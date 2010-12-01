Это случилось в год его семидесятилетия. Прошел всю войну, почти пятьдесят лет состоял в комсомольской организации, и только потом в книге жизни художника Владимира Попова открылась совершенно новая глава – восточная каллиграфия. За последние шестнадцать лет он сумел найти свой неповторимый стиль, благодаря которому русский художник получил среди поклонников и специалистов исламского изобразительного искусства мировое признание. С 15 по 19 ноября состоялась в Казани прошла его очередная выставка «Каллиграфия за мир».

О том, как Запад и Восток переплетаются в творчестве Владимира Александровича, этот уникальный человек рассказал в интервью нашему корреспонденту.

— Владимир Александрович, расскажите, как вы пришли к искусству каллиграфии?

— В 1951 году я закончил казанское художественное училище. С тех пор работал как западник, попробовал себя почти во всех видах изобразительного искусства. Затем участвовал во всевозможных выставках, даже в советское время выезжал за рубеж. А около 18 лет тому назад, задумал огромную серию под условным названием «Шедевры культовой архитектуры всех времен и народов» — решил объять необъятное. За основу взял мировые религии. Начал с христианства. Переписал в архитектурном пейзаже все интереснейшие соборы и церкви СССР, в основном увлекся севером, где все выполнено из дерева без единого гвоздя. Был в Кижах, на Соловках, в архангельской области, практически всю Онегу прошел, Псков, Новгород Великий. Был и на юге в Абхазии. На свое 70-летие я подготовил эту отчетную выставку. Здесь же было положено начало и исламской серии – тоже в архитектурном пейзаже. На основе поездок в Хиву, Бухару и Среднюю Азию в целом. Выставка прошла успешно, мою серию поддержали. Этой ночью долго не мог заснуть – обдумывал, все ли прошло так, как задумывалось. И здесь, как-будто откуда-то сверху мне пришла подсказка: а почему бы тебе не продолжить свою исламскую серию в истинном виде искусств Востока? Я оценил идею, а утром поделился ею с женой. Она нашла для меня давно залежавшийся альбом восточных искусств. Книга стала настоящей находкой, она принадлежала профессору Казанского университета Покровскому, который собрал 120 работ каллиграфов дореволюционной России. На второй день я уже пошел покупать Коран. Это меня увлекло как живописца и графика. Мне нравятся интересные сочетания, комбинации, а здесь открывались такие необъятные перспективы, можно фантазировать и составлять различные композиции.

— Когда вы впервые показали свои работы зрителю?

— Самая первая выставка прошла в Казани. В музее Горького вместе со старинными Коранами была представлена и каллиграфия. К этому времени я сделал свой первый шамаиль – «Черный камень». Как живописец я привык к большим полотнам и шамаиль тоже сделал огромным, на холсте. Это была живопись, чего никогда никто раньше не делал вообще. Обычно работали традиционно – на стекле, с присыпкой. Мой «Черный камень» был фактически картиной, которую приняли на выставку, где она была очень одобрительно встречена публикой и прессой. А через 3 года, в 1997, ко Второму Всемирному конгрессу татар у меня прошли уже 2 персональные выставки этого восточного искусства, там уже были и тугры.

— Насколько сложно было осваивать новую технику?

— Техника для меня не так сложна, все очень интересно. Я быстро учусь, как это можно делать. Но дело в том, что на фронте я был контужен, постоянно терял память. До сих пор этот недуг меня беспокоит, не могу запоминать, поэтому и не читаю по-арабски. Пользуюсь готовыми переводами. Сейчас владею около семи видами почерков арабского языка. Сам их изменяю, придумываю свои. Этому способствует то, что написание буквы можно варьировать, добавлять красоты и изящества. Освоив это, теперь каждый почерк могу изменить, этот момент чувствуется интуитивно. В этих строках пластика, сама музыка.

— В чем особенность вашего стиля?

— С самого начала я поставил себе особую задачу: хотел не просто красиво написать тугру каким-либо почерком, но создать образ каждой конкретной личности, передать его характер. В общем, показать специфику человека в своей композиции. Кроме того, нарисовать психологический портрет. Поэтому каждая тугра у меня – действительно уникальная композиция, не похожая на другую. Кто-то прямо на выставках узнавал себя в этих туграх, заранее не зная об их существовании. Мне достаточно получить даже небольшую информацию о человеке, чтобы представить, каким он может быть в жизни, а затем передать это в тугре.

— Как Вас восприняли в странах Востока?

— В 2000 году на Международном Всемирном Форуме Корана и каллиграфии в Тегеране я получил второе место среди иностранных участников. С тех пор объездил много восточных стран со своими работами. Могу сказать, что там я выставляюсь с большим удовольствием, чем в Татарстане. Все эти годы я шел через тернии. Наверное потому, что с самого начала мое творчество здесь было встречено прохладно. Рассуждали так: типичный западник, художник социалистического реализма, который переписал на своем веку почти все стройки коммунизма – я действительно тогда был настоящим патриотом и хотел рассказывать о развитии страны в своих картинах. И вдруг занялся исламским искусством. Почему?

— Как же Вы отвечаете?

— Еще во время войны я понял кое-что очень важное. В этом мире не должно быть столкновений между людьми. Стал противиться всякому насилию. Предлагали остаться в армии несколько раз, я отказывался от офицерских погонов. Стремился на гражданку, чтоб заниматься творчеством. Мне стало понятно, что Бог все-таки есть, но он не может быть в разных ипостасях – Он один. Я не принадлежу ни к одной религиозной конфессии, уважаю все. Потому что они все даны из одного источника, чтобы человек всегда прогрессировал, чтобы люди обменивались опытом и достигали компромисса. Это жизненный импульс, данный Богом, для того, чтобы человек совершенствовался и искал Истину. Бог создавал человека по своему подобию и хотел, чтобы он, в конце концов, достиг таких же высот. Основой нашей жизни должна быть любовь, а не ненависть и злоба.

— Владимир Александрович, какие события происходят сейчас в Вашей творческой жизни?

— Совсем недавно состоялась выставка «Каллиграфия за мир» в Казанском университете, которая была приурочена к проведению международной научно-практической конференции «Толерантность как фактор межэтнического и межконфессионального взаимодействия и сближения культур в условиях глобализации». В последнее время мои персональные выставки становятся международными – присоединяются другие художники – из Турции Исмед Кетен, из Морокко присоединилось два известных каллиграфа Мухаммед Кармал и Хассан Мегри из Новой Зеландии Джозеф Черчвуд. Дальше мы планируем отправиться в Европу с этими же авторами. Я уже объездил более шести стран – это более 25 экспозиций. Работы были в Ливане, Сирии, Египте, Турции, Марокко, Иордании. Собираю свой альбом, для издания которого нужны спонсоры.

— Что же Вас вдохновляет?

— На сегодняшний день у меня около 600 работ, выполненных в традициях восточной каллиграфии. И название выставок «Каллиграфия за мир» — передает их главную идею: борьбу против насилия. Я хочу показать, что мы можем жить без конфликтов и войн, что нужно стремиться к прекрасному, а не использовать силу оружия. Когда люди в разных странах, исповедующие разные религии и даже атеисты оставляют свои положительные отзывы, когда они видят красоту и делятся своими ощущениями – именно это дает мне вдохновение и энергию двигаться дальше.

Справка:

Попов Владимир Александрович Родился 24 июня 1924 года

Заслуженный деятель искусств ТАССР (1975).

Народный художник Республики Татарстан (1986), заслуженный художник РФ (2003), член Союза художников (СССР, РСФСР, России), член Союза художников Татарстана (1993), член Международной ассоциации изобразительных искусств при ЮНЕСКО.

Карина Каримова

