании начальной школы дети просят у родителей велосипед. Я тоже попросил велосипед. Однако мне его не купили, потому что наш дом располагался на улице, где всегда было много машин. Поэтому обещали выполнить мое второе желание. Я попросил фотоаппарат. Вот так и началось мое увлечение фотографией. Что касается профессиональной деятельности, начну с того, что скажу, что у меня два образования: первое в сфере философии, второе, полученное в Париже, связано с фотографией. В то время фотосъемки из мира моды были популярны. Я тоже не остался в стороне. Позже стал понимать, что хороший фотограф должен уметь фотографировать все. Тем более я много путешествовал. Фотографии бывают разные: связанные с поездками, из мира моды, портретные съемки, но больше всего люблю фотографии людей. После ухода из «ТЮРКСОЙ»я стал подумывать о фотографии как о профессии. Сейчас только этим и зарабатываю на жизнь.

-Расскажите, пожалуйста, о какой-нибудь из недавних примечательных выставок ваших работ.

— Предыдущая моя выставка была посвящена архитектуре эпохи Рима, Византии и Османской империи. На ней были представлены фотографии архитектуры связанной с водой: это акведуки VIII – XIV вв., отреставрированные турками и сохранившиеся в прекрасном состоянии плотины, бассейны для сбора воды, фонтаны. Работы были выставлены в Айа Софье (храм Святой Софии) в Стамбуле. Несмотря на что фотографии были большого размера — два метра на четыре, в храме, высота которого составляет 60 метров, они казались маленькими.

— Расскажите о вашей второй половине. Как мне стало известно, она наша соотечественница.

-Я очень удачлив. Пять с половиной лет назад я познакомился с Айгуль Акмановой, бывшей в те времена руководителем отдела фотографий в Национальном музее в Казани, одним из наиболее известных местных фотографов. Мы влюбились друг в друга. Она стала моей женой. Живем вместе в Стамбуле, помогая, поддерживая друг друга.

— Есть ли между вами конкуренция?

— Одно из любимых турецких слов моей супруги: «rekabet yok» (перев. «конкуренции нет»). Совсем нет. Мы видим предметы по-разному. Фотографируя одно и тоже наши фотографии не похожи. Она истинная женщина-фотограф. У нее я учусь смотреть на жизнь оптимистично.

— Подумывали ли вы организовать так называемую «семейную» выставку, на которой будут представлены как ваши работы, так и Айгуль?

— Возможность проведения нашей совместной выставки в Казани обсуждалась с директором выставочного центра «Манеж». Была идея провести в марте следующего года выставку, посвященную Стамбулу совместно с моей супругой, а также при участии знаменитого татарстанского фотографа Фарида Губаева и двоих казанских коллег.

— Значит, у казанских любителей фотографии вновь появится возможность увидеть вас и ваши работы.

— Надеюсь, что да. Я очень люблю Казань. Это мой второй дом, родина моей жены. Айгуль так фанатично любит Казань, что перед рождением нашего ребенка специально поехала в Казань, чтобы он появился на свет именно в этом городе. В паспорте у нашего ребенка местом рождения значится Казань.

— Есть ли фотографии, сделанные в Татарстане и России?

— У меня очень много казанских фотографий. Я подумываю над тем, чтобы объединить их в выставку. Мы с Айгуль планируем представить в Стамбуле выставку, посвященную Казани. Место и время ее проведения не определено.

— В чем, по-вашему, секрет хорошей фотографии?

— На мой взгляд, секрет лишь в одном. Представьте треугольник, состоящий из сердца, которое делает фотографию, фотоаппарата и объекта фотографии. Если каждый из этих элементов с любовью подходит к делу, тогда фотография получится хорошей. Фотоаппарат здесь лишь средство. А сердце главная составляющая. Фотографировать надо от всего сердца.

— Существуют различные технологии обработки и создания фотографий. Вспомним ту же программу Photoshop. Обращаетесь ли вы к таким возможностям?

— Некоторые фотографы подписывают под фотографиями «Photoshop не использован». А почему? Словно он не умеет пользоваться этой программой! Мы ведь и раньше использовали различные технологии. Будучи фотографом с многолетним стажем, я еще помню времена пленочных фотоаппаратов. После проявления пленки фотограф редактировал фото в темной комнате, используя специальные технологии. И никто в те времена не говорил; «Хм, здесь он использовал такой метод, а вот там такой». И никто, по сути, не знал, что мастер делает с фотографией в темной комнате. А сейчас компьютер заменил темную комнату. Важно то, что он сумеет сделать, используя его. Важен результат – законченная фотография, и не важно как сфотографирована и что было сделано потом. Главное чтобы зрителям фотография понравилась. Воспользовались Photoshop’ом – молодец! Не воспользовался – тоже молодец! Мне нравится в русском языке одно слово, я выучил его в Казани. Знаете, есть «художник», есть «фотограф», а есть «фотохудожник». Если вы фотохудожник, то не имеет значения, каким образом получился снимок.

— Значит, вы считаете себя фотохудожником?

— Хотелось бы быть им. Если окружающие меня считают таковым, то, пожалуй, я и есть он. Я бы очень хотел быть фотохудожником.

— Ваши фотографии это заранее запланированные, продуманные кадры или случайные?

— Фотографировать — это рефлекс. Когда вы видите красивую картину, глаз ее автоматически фотографирует. А если в этот момент использовать еще и фотоаппарат, то можно поймать хороший момент. Очень много запланированных, продуманных фотографий. Чтобы отснять их, приходилось вставать в четыре часа утра, чтобы «поймать» рассвет, было необходимо продумать кадр, выбрать фотоаппарат. Бывают и не запланированные кадры, их тоже нельзя упускать. Ведь это подарок фотографу от Всевышнего.

— Стоит полагать, что фотоаппарат всегда рядом с вами.

— Да, всегда. Сплю я, конечно, без него, но он стоит рядом. (смеется)

— Любая профессия заключает в себе трудности. В чем трудности вашей?

— Да, в любом деле есть и сложности, есть и положительные стороны. Все зависит от того, как вы их воспринимаете. Считаю, что следует уметь, сталкиваясь с трудностями, жить с ними, преодолевать их. Вновь хочу сказать, что этому научила меня Айгуль. Научившись благодарить, я научился жить вместе с этими трудностями. Нередко бывает запрещено фотографировать, но в таких местах обычно каждый угол сама фотография. Но сфотографировать невозможно – запрещено! Я стараюсь не ходить по таким местам. Мой самый сложный снимок был сделан в Мекке. Мне хотелось сфотографировать Каабу свысока. Для того чтобы сделать это, надо либо научиться летать, либо пролететь на вертолете над городом. В те времена недалеко от Каабы начали строить небоскребы. На строительных площадках стояли подъемные краны. Я обратился к египтянину — оператору одного из кранов с просьбой подняться ввысь. Мы вместе поднялись на самый верх крана, откуда я делал фотографии. Это был одна из самых сложных съемок, однако самая результативная и мною любимая.

— Представленная в Казани выставка посвящена Пакистану. Что еще, кроме Казани и Стамбула вы фотографировали?

— Кратко скажу так: всю Европу, Индию, Китай, Москву, Екатеринбург, Уфу и другие города России. Я побывал во многих странах. Подготовить выставочный материал после каждой съемки очень сложно, потому что многие фотографии сделаны не для экспозиции.

— Рассказывая посетителям о выставленных фотографиях, вы сказали, что временами от погодных условий фотоаппарат переставал работать.

— Где-то в феврале-марте этого года я пребывал в Казани, делал съемку мечети Кул-Шариф. На улице с то время было около 35 градусов мороза. Мерзли не только люди, но и фотоаппарат. Затем в апреле я поехал в Пакистан, где температура воздуха составляла плюс 55 градусов. Слава Всевышнему, фотоаппарат справился с перепадами и работал. Марка фотоаппарата хорошая. Я люблю свой фотоаппарат. Трудности бывают во всем.

— Как часто приходится менять фотоаппарат?

— Раньше было проще: был один аппарат, к которому можно было купить несколько объективов. Сейчас каждый год приходится менять фотоаппарат. Потому что технологии постоянно развиваются. Смотря на фотографию, где изображены солдаты с оружием в руках, пришла такая мысль: они обеспечивают безопасность государства, а я охраняю и обеспечиваю красоту с помощью своего оружия — фотоаппарата (улыбается). Не стоит забывать, фотоаппарат – это всего техника, машина. Важно использовать его не думая, быстро. Ведь когда фотографу не удается передать с помощью данной техники, то, что он видит глазами, он расстраивается.

— Благодарю Вас за беседу. Удачных вам снимков.

— «Диалог Евразия» — хорошо знакомая мне организация в Турции. Я рад, что удалось наладить диалог с «Диалогом» и здесь в Казани.

Беседовала Лениза Мухаметзянова

Фото предоставлены Мехметом Окутаном и его супругой Айгуль Акмановой