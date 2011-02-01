29 января в рамках недели культуры Исламской Республики Иран в Казани состоялось открытие выставки «Иранское искусство» в национальной художественной галерее «Хазинэ». Выставку открыли Генеральный консул ИР Иран в Казани Реза Багбан Кондори и заместитель премьер-министра РТ – министр культуры Зиля Валеева. Господин Кондори в своем приветствии отметил достижения своей страны в последние годы. Особенно поразили собравшихся успехи Ирана в фармакологии: разработка медицинских препаратов нового поколения. Также господин Генеральный консул рассказал о выставке и представленных экспонатах. Зиля Валеева, отметив важность такого рода выставок для сохранения диалога между культурами различных стран, обозначила безусловное одобрение таких «культурных обменов» и вручила господину Резе Багбану Кондори почетный знак за достижения в культуре.

В четырех залах национальной галереи «Хазинэ» представлено разнообразное современное искусство Ирана, в которых прослеживается сочетание традиционных форм народного творчества с современными тенденциями изобразительного искусства. Основные категории представленных экспонатов: образцы каллиграфии, керамики, резьбы по дереву, художественного стекла, ковров, декоративной посуды, книжных изданий. Особое внимание привлекают миниатюры современного живописца мастера Фаршчияна. На выставке были представлены авторские копии работ. Его миниатюры – это изображения людей, преимущественно образы молодых девушек или старцев. Тонкие линии живописи, насыщенные краски, соединение образа человека с животными – вот отличительные черты его миниатюр.

Они особенны. После знакомства с его творчеством невольно возникает вопрос следующего характера. Согласно некоторым ученым, в Исламе изображение людей не является дозволенным, а в работах этого мастера красной нитью проходят образы людей. Данный феномен мне разъяснил миниатюрист Бехзад Бозорги, работы которого также представлены на выставке. По его словам: «В Иране доисламского периода (до 630-650-х гг.) искусство персов не знало ограничений, однако с приходом Ислама население столкнулось с запретом изображения человека. А в последние годы наблюдается процесс постепенного освобождения от подобных запретов, поэтому в последние годы появляются работы с изображением человека: как женщин, так и мужчин».

В день открытия два иранских мастера каллиграфист Сейед Али Саджади и миниатюрист Бюхзад Бозорги знакомили посетителей со своим искусством, демонстрировали почерки иранского письма, отвечали на вопросы собравшихся. По словам организаторов в дни работы выставки планируется проведение мастер-классов данными мастерами.

С вопросами о перспективах сотрудничества между Ираном и Татарстаном я обратилась к атташе по культуре Ген. Консульства ИР Иран в Казани Гасеми Парвизу. По его словам: «Данная выставка первое подобное мероприятие в Казани, но отнюдь не последнее. Основная цель данного мероприятия – это знакомство жителей и гостей столицы Татарстана с иранским искусством, в том числе и современным. Это сотрудничество двухстороннее, поэтому есть идея проведения летом 2011 года выставки татарстанского искусства в Иране. Если говорить конкретнее, в планах создать выставку переводов трудов Хафиза на татарский язык, которая будет представлена в Казани. А в Иране презентовать переводы на персидский стихотворений татарского поэта Габдуллы Тукая. Говоря о сотрудничестве между Татарстаном и Ираном, стоит также отметить языковые стажировки студентов Казани изучающих персидский язык в Иран».

Лениза Мухаметзянова