«Бывали ли Вы в Турции?» «Да», — ответит каждый второй. Но Турция это не только и не столько ее побережье, заполненное большим количеством иностранных туристов. Это же говорят и сами турки. Развеять миф о пляжной Турции решил преподаватель КФУ, тележурналист Антон Райхштат с помощью своего фото проекта «Непривычная Турция». Работы, представленные на выставке, дают возможность познакомиться с западной и центральной Турцией.

Идея проекта, по словам самого автора, родилась поздно ночью за просмотром фильма о Стамбуле. «Вот тогда я подумал, – говорил Антон, — как здорово бы было просто погулять по Стамбулу и передать настроение этого города». Летом 2010 года началась непосредственная работа – фотографирование. Антон проделал путь по следующему маршруту: Стамбул – Измир – Сельчук – Памуккале – Невшехир – Ургуп – Дерикойю.

Рассказывая о своих впечатлениях от увиденного он отметил, что «возникло впечатление того, что можно 50 лет прожить в Стамбуле, но как-нибудь, возвращаясь домой, свернуть не на ту улочку и оказаться совершенно в другой атмосфере. Очень многогранный, многослойный город, который к тому же трехмерен».

С 14 февраля в течение месяца работы можно будет увидеть в галерее «Восточное крыло» главного здания казанского федерального университета.

Открытие выставки 14 февраля сопровождалось публичной лекцией на тему: «Дворцы и гаремы в Османской Империи» аспиранта кафедры истории татарской литературы, преподавателя Института востоковедения Экрема Калана.

Жизнь во дворцах и гаремах турецких султанов многим представляется как постоянные пиршества, окутанные интригами за первенство у власти. У многих вырисовываются образы несчастных девушек, увезенных из родных земель, праздно проводящих время и трепещущих от произвола жестоких султанов. Развенчать эти и многие другие мифы была призвана лекция Экрема Калана.

Гаремом (от араб. «харам» — отделенное, запрещенное) назвали закрытую и охраняемую жилую часть дворца или дома, в которой жили жены высокопоставленного восточного государственного деятеля. Гаремы существовали не только в Средне- и Ближневосточных странах, но и во многих других государствах. Известно, о существовании закрытой для всех, кроме членов династии, части во дворцах правителей Китая, Индии, Византии и Древнего Ирана.

Гарем как явление сложился и окончательно оформился в период правления халифов Аббасидов и стал моделью для последующих гаремов исламских владык.

В Османской империи гаремы появились во второй половине 15 века. В гарем Оттоманских султанов принимали девушек хорватского, греческого, русского, украинского, грузинского, итальянского и французского происхождения. Мусульманок, армянок и евреек не брали, потому что они составляли местное городское население. Хотя бывали и исключения.

Девушки, попадавшие в гарем были либо пленницами всадников Крымского ханства либо красавицами, захваченными пиратами Средиземноморья. Наряду с этим были и девушки из бедных семей Османской империи, которых родители отдавали для улучшения условий жизни.

Гаремы, как и вся страна, номинально принадлежали султану, но далеко не все девушки гарема являлись женами или наложницами султана. Некоторых девушек воспитанных в гареме выдавали замуж за молодых бюрократов. Если до 16 века султаны женились на местных девушках или представительницах других династий, как это было распространено во многих странах, то позже в жены брали воспитанниц гарема. Да, именно воспитанных в гареме! Потому что гарем это не место жестокого пленения молодых привлекательных особ, это был институт благородных девиц. Попадавшие в гарем сначала изучали турецкий язык, Коран, чтение, письмо.

Вместе с этим обучались музыке, танцам, прикладным искусствам. Обязательным было изучение правил протокола дворца. По всем этим причинам гаремные девушки были известны как дворцовые госпожи, а в силу их знаний и манер им уделялось внимание и уважение.

Девушки, привлекавшие внимание султана своей красотой и умом, иногда становились наложницами-фаворитками, в последствии могли получить титул «хасеки» (наложница родившая наследника), или «валиде-султан» (мать султана).

Примером, успешного превращения из простушки в первую леди является известная многим Роксалана. Турки на свой лад ласково называют ее Хуррем. Она была одной из самых удачливых девушек оказавшихся в гареме. Ее сын султан Селим II правил Османской империей с 1566 по 1574 гг.

Можно многое говорить о жизни при дворе османских султанов. Однако как сказал знаменитый турецкий историк Ильбер Ортайлы: «Гарем не является местом для свободы и разгула. Самое главное он является домом султанов. Поэтому должен быть уважаем хотя бы как дом каждой семьи».

Лениза Мухаметзянова