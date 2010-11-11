С 25 по 29 октября в тысячелетнюю столицу Татарстана съехались создатели, производители, продавцы и потребители мусульманской одежды для участия в «Неделе мусульманской моды», которая завершилась «II Международным конкурсом дизайнеров мусульманской одежды «Islamic clothes».

25, 26 и 27 октября участники провели в г. Свияжске, где ознакомились с местными достопримечательностями, а также посетили мастер-классы таких дизайнеров как Надежда Аюпова (г.Казань) и Разыя Уразаева (лаборатория Вячеслава Зайцева, г.Москва).

28 октября уже в Казани состоялся круглый стол на тему «Проблемы дизайн-моделирования, оформления и реализации исламской одежды» для участия в котором были приглашены производители, продавцы мусульманской одежды из городов Татарстана, г.Москвы, г.Санкт-Петербурга и Индонезии. Модератором круглого стола стал Раиль Умитбаев, в президиум вошли первый заместитель председателя муфтия ДУМ РТ Ильдус Хазрят Фаизов и председатель общественной организации «Союз мусульманок РТ» Наиля Ханум Зиганшина.

В ходе обсуждения участников круглого стола был выявлен ряд проблем, с которыми сталкиваются создатели мусульманской одежды, реализующие ее на рынке и потребители. Во-первых, дороговизна мусульманской женской одежды, которая объясняется отсутствием у нас в Татарстане налаженного массового производства одежды, дороговизной материалов и фурнитуры используемых для пошива одежды. Во-вторых, то, что носят женщины-мусульманки в Татарстане в основном импортировано из Турции и арабских стран, а эта одежда не отвечает самобытным качествам татарского народа, а также нашим климатическим условиям. В-третьих, отсутствие на нашем рынке качественных натуральных тканей и фурнитуры по доступным ценам. Участники круглого стола также обсудили проблему отсутствия мусульманской мужской одежды, отсутствие центров по обучению кройке и шитью мусульманской одежды. Было высказано предложение о создании мусульманского Торгового дома, в стенах которого могли бы объединиться создатели, производители, продавцы мусульманской одежды Татарстана. Подводя итоги, беседы все участники единогласно пришли к мнению о том, что первостепенной задачей надо ставить не получение прибыли от создания продажи или производства мусульманской одежды, а приукрашивание Ислама и его представителей, предоставляя им возможность носить опрятную, красивую и качественную одежду, отвечающую канонам Шариата.

29 октября в конференц-зале Grand Hotel Kazan состоялся гала-показ лучших коллекций и награждение участников и победителей. Небольшой зал отеля не смог вместить всех желающих посмотреть на мероприятие. Зрители стояли в проходах. В финале было представлено 10 лучших коллекций из 65 участвовавших в отборочном туре. Пока жюри совещалось, зрителям были представлены коллекции местных производителей и магазинов, а также коллекции дизайнеров из Индонезии Тото Супангат и Юоко Моко. Помимо моды гостям гала-показа была предоставлена возможность познакомиться и с татарскими песнями, мунаджатами, тэрэвихами.

Все коллекции представленные в финале были по-своему оригинальны. Это и свадебные платья, и костюмы с сохранением национальных татарских элементов, осенне-весенняя коллекция, вечерние платья и повседневные наряды, а также коллекция для занятий спортом.

По решению жюри четыре работы были отмечены номинациями. Лучшей молодежной коллекцией была признана «Фирдаус» — автор Алия Халиуллина, лучшей этнической коллекцией — «Навруз» Гульфии Халиуллиной, лучшей вечерней коллекцией «Тафтилэу» Лейсан Хазиевой. Специальный приз за особое дизайнерское решение и за авангардное мышление вручили коллекции «Аль-магриб» Русудан Джамиля Кобяковой. Гран-при II Международного конкурса мусульманской одежды «Islamic Clothes» достался Нажие Галимовой за коллекцию «Ан-ниса».

Проведение показа мусульманской одежды неизменно необходимое мероприятие. Во-первых, это возможность для местных дизайнеров раскрыть свой талант, во-вторых, одеть мусульман в одежду, которая помимо соответствия канонам Шариата, соответствует и нашей климатической зоне. Чего нельзя сказать об одежде привезенной из арабских стран, Турции. А самое главное может способствовать формированию положительного образа девушек-мусульманок, опрятно, аккуратно и при этом современно одетых. Остается лишь одна проблема – дороговизна. Не каждая девушка может позволить себе приобрести такую одежду.

Лениза Мухаметзянова