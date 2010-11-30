Книга Катарины Браннинг «Еще чаю, пожалуйста: письма американки в Турцию» представляет собой 28 писем, в которых она знакомит читателей с Турцией, которую открыла во время пребывания в этой стране. Браннинг была свидетелем больших общественных явлений, таких как переворот, вместе с тем она больше склонна к человеку и обнаруживает факты, о которых возможно даже сами турки не знали. Эти веселые письма нашей современницы, написанные в форме обращения к Леди Монтейг, которая жила двумя веками раньше, на самом деле, обращаются к турецкому народу. Приглашают турецкий народ посмотреть со стороны на себя глазами друга.

Леди Монтейг (1689 – 1762) одна из немногих умопомрачительных женщин периода просветительства в Европе в 18 веке. Будучи женой Сэра Вортлея Монтейг направленного в 1716 г. в качестве посла Англии в Турцию, Леди Монтейг в возрасте 27 лет попадает в эту страну. В течение 13 месяцев, которые провела в Турции, она написала 25 писем на родину. Письма известные ныне как «Посольские письма» были опубликованы после ее смерти.

Уважаемые читатели, представляем вашему вниманию восьмое письмо Катарины Браннинг, в котором говорится о турецких семьях.

Восьмое письмо: Я была принята в турецкую семью

Благополучия господину Су-баши (1)

Дорогая Леди Мэри,

Есть одна вещь, которую быстро познаешь в Турции: государством руководят не политики, не бизнес круги, религиозные деятели, оккупировавшие трибуны; нет, Турцией правят семьи.

Не встретить другого общества, где были бы сильны и прочны семейные связи как в Турции. В каждом обществе семья – это символ. Какое бы место не занимала турецкая семья в мире, отношения в ней гораздо крепче по сравнению с другими обществами. Каждая семья функционирует, словно маленькая фирма. Семейные ценности здесь – это образ жизни, в отличие от моей свободной страны, где такие ценности являются просто политикой или предметом религиозных выступлений политиков.

Как видите Леди Мэри, я осведомлена о семейных традициях обоих народов (имеется в виду американского и турецкого – прим М.Л.). Я происхожу из надежной порядочной христианской семьи Среднего запада. Не смотря на то, что обе мои семьи осиротели, мои тетушки, дядюшки, кузены сформировали группу, члены которой близки друг другу. Каждое воскресенье после церкви собиралось более дюжины человек за большим обеденным столом. Я прекрасно знаю, что многие мои друзья духовно далеки от своих семей. Леди Мэри знаю, что ты вступилась за отца, хотя и ушла из дома из-за замужества на Вортлее. Я тоже в ранние годы отделилась от семьи, чтобы жить за границей. Мы обе жили в обществах, воодушевляющих детей с раннего возраста идеей возможности самостоятельной жизни. Сейчас я живу в городе, который находится в 1000 милях от места проживания моего самого близкого родственника. По этой причине нам сложно понять близость турецких семей и тесные отношения в семьях.

Мне повезло быть принятой в некоторые турецкие семьи, таким образом, получив возможность сравнить атмосферу, царящую в турецкой и западной семье. Леди Мэри, Вам такая удача никогда не подворачивалась. Вас принимали на роскошных церемониях во дворцах, султанских домах, гаремах и посольствах. Однако Вы никогда не сидели за завтраком в турецкой семье, никогда не проводили время в турецкой семье, рассказывая истории за чашкой чая, никогда не держали их детей на руках. Таким образом, Вы не познали большей части Турции. Я была принята в небольшой комнате одного из домов во время совершения значимого обряда, где ко мне было проявлено достоинство, как и к Вам во время приемов в залах дворца Топкапы. Иногда от чрезмерного внимания турецкой семьи к вашей персоне может не хватать воздуха, в тоже время это удивительная вещь.

Отчего же прочны семейные отношения в Турции? Полагаю, проистекает это от унаследованных от предков племенных государств и от обладания чувства силы племени/нации. Нация – это единица общества, принимающая решения по всем функциям турецкого народа: управление, организация, функционирование, политика, сезонные миграции и ее формы, армия, иерархия и сила… Успешное переселение в Анатолию, создание Сельджукского государства стало первыми шагами к созданию современной Турции. Если рассмотреть сегодняшнюю нацию как единую семью, то ее лидер – это отец семейства. Важные события жизни человека: рождение, обряд обрезания, женитьба/ замужество, смерть – все они сегодня проводятся, как и в древности, и ознаменованы церемониями, которым предшествует своеобразная и тщательная подготовка. Руководит современной турецкой семьей отец, который имеет глубокие корни в традициях нации.

Уважение к родителям является священным, также как другие предписания Корана. Члены семьи оказывают большое послушание и уважение отцу. Согласно семейной иерархии после отца идет старший брат «агабей», которого считают представителем отца. Конечно у «агабей» есть собственное имя, однако в семье младшие дети при обращении к нему использую только «агабей» (сокращенно «аби»). Есть другие термины, обозначающие других членов семьи в зависимости от стороны родства: по матери или отцу. Никто не использует общие обращения «тетя», «дядя», «деверь/шурин», которые мы относим ко всем родственникам. К каждому члену семьи есть определенное обращение, которое указывает на его положение. Это точные термины родства, которые являются очень трудной темой в деле изучения турецкого языка и культуры. Для английского “sister in-law” (золовка) в турецком языке есть четыре отдельных обращения. Знаешь, Леди Мэри, турецкое общество – это не общество индивидов.

Элементы, делающие эти семьи неразлучными, невероятно просты: уважение и любовь. Вернее, эти два ключевых слова, которым обучают в семье, и составляют основу все турецкой культуры. Детям во всех семьях стараются дать нравственное воспитание: уважение старших, нежность и любовь к младшим. Они всегда целуют руки пожилым членам семьи и родственникам. Когда целуют руки старшему поколению, слегка нагибаются к протянутой руке и целуют ее с уважением. Потом так же медленно целованную руку подносят к своему лбу. Из всего увиденного мною этот обычай больше всего впечатлил меня.

Как и во многих других культурах, турецкие семьи считают почтительным использовать все возможности для своих детей, что порой вызывает затруднение. Необходимо отметить, меня обрадовал то факт, что турецкие семьи, в попытке обеспечения детей хорошим образованием, являются движущей силой в данной ситуации. Чтобы обеспечить их этой возможностью, они делают все возможное. Работают на двух работах, тратят все свое время на заработок денег для книг, портфеля, частных учителей и даже для осуществления их заветной мечты – отправку детей в Америку на учебу. И «агаби» имеют склонность помогать своим маленьким братьям и сестрам. Не потратив деньги на собственные нужды, считают большой честью оплатить ими обучение младших сестер. Турки придают большое значение обучению в магистратуре и семьи, особенно состоятельные, отправляют детей заграницу для получения этой степени. Если у ребенка не хватает способностей для обучения в университете, семья старается сделать все, чтобы он смог открыть свое дело или пытаются найти подходящую работу. Все жители деревни стимулируют детей к получению образования. Как-то раз в Буньяне, посещая мечеть, один мужчина подошел ко мне, мы разговорились. Потом стоявшие рядом с нами люди, обратившись к любопытному ребенку, сказали: «Смотри-ка, американец, а по-турецки разговаривает. Что ты делаешь, чтобы быть успешными? Быстро домой и немного позанимайся!»

Турецкие семьи близки так, будто приклеены клеем. Только для того чтобы услышать голос любимых родных созваниваются в разное время в течение дня. Если вдруг кто-то из близких заболевает, они проводят целые дни, недели в коридорах больницы или на улице, чтобы присмотреть за больным: помыть его, помочь принять лекарства. Ведь сильно занятые медсестры могут не успеть присмотреть за их больным. Это добровольное ухаживание и понятие амбулаторного лечения для них.

Еще одна красивая традиция, присутствие на которой меня очень порадовало, обряд обрезания (суннет). Леди Мэри, спустя два года после Вашего отъезда из Стамбула, бывший в то время султан Ахмет III организовал самое богатое пиршество. Гуляния по случаю совершения обряда обрезания четырем его сыновьям длились 15 дней и включали в себя официальные переезды, фейерверки, соревнования по плаванию и соревнования на лодках. К сожалению, тебе не удалось увидеть это. Вместе с тем и сегодня в больших залах отелей проводятся требующие больших расходов торжества по случаю обрезания. Однако мне по душе больше пришлись скромное празднование, проводимое в узком кругу семьи.

Данный обряд проводится по отношению к каждому мальчику достигшему восьми лет. Члены семьи стараются провести церемонию незабываемой: наряжают сыновей в традиционную для суннета одежду, украшают комнату, готовят подарки. Если семья не может организовать эту, требующую затрат, церемонию, тогда расходы принимают на себя зажиточные жители или административные органы района, в котором проживает семья. В летние пятничные дни улицы полны машин издающих сигналы, детей в традиционных нарядах, направляющихся посетить священные места, семей идущих праздничными колоннами.

Нигде нельзя лучше понять турецкую семью как за завтраком. В одном из писем ты рассказываешь об ужине с султаном. Однако я могу снабдить тебя информацией о тщательной организации завтрака в семьях Турции. Завтрак считается важным началом дня в Турции: за столом собирается семья, все любимые, и каждая съеденная оливка является предвещанием всего хорошего, что случится в течение дня, и символизирует счастье, которое придет после окончания завтрака. Никто отдельно не ест тост и не пьет кофе. Никто не начинает день в одиночестве. Привлекательные завтраки в турецких отелях являются следствием этой интересной семейной традиции. Даже в самых скромных отелях, в самой бедной атмосфере завтраки подаются с особым старанием, вниманием и любовью.

Отец может засыпать семью приказаниями, а, в самом деле, исполнять их будут дети. Турецкие семьи многодетны и проявляют по отношению к детям всевозможную терпимость. Первый вопрос, который задаст любая женщина-турчанка: «Сколько у тебя детей?» На могилах османских женщин за каждого рожденного ребенка наносили узоры из цветочных мотивов. В деревнях в честь рождения ребенка сажали дерево. Турция – единственная страна в мире, в которой отмечают праздник День детей. Ежегодно 23 апреля организуют различные торжества и мероприятия ради будущего детей, их свободы и счастья.

В Турции, где 70% населения составляют люди в возрасте до 35 лет, повсюду есть дети. Дети обычно очаровывают своим красивым, приятным смехом и большими глазенками. Их часто берут на руки, чрезмерно много целуют, тискают. Турецкие мальчишки своими лысыми головками и чумазыми лицами похожи на щенят; а девочки на робких котят. Как-то раз один садовник рассказал мне причину выбора им этой профессии: каждый цветок, как ребенок, требует отдельной заботы, а ведь нет ничего более приятного в жизни.

К турецким деткам очень хорошо относятся, они в свою очередь очень послушные. Как-то во время восьмичасового автобусного переезда сзади от меня сидел ребенок трех лет, на протяжении всей поездки я не услышала от него ни звука. В обществе они не шумят, тихо сидят со своей семьей и не нуждаются в игрушках и прочих подобных вещах, чтобы развлечь себя.

Начиная с очень раннего возраста, они начинают верить в себя — что является самой отличительной чертой турецкого народа. Не будет дня, когда вы не увидите играющих детей. Они очень любят игры, связанные со счетом. Достаточно показать им место для игры и мяч. Мячом может быть клубок из свернутых кусков материи или же из какого-либо более твердого материала. Я видела сельских детей, которые часами занимают себя вымышленными играми, используя круг, веревки и две скорлупки грецкого ореха.

Турчанки 13-15 лет самые симпатичные. Редко можно встретить турецкую молодежь, которая будет громко смеяться, грубо шутить, толкаться, прилюдно объясняться в любви. При обращении к юношам и парням используют слово «деликанлы» (дослов. «с сумасшедшей кровью»), но по своему турецкому опыту могу сказать, что они очень воспитаны. Конечно, есть и бесстыдные молодые люди. Эти, для того чтобы улучшить знания английского языка, говорят, что готовы быть вашим гидом и целый день вертятся вокруг вас. Могут стать причиной раздражения, они не принимают слово «нет» за ответ. Вообще на их желание улучшить себя сложно ответить «нет», по этой причине я соглашаюсь и выделяю им немного времени. Однако когда одно и тоже повторяется сотни раз, это становится утомительным и тягостным. Не успев избавиться от одного, тут же появляется другой, только они абсолютно безвредны. Молодежь с которой я как-то встретилась в Стамбуле проливает свет на турецкую молодежь и то как она воспитывается. Чтобы подняться на вершину, я вошла в туннель; в одном вагоне сидит шумная компания молодых людей, они смеются, шутят, толкаются. Рядом с ними было единственное свободное место. Я направилась, чтобы присесть к ним, однако моя спутница сказала: «Нет, я не сяду, это неприятности на мою голову!» Однако я пошла, потому что было жарко, могла упасть в обморок. Если говорить по правде, то они не были похожи на молодых, от которых можно получить затруднения. Когда я присела к ним, один из них тихо сказал: «Эй, сидите тихо, понятно? Смотрите, рядом с нами сидит эта светленькая женщина, наверно иностранка. Чтобы она не подумала про нас ничего плохого, сидеть смирно!» Они, конечно, не знали, что я понимаю турецкий язык, и не могли понять, как я была рада, что они знают, как надо вести себя в обществе особенно перед иностранными гостями.

Турки больше всего любят заводить друзей, а один из способов сделать это — пригласить за семейный стол. Я была гостем во многих турецких домах и почувствовала, что была принята во все семьи. Я пробыла в некоторых семьях время обеда, в некоторых день, а в некоторых неделю, однако всегда ощущала себя их частичкой — членом их семьи.

Чай… чашками чай, немереное количество чашек чая – форма угощения, которая всегда способствует установлению дружественных отношений. Как-то в Амасье послеобеденное время я проводила за рассматриванием фотографий с семьей, которая занимается наблюдением за текке (обитель дервишей – прим. М.Л.). Один из дней провела в Кастамону во дворе 200-летнего османского дома в семье земледельцев, где занималась очищением грецких орехов от скорлупы. А в завершении дня помогала юной хозяюшке дома загонять пасущихся коров в загон. Как-то после обеда была в Кыршехире в доме пожилой женщины, где меня угощали свежеиспеченным горячим хлебом и чаем. В Сафранболу я была приглашена в дом сотрудника музея, где меня угощали чаем и свежим инжиром, сорванным с дерева.

При расставании сценарий их поведения всегда одинаков. Обмениваются адресами, потому что они хотят помнить, хотят обмениваться письмами, новостями, фотографиями, а также не забывать Вас в мыслях и своих молитвах… Когда я уезжала жители в своих молитвах желали, чтобы путешествие завершилось как льется вода. Женщины по традиции лили воду мне в след, когда я садилась в автобус были те, кто подносили мне цветы и подарки. Даже моя собственная семья не проявляла ко мне столько любви и заботы, а что насчет твоей, Леди Мэри?

А однажды в аэропорту незнакомая турчанка попросила меня приглядеть за ее 16-летним сыном, который впервые летел в Турцию. А после эта семья, живущая в Нью-Йорке, пригласила меня к себе.

До сегодняшнего дня самой близкой мне семьей, принявшей меня как «абла» (старшая сестра – прим. М.Л.) – это семья Мухсина Ильяса Субашы из Кайсери. Они дали мне турецкое имя, и будь уверена, Леди Мэри, мне было оказано гораздо больше почета и уважения, чем тебе на дипломатических встречах. Я — одна из них, я — их друг.

С главой этой семьи познакомилась при помощи одного из писем. Написала хвалебный отзыв о книге относительно города Кайсери; он ответил на мое письмо. Так до того как я лично побывала гостем в их доме, между нами завязала дружеская переписка. У них есть дом – источник спокойствия и красоты за пределами Кайсери, на вершине обдуваемой ветрами возвышенности, смотрящей на вулканическую макушку горы Эрджиэс. Дом полный спокойствия, в котором нет громких звуков, нет звуков телевизора и музыки. Это дом господ, на третьем этаже которого в чистоте хранится 7000 книг. Дом, к которому примыкает сад с растущей сочной клубникой, яблонями, абрикосовыми деревьями; сад в котором выращивают такие овощи как томат, перец. Дом с необыкновенно удобной мебелью, атмосферой, ярким светом, и вазами с цветами. Дом, в котором живет мать с тремя дочерьми, следящими за хозяйством, интересующимися всем, ведущими дела, словно на фабрике – дом сильных женщин.

Дом, в котором у порога для гостей приготовлено 30 пар домашних тапочек всех размеров. Дом, в который заглядывают соседи, чтобы попить чаю или кофе, посплетничать, поделиться новостями. Дом, к которому прилегает «гнездо» старшей замужней дочери. Дом, где очень вкусная еда, изготовляемая и подаваемая зятем в глиняных горшках огромных размеров рассчитанных на целое войско янычар. Дом, где после ужина собравшись в кругу семьи, читаются новые стихотворения. Дом, через прилегающий сад которого соседи ходят напрямик, сокращая дорогу в обход. Дом, в котором нет разваливающихся частей, нет не мытых глиняных чашек и тарелок. Дом, на кухне которого готовят блюда, требующие больших хлопот, особенно манты — Кайсери, позже подаваемые дочерьми на изящных подносах. Вместе с первыми лучами дня в саду беседки обвитой виноградными лозами готовится завтрак на 15 тарелках. Леди Мэри, это дом, в разы лучше посещенных тобой султанских дворцов или английских замков, которые ты грезила посетить. Дом мечты, и я благодарна любезности этой семьи, взявшей меня в свой круг, чтобы поделиться собой.

С уважением,

Катарина Браннинг

Перевела с турецкого языка Лениза Мухаметзянова



(1) су-баши — инспектор муниципалитета в Османской Турции