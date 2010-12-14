Праздник «Ашуре» объединяет людей многих религий. Слово «ашуре» происходит от арабского «ашара» — десять и обозначает 10 день месяца Мухаррам по Хиджре. Считается, что это очень символичный день. В этот день произошли важные события со многими пророками:

Это первый день сотворения мира. Аллах сделал подарок в день Ашуре Пророку Моисею, рассек море, чтобы евреи спаслись и затем затопил Фараона и его армию. Также Моисею были даны 10 заповедей на горе Синай в этот день. Ковчег Ноя причалил к суше. Пророк Юнус (Иона) спасся от съедения дельфином в день Ашуре. Покаяние Адама была принято в этот день. Пророк Юсуф (Иосиф) в день Ашуре был спасен из колодца, в который был выброшен своими братьями. Пророк Иисус был рожден в этот день и воздался на небеса в этот же день. Покаяние Пророка Давида было принято. Сын Пророка Авраама Исмаил родился в день Ашуре. Пророк Якуп (Иаков), отец Иосифа, ослепший из-за тоски, прозрел в этот день. Пророк Эййуб (Иов) начал исцеление от страшной болезни в этот день. Это день падения в бою при Кербеле имама Хусейна, внука Пророка Мухаммада (с.а.в.).

По этой причине день Ашуре согласно Торе считается днем искупления грехов. Христиане верят, что день страшного суда придется на день Ашуре. Еще до ислама евреи держали уразу в день Ашуре. В эпоху джахилии (невежества) арабы также соблюдали уразу в день Ашуре. До того как соблюдение поста уразы в месяц Рамазан было рекомендовано Пророком, мусульмане также придерживались этого.

Дела, которые очень желательно сделать в день Ашуре (если, конечно, позволяют условия):

1. Держать уразу.

2. Встретиться с родными. Имеется в виду посетить родных, порадовать их подарками или оказанием помощи.

3. Заняться наукой!

4. Подать милостыню – садаку.

5. Приветствовать друг друга.

6. Радовать супруга и детей!

7. Совершить полное ритуальное омовение.

Пророк Мухаммад (с.а.в.) посоветовал: «Соблюдайте уразу в месяц Мухаррам, потому что это месяц Аллаха. В этом месяце есть такой день, в который Аллах принял покаяние одного племени и не простил другое».

В этот день во многих мусульманских странах готовят сладкое «Ашура», которое состоит из сладкого бульона, злаков, фруктов и орехов. По легенде, когда Ноев ковчег пристал-таки к земле, все его обитатели «скинулись» и приготовили суп из того, что было. Так и появилось это сладкое. Вот рецепт по версии представительства «Диалог Евразия» в Минске:

Ингредиенты:

пшеница 1 стакан

белая фасоль 1 стакан

нугут 1 стакан

изюм 1 стакан

миндаль 1 стакан

арахис ¾ стакана

курага 12 шт.

сахар 5 ½ стакан

грецкие орехи

вода

корица

Приготовление:

1. На ночь замачиваем в воде пшеницу, белую фасоль, нугут и миндаль.

2. На следующий день пшеницу, фасоль и нугут варим в кастрюле, доверху налив в нее воды.

3. Варим изюм до тех пор, пока он не станет мягким.

4. Миндаль, арахис и курагу измельчаем, затем вместе с сахаром и изюмом добавляем в суп.

5. Варим все вместе еще 10-15 минут.

6. Разливаем суп в маленькие мисочки.

7. Посыпаем его корицей и грецкими орехами.

8. Суп также можно посыпать ядрами граната или другими фруктами и орехами по вкусу.

Приятного аппетита и с праздником!