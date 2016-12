Любая представительница женской половины человечества не раз в жизни задавала себе извечный вопрос: «Что одеть?». Девушкам-мусульманкам вдвойне сложнее, ведь мусульманские бренды в Республике можно пересчитать по пальцам. Представительницы Творческой группы «Сестры» Лира Гараева, Римма Зарипова и Айгуль Закирова столкнулись с подобной проблемой, но решение нашли быстро: «Фантазия+Руки+Материал», а результат: оригинальные костюмы, которые не имеют аналогов и соответствуют канонам Шариата. Осенью 2009 года они стали финалистками I Международного конкурса дизайнеров мусульманской одежды «Islamic-clothes», который прошел в рамках V Международного фестиваля мусульманского кино «Золотой минбар». Корреспондент dakazan.ru взял у «Сестер» интервью.

— Лира, Римма, Айгуль, вы участницы и финалистки конкурсов «Серебряная нить», «Прет-а-порте и фантазия», «Альтернативная мода», «Аллея тенденций», «Русский силуэт», республиканской детской моды «Зөбәрҗат», I международный конкурс дизайнеров мусульманской одежды «Islamic-clothes». С чего начинался ваш путь к нынешнему успеху?

Лира Гараева: Мы окончили художественную школу. Я окончила КГАСУ (КИСИ) по профессии архитектор, Римма выпускница Энергетического университета, а Айгуль будущий эколог, еще не закончила. Довольно давно у нас появилось хобби — дизайн одежды. Когда я была студенткой первого курса, начинала делать альтернативные коллекции одежды. В 1999 году в Казани проходил конкурс «Альтернативная мода», на котором платье из гаек сконструированное мной заняло первое место. Это стало первым толчком. С тех пор прошло 10 лет. Позже начала создавать модели из фанерных частей, проволоки, оргстекла, копеечных монет. Эти модели демонстрировались в различных казанских клубах. В 2003 году эту коллекцию я отсняла и отправила на передачу «Сам себе режиссер» в рубрику «А вам слабо?». Оказалось, что такие наряды создать действительно «Слабо»!

— Сейчас Вы занимаетесь дизайном одежды для мусульманок. Когда состоялся переход от альтернативной моды к мусульманской?

Лира Гараева: Это случилось не сразу. Сначала были альтернативные коллекции. Затем ко мне присоединились сестры, и мы начали шить детские коллекции для театров моды: серия бабочки, стрекозы и многое другое. Также был опыт пошива современной детской одежды с национальными элементами. Этот проект был реализован совместно с ателье «Эбиволь». Создавали дорогую линию прет-а-порте (с фр. «готовое платье») и молодежную коллекцию. По возможности старались участвовать во всевозможных конкурсах, к примеру «Русский силуэт», «Серебряная нить». Первым исламским изделием было свадебное платье для сестренки Айгуль. С того времени начали шить мусульманскую одежду.

— Ваши впечатления, эмоции после участия в финале I международного конкурса дизайнеров мусульманской одежды “Islamic clothes”.

Айгуль Закирова: Конкурс состоялся! Безусловно, это большой шаг для Ислама. Ранее в Казани проводились лишь показы. Мы не получили высшей награды в “Islamic clothes”, но нас заметили. На отборочном туре мы представили две коллекции: современная интерпретация одеяния мусульманки из шелка «Шарык» и свадебная. В финал прошла лишь первая.

— В чем концептуальное отличие вашей коллекции от тех, что были представлены на показе?

Лира Гараева: Наша цель — одеть мусульманок современно. Ведь мы тоже хотим носить одежду по последнему слову моды, будь то сиреневый цвет или изделия из шелка. Каждое платье эксклюзивное, все украшения выполнены вручную. «Шарык» — это сочетание современных модных тенденций и булгарских мотивов, которые были отражены в аксессуарах. В создание коллекций вложили всю душу и средства.

— Ваша коллекция была продемонстрирована в номинации Прет-а-Порте. На ваш взгляд можно соединять такие понятия как «национальный костюм» и «мусульманский костюм»?

Римма Зарипова: Конечно можно. Мы не занимаемся этим, но есть дизайнеры, которые профилируются в этом. Такая коллекция была у Нажии Валеевой (Казань). Мы стремимся развеять представления о том, что мусульманка должна одевать национальную одежду. Ведь среди мусульман есть не только татары. Главное, чтобы женщина-мусульманка была в хиджабе, то есть открытыми оставались только кисти рук и лицо.

— Не противоречат ли понятия «показ моды» и «мусульманка»? Мусульманка – это скромность, а показ – это макияж, высокие каблуки, походка от бедра.

Айгуль Закирова: В финале конкурса все коллекции представляли профессиональные модели. Мы бы хотели, чтобы нашу коллекцию представили истинные мусульманки. Пусть они и не “90-60-90”, но знают, как себя вести; хиджаб для них – это естественно. А на показах мусульманских торговых марок ранее организованных в Казани участвовали девушки мусульманки, мужчин в зал не пускали.

— Как мужья относятся к вашему творчеству?

Айгуль Закирова: Мужья помогают нам финансово. Поддерживали нас морально и до конкурса, и во время него.

— Вы шьете мусульманскую одежду только для женщин. Есть ли в перспективе планы начать работу над созданием коллекций для мужчин и детей?

Лира Гараева: Сейчас занимаемся только женской линией. О создании других пока не задумывались. Хотя для своих детишек, мы шьем костюмы на маскарады, все возможные праздники. Также шили вечерние, бальные туалеты для нашей племянницы Дании Губайдуллиной, обладательницы короны “Little Miss Europe” (2004), Miss Teen Nations (2004) и звания «Вторая принцесса» на конкурсе Little Princess of the World (2005). Однако приоритетным направлением в пошиве женской одежды для нас является свадебные платья.

— Что обычно вдохновляет на создание коллекции?

Лира Гараева: Вдохновить может что угодно. Это может быть просто какая-то красивая цветовая гамма, а может и что-то из окружающего нас мира. Если говорить относительно представленной на конкурсе коллекции «Шарык», то мы с сестрами сели и подумали, что каждая из нас хотела бы одеть.

— Как удается совместить идеи и прийти к консенсусу, воплощая задуманное?

Лира Гараева: Обычно я продумываю концепцию, а воплощает ее — кроит Айгуль. Она окончила швейное училище. Римма украшает изделия вышивкой. Три костюма из коллекции «Шарык» абсолютно разные. Каждая из нас шила его на себя, но потом мы сконструировали еще два костюма, которые объединили всю коллекцию. При всем этом коллекция оказалась выполненной в единой цветовой гамме. Вкусы конечно разные, но думаю, что получилось создать единую картинку.

— Поступали ли Вам предложения сотрудничества от татарстанских, российских или заграничных производителей женской одежды?

Римма Зарипова: До конкурса мы шили исключительно для себя и друзей. После конкурса нам поступило предложение о сотрудничестве, посмотрим, Алла бирса (перев. с тат.яз. Даст Бог — прим. автора), что получится.

— Как Вы оцениваете состояние в Татарстане швейной индустрии?

Айгуль Закирова: Одежда для мусульманок в Татарстане привозная. У нас не занимаются этим, потому что экономически не выгодно. Мусульманские бренды в Казани есть. Также зарегистрирована одна московская фирма. Для нас же шитье пока хобби.

— Талант к пошиву и дизайну одежды вам передался по наследству или это приобретенное?

Римма Зарипова: Наша мама творческий человек. Дети, дочери и сыновья, тоже оказались творческими.

— Лира, слышала, что ваше творчество не ограничивается архитектурой и пошивом одежды. Вы занимаетесь фотографией. Что фотографируете?

Лира Гараева: Я, скорее любитель, чем профессионал, но окончила курсы. Люблю фотографировать природу и детей. Детки любят наряжаться, воспользовавшись этим, переодеваю их в костюмы султана или принцессы и фотографирую. Крупного успеха пока не было. В первом туре I Открытого городского фотоконкурса «Моя Казань» среди именитых фотографов нашего города мои работы заняли третье место. Считаю, что это довольно почетно. Сколько себя помню, я всегда ищу, чем заниматься. Сейчас работаю архитектором. Но иногда задумываюсь, чему следовало бы отдать предпочтение: архитектуре или одежде.

— Была упомянута архитектура. Расскажите и об этой стороне вашей деятельности.

Лира Гараева: С первого курса я начала заниматься проектированием мечетей. На пересечении улиц Файзи и Глушко строится мечеть, мой дипломный проект. Еще один проект, Алла бирса, будет реализован на улице Зорге. Планируется строительство небольшой мечети в деревне Каипы Лаишского района.

— В заключение нашей беседы хотелось бы услышать ваш совет современной женщине-мусульманске.

Айгуль Закирова: Само собой разумеется, что мусульманкам необходимо одеваться по канонам Шариата. Во-первых, милые девушки, помните, что красиво не значит дорого. Всегда можно приложить руку к одежде. Мы не призываем к погоне за модными тенденциями. Важнее внешний вид, который должен радовать глаз, а не отталкивать.

Беседовала Лениза Мухаметзянова