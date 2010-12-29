Мы, участники международной конференции «Семья как ценность в контексте культуры, традиций и современности», состоявшейся 26-27 ноября в г. Анталья (Турция) и собравшей академиков, лидеров и представителей гражданских общественных организаций из 50 стран мира:

Верим в то, что воспитание здорового, успешного нового поколения в атмосфере любви во всех странах основывается на естественной структуре семьи, коей является брак между мужчиной и женщиной.

Принимая во внимание необходимость всех стран в появлении нового поколения, мы поддерживаем увеличение рождаемости детей в полных семьях.

Верим, что здоровыми и успешными будут дети, воспитанные в браке, структурной основой которого являются религия, традиции и право. В этой связи мы поддерживаем структуризацию по данной направлении.

Наибольшее значение в деле сохранения семьи придаем религиозной мотивации, и в этой связи поддерживаем разработку совместной стратегии между всеми религиями и культурами. В связи с этим критикуем недооценку значения религиозных обрядов бракосочетания (венчание, никах и т.п.).

Поддерживаем все приложенные усилия в рамках политического курса в вопросе оказания необходимой поддержки для сохранения института семьи. Верим в необходимость проведения исследований по данной теме политическими деятелями и общественными организациями.

Для обеспечения появления нового поколения считаем необходимым осуществление всевозможных мер по предотвращению распада семьи.

Поддерживаем совместную деятельность общественных организаций и государственных структур в вопросе предупреждения насилия в семье.

С сожалением воспринимаем, что в семье женщина подвергается воздействию агрессивной лексикой, и как следствие отдаляется от дома и семьи. Поддерживаем меры государства и общественных объединений по предотвращению распространения данной проблемы.

Требуем обеспечения на государственном уровне организованного обучения вопросам семьи и супружеской жизни. Являемся сторонниками того, чтобы государственные структуры поддержали уже имеющиеся мероприятия по данной тематике, проведенные общественными организациями.

Выступаем с защитой политического курса, который поддержит различные мероприятия, направленные на семьи, а не только на развитие индивида.

С целью сохранения физического, умственного, социального и духовного развития детей требуем принятия мер по предупреждению публикации в СМИ информации, которая может нанести вред детям и семье в целом.

Поддерживаем исследования, которые будут проведены для предупреждения возникновения вредных привычек, таких как наркомания и т.д., в образовательных учреждениях, которые способствуют физическому, умственному, социальному и духовному развитию детей.

Поддерживаем организацию рабочего времени родителей, которое будет способствовать проведению большего времени с детьми.

Считаем важными связи и отношения между родителями и детьми, формирующими семью, с одной стороны, и бабушками, дедушками, тетями, дядями, племянниками, являющими собой семейство, с другой стороны, в деле предотвращения конфликта между поколениями. Требуем принятия государством и общественными организациями необходимых мер с целью сохранения данных связей.

Защищаем идею необходимости формирования института семьи и возвращения к духовным ценностям, сделавшим каждую нацию нацией, несмотря на ослабление глубоких семейных связей каждого народа, в связи с урбанизацией, индустриализацией, миграцией, войнами, эпидемиями и эгоистическими мыслями индивидуумов, ставших неизбежными результатами модернизации.

Должны приложить усилия к развитию модели «Привязанности семьи к большому семейству» для того, чтобы максимально возможно усилить отношения между членами семейства и семьи, разделение которых также является неизбежным итогом современности.

Требуем принятия необходимых мер в деле осуждения использования женского тела как товара и предмета полового различия в рекламе, презентациях, словесном искусстве, развлечениях, телевидении, печатной прессе и журналах, а также принятия мер в деле использования женщин преимущественно в вопросах распространения потребительской культуры.

Защищаем поддержку исследований, направленных на улучшение экономических условий семей для предотвращения их миграции из деревни в город.

Поддерживаем сохранение жизненных прав беззащитных людей, находящихся на этапе рождения, развития и старения, в особенности пожилых людей.

Верим в большое значение возрождения естественной здоровой семьи, что приведет к разрешению проблем, касающихся всех народов, таких как бедность, разобщенность и необразованность.

Поддерживаем проекты и политические курсы, направленные на предупреждение абортов и на увеличение рождаемости.

Поддерживаем все организации и объединения, которые занимаются поддержкой здоровья, образования, социализации, увеличения уровня культуры и правоспособности детей. Требуем принятия необходимых мер и осуждения в стадии доведения до отвращения от детской порнографии, от эротических сцен, в общем.

В связи с реальностью, способствующей чрезмерному усилению девиантного полового поведения, поддерживаем идею проведения беседы на тему полового обучения (здоровая половая жизнь, обладание собой, супружеская верность и т.д.) в семьях в подходящей ситуации и подходящее время с точки зрения здорового развития психологии детей.

Требуем принятия необходимых мер против гомосексуализма и прелюбодеяния в семьях, поддерживаем сотрудничество в деле предупреждения этих «болезней» во всех обществах.

Принимаем и одобряем высказывание, прописанное в Декларации по правам человека: «Семья, будучи основным элементом общества, должна охраняться обществом и государством».

Данная итоговая резолюция отражает мнение большинства принявших участие в конференции ученых, лидеров и представителей гражданских общественных объединений.