Cемья появилась в тот момент, когда человечество ступило на землю. Первую семью создали Адам и Ева, как их наследство, она сохранилась до сегодняшних дней. Данное образование, не имеющее альтернативы, было создано для того, чтобы украсить смыслом человеческое существование. Потому что появившийся на свет человек растет, создает семью, становится родителем. Затем, повторяя путь своих родителей, он начинает стараться из всех сил ради своих детей. Когда же человек оборачивается посмотреть на прожитый этап под названием жизнь, оказывается, что этап этот давно завершен. Чувство необходимости для членов семьи, затрата морально-материальных усилий становится стимулом жизни или служит кислородом для некоторых. К тому же человек создан, чтобы идти в ногу с данным механизмом. По этой причине многие с наступлением определенного возраста начинают искать спутника жизни, ждут рождения детей. Все эти события замыкаются в жизненном кругу.

26-27 ноября в г. Текирова (Турция) состоялась международная конференция на тему: «Семья как ценность в контексте религий, традиций и современности», организаторами которой выступили Фонд журналистов и писателей Турции, Платформа «Диалог Евразия», Платформа «Межкультурный диалог» и Платформа «Женщины». В конференции крупной по своим масштабам приняло участие более 600 делегатов из 50 стран мира. В делегацию от Татарстана вошли представители интеллигенции и журналисты.

В ходе конференции Государственный министр по делам семьи Турции Сельма Алие Каваф сообщила, что согласно результатам последнего исследования общественного мнения о роли семьи в жизни граждан этой страны, 94% респондентов ответили, что готовы на любые жертвы ради нее. 80% опрошенных подтвердили, что проводят почти все свое свободное время с семьей, 70% без сомнений констатировали, что счастливы вместе. Но при этом 54% уверены, что в современном мире семейные отношения ухудшаются, а 24% думают, что, наоборот, улучшаются. Тем не менее, институту семьи в Турции уделяют огромное внимание на государственном уровне. Помимо этого, там очень велико влияние религии на традиционные семейные ценности.

В известной ранее мнодетностью турецкой семье сейчас рождается не больше 3-4 детей. По мнению журналиста Рашита Мингазова, делегаты из Татарстана удивились данному изменению, ведь турецкая семья считается образцом среди тюркских народов. «Оказывается, мы ломаем голову над одной и той же проблемой, как и наши братья, живущие за морем. И у нас СМИ превратились в силу разрушающую семьи и портящую мораль.», — пишет он в своей статье в газете «Ватаным Татарстан». Журналист добавляет, что в этой связи запомнилось образное сравнение психиатра Айтикин Сыра из Турции: «Во время Османского государства с целью сохранения благополучия семьи и сокрытия семьи от чужих глаз окна в домах делали небольшими. А сейчас их делают большими. Окна большие, шторы, можно сказать, не занавешивают. Телевидение выступает сторонником права на свободу и гласность». Профессор Айтекин утверждает, что «СМИ могут стать той властью, которая уничтожит семью, или даже всё общество при помощи публикаций и передач, если должным образом не контролировать их специальной комиссией». Учёный также отметил, что «видя постоянно в телевизионных сериалах употребление различных наркотических веществ, дети, в конце концов, начинают полагать, что это не является чем-то противоестественным». Особую роль профессор уделил отношению к интернету в семье: «В Турции ежегодно возрастает количество разводов, связанных с отсутствием взаимного доверия между парами, что зачастую связано с «интернет-привычками» партнёров… Кроме того, интернет — доступ детей также должен быть под контролем или наблюдением родителей в целях поддержания сильной структуры семьи».

Именно о пагубном воздействии телевизионной продукции на традиционные семейные ценности говорил бразильский ученый Антонио Джорджи (а потом ему вторил аргентинец Джордж Мануэль Реборедо). Вместе с электронными СМИ подверг критике и печатные издания турецкий исследователь Айтекин Сыр. Ему отчасти оппонировал петербуржец Ватаняр Ягья, отметивший, что далеко не все СМИ сегодня готовы отринуть нравственные ориентиры: есть и традиционные издания, для которых слова «семья» и «нравственность» вовсе не пустой звук.

На вопрос: «Что же думают на этот счет представители турецкого телевидения?» писатель, бывший редактор журнала “DA”, ныне ведущая передачу «Семейные связи» на канале «Бугюн» Невваль Севинди ответила: «В самом деле, сегодня на телевидении и в Интернете очень много искушений для молодых сердец. Если мы не будем воспитывать наших детей на основе национальной культуры, обычаев и традиций, они подвергнутся влиянию другого образа жизни и других культур. Любовь к своей стране, народу должна закладываться с детства. Воспитание, данное в детстве навечно. Некоторые говорят: «Я родился в бедной семье, мои дети должны вырасти в богатстве». Такой образ мыслей ошибочен. Отсутствие или наличие денег — не является первым условием. Бывает, дети богатых семей воруют, употребляют наркотики. Важно заставить задуматься их, научить порядку».

Журналист Асия Юнусова (Татарстан) отметила: «Молодые семьи сейчас уже не живут рядом с бабушками и дедушками. Традиционная культура не дается новому поколению детей. 20% регистрируемых браков смешенные. Большинство родившихся детей не знают традиций своего народа, они живут по западному образцу. Отдаляясь от своей сущности и традиций, семьи еще больше подвергаются распаду. Люди становятся не счастливыми».

Преподаватель факультета философско-политических наук Казахского национального университета доц., доктор Мария Кабакова рассказала о том, что в ее стране государством поддерживаются меры по возвращению к сущности: «В Казахстане выпускают документальные фильмы про обычаи и традиции казахского народа. Население стимулируют к распространению обычаев. Казахи ощутили вред отдаления от традиций, теперь настало время компенсации».

На конференции также поднимались проблемы брака, совместного проживания и гражданской связи, влияния религии и юриспруденции на семейные права, обсуждались понятия семьи в христианском, исламском обществе и даже высказывался взгляд на семью в контексте южноафриканской католической церкви.

Участники конференции обсудили также проблему снижения роли родителей в воспитании детей. Женщины стали больше работать и, соответственно, меньше времени уделять семье. Мужчины тоже не особо радуют вниманием свои чада. В итоге растет целое поколение детей, воспитанных на блок-бастерах и боевиках, которые они смотрят по телевизору. Об этом, в частности, говорила ученый из Украины Олеся Мандебура.

Выступавшая с докладом депутат Государственной Думы Российской Федерации Нина Останина сообщила, что в России каждый второй заключенный брак распадается. Кроме того, стали очень популярны гражданские браки. Останина выделяет две основные причины широкого распространения незарегистрированных отношений — отсутствие жилья и неуверенность в завтрашнем дне. Иными словами, огромную роль в формировании семьи играет экономическая составляющая. Представитель Госдумы РФ подчеркнула важность еще одной, особенно актуальной в России проблемы — сиротства. Одна из причин роста числа детей, оставшихся без семьи, — родители алкоголики и наркоманы, которых лишают родительских прав. В результате дети вынуждены жить в интернатах.

С подобными проблемами сталкивается и Молдова. В прошлом году в этой стране брак заключили 26 781 пара, тогда как развелись 11 884 пары. Молодые люди не спешат официально регистрировать отношения, предпочитая состоять в гражданских браках. По данным Министерства труда, социальной защиты и семьи, каждый четвертый ребенок в Молдове рождается вне брака. Характерной особенностью кризиса молдавской семьи является массовая трудовая миграция населения, изрядно пошатнувшая семейные устои. Растет целое поколение детей гастарбайтеров, воспитанных без одного, а то и без обоих родителей. По словам министра труда, социальной защиты и семьи Молдовы Валентины Булига, миграция среди молодежи способствует сокращению рождаемости, а среди людей старшего поколения — к росту числа разводов. Наряду с этим в Молдове по-прежнему существует проблема насилия в семье. Народная «мудрость» «бьет — значит, любит», к сожалению, до сих пор актуальна, особенно в сельской местности. С проблемой насилия в семье активно борются неправительственные организации, действующие в республике. Удивило делегатов конференции факт существования этого феномена и в такой, вроде бы развитой, стране как Таиланд. Согласно неутешительным данным, приведенным представителями этой страны, в Тайланде ежедневно регистрируются 73 случая насилия в семьях. По подсчетам тайландских статистиков, каждый час в стране три человека подвергаются побоям.

Интересна ситуация сложившаяся в одном из лидеров современной экономики Японии. По словам докладчицы Хидеки Ватанабе, в этой стране браки заключают в позднем возрасте, как и других развитых странах. Но в сравнении со странами Запад (Швеция, Франция), в Японии гораздо меньше детей рождаются вне брака (%2), что, несомненно, является положительным фактором.

«Прослушав многих докладчиков с разных континентов, представителей разных религий, приходишь к мысли, что у всех людей – что в Канаде, что в Сенегале, что в Украине, что в Кении – совершенно одинаково бьется сердце, и каждый человек, независимо от веры и национальных традиций, почти одинаково бьется над решением повсеместно одинаковых проблем: нехваткой любви и внимания, избытком проблем социального и финансового характера, проблем, связанных с разрывом родственных уз, болезнями и тому подобное. Национальные традиции и принадлежность к определенной религии неким образом регламентируют внутренние законы семьи. Однако интеллектуальная элита всех стран (без исключения) во время невиданного триумфа новейших технологий кричит о крахе нравственных ценностей, кризисе семейных отношений и необходимости «редактирования» потребительской идеологии человечества, превращения ее в идеологию, я бы сказала, внимательной (толерантной) любви друг к другу. По таким же принципам либо строятся, либо разрушаются и взаимоотношения людей в более широком смысле. В том числе – и межгосударственные», — заметила еще одна представительница украинской делегации писательница Мария Матиос.

«В современном мире, где основным мерилом стали только деньги, очень мало места остается интеллекту и морали», — продолжает диалог представитель украинской делегации, профессор Сергей Телешун. Он замечает, что мировой экономический кризис стал кризисом гуманитарным и мировоззренческим. И этот форум, по мнению профессора, как раз является попыткой найти инструментарий для решения проблем общественного значения. «Войны всегда начинали интеллектуалы, но рассчитывались жизнями миллионы простых людей. И хотелось, чтобы таким серьезным делом, как гуманитарная политика, занимались не только политики, но и те, кто, бесспорно, является интеллектуальными провайдерами в мире. «Диалог Евразия» — это площадка для интеллектуалов, не лишенных умения слушать друг друга», — считает Сергей Телешун.

Социолог и журналист Али Булач (Турция) выступил с речью на церемонии закрытия конференции, выделив огромное значение роли женщины в обществе: «Из всей недвижимости в мире только один процент принадлежат женщинам, а из всего движимого имущества — только десять процентов. Очень мало женщин занимает пост руководителя компаний. Тем не менее, женщины должны играть более важную роль в мировом экономическом развитии… Женщины заняты, в основном, в сферах, где необходима внешняя красота. Например, в рекламе косметики. Это свидетельствует о широко распространённом мнении, что женщины — это прежде всего их тело».

По итогам обсуждения форум принял резолюцию, с текстом которой можно ознакомиться здесь.

По возвращению домой председатель Национального комитета ПДЕ в Молдове Борис Мариан завил: «Мы вернулись домой с твердым намерением проводить в жизнь резолюцию вышеупомянутой Конференции и начнем с того, пожалуй, что будем бить тревогу, напоминая Правительству и общественности республики о положении семьи в Молдове, находящейся на краю пропасти, в то время как высшее руководство страны никак не может избавиться от политической трескотни и заняться неотложными делами».

Подготовили Расим Хуснутдинов и Лениза Мухаметзянова

По материалам dabelarus.by, kazpravda.kz, glavred.info, www.nm.md, aksiyon.com.tr и газеты «Ватаным Татарстан» №251, от 17 декабря 2010 года.