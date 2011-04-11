Последнее время наблюдается активизация деятельности в сфере культуры генерального консульства Исламской Республики Иран в Казани. Корреспондент dakazan.ru расспросил у нового атташе по культуре при Генконсульстве Исламской Республики Иранг-на Гасеми Парвиза о планах консульства.

— Господин Гасеми, расскажите, пожалуйста, о направлениях деятельности атташата по культуре Генерального консульства Исламской республики Иран в Казани.

— Деятельность атташата прозрачна и открыта. Все мероприятия, планируемые атташатом, согласуются с местными властями и организациями. Нашим главным партнером является министерство культуры Республики Татарстан. Основные направления деятельности — это организация выставок, культурных мероприятий, обмен культурными делегациями, презентация образа Ирана в Татарстане и презентация образа Татарстана в Иране. Так, в феврале 2011 была проведена выставка иранского искусства, на которой впервые принимали участие мастера миниатюристы и каллиграф. Большие планы в наступающем году по календарю Хиджры. Первым делом — это празднование Навруза. Если говорить о более серьезных вещах, то публикация второго тома описания рукописей на персидском языке, которые хранятся в библиотеке им. Лобачевского КФУ. Первый том был издан Арслановой А.А., это были своего рода пояснения рукописей. Еще одна задумка проведение недели культуры Татарстана в провинции восточный Азербайджан в Тебризе, городе-побратиме Казани. Программу мероприятий готовит министерство культуры РТ. Самым крупным из запланированных на новый 1390 год мероприятий является публикация сборника стихотворений Габдуллы Тукая на персидском языке.

— С какого языка был осуществлен перевод: с татарского или с уже имеющегося перевода стихов Г.Тукая на русском языке?

— Перевод был осуществлен московскими специалистами – иранистами, которые имеют ученую степень по русскому языку. Они хорошо знают русскую и персидскую литературу, а также обладают поэтическими способностями в этих языках. Планируется опубликовать книгу ко дню рождению Тукая к концу апреля. Именно поэтому нам не удалось найти специалиста-переводчика с татарского на персидский язык за короткое время.

— Кто отвечает за финансирование проекта?

— Все затраты взял на себя атташат по культуре Генерального консульства Ирана в Казани.

— Что послужило причиной перевода лирики Тукая на персидский язык?

— Во-первых, Г.Тукай крупнейший татарский поэт. В его лирике есть восточные мотивы, которые очень близки иранскому народу. Во-вторых, это конечно, празднование 125-летия со дня рождения Г.Тукая. Здесь хочу отметить, что Тукай в любом случае был бы переведен на персидский язык, празднование его 125-летия только ускорило работу. Еще одной из причин является то, что на встречах с министром культуры Татарстана З.Валеевой, государственным советником М.Шаймиевым и президентом республики Р.Миннихановым часто упоминалось имя Тукая. Атташат по культуре не мог быть в стороне от такой крупной личности.

— Известна ли татарская культура в Иране?

— Знания, которыми обладают иранцы о Татарстане, поверхностны. Однако благодаря победам футбольной команды Рубин, особенно после победного матча с Барселоной, в Иране узнали о Казани. Одно из направлений работы нашего атташата заключается в том, чтобы в Иране узнали о Татарстане и о культурных отношениях между нашими народами, познакомились с традициями татарского народа.

— Какой будет тираж книги, как она будет распространяться?

— Планируемый тираж — 2000 экземпляров. Сборник стихотворений в первую очередь будет направлен в исследовательские центры, библиотеки, университеты Ирана. Почти во всех странах бывшего СССР есть культурные представительства Ирана, в которые обязательно будут направлены несколько экземпляров книги. И конечно, книга будет распространена в качестве подарочного экземпляра в Татарстане.

— Где будет издана книга? Кто оформит сборник?

— Дизайн книги будет осуществлен в Казани, а в издана она будет в Москве.

— Знакомы ли Вы, г-н Гасеми, с творчеством Тукая? Если да, то поделитесь Вашими впечатлениями.

— Темы любви к родине и к родному языку, возврат к историческим корням схожи с персидской поэзией. Также после прочтения возникли свои собственные ассоциации. Если у нас получится опубликовать сборник стихотворений Г.Тукая, то он будет выставлен в начале мая на международной книжной выставке в Иране.

— 2011 год в Татарстане был объявлен годом Г.Тукая. А какому известному деятелю персидской культуры можно посвятить год?

— Поэту Хафизу! Кстати в наступающем по Хиджре году планируется перевести стихотворения Хафиза на татарский язык. Если возьмем работу атташата в целом: организация выставок, издание бюллетеней, проведение праздников, публикация книг, — то этот год можно назвать расцветом отношений между Татарстаном и Ираном.

— Иранские фильмы отличает глубокий смысл. Будет ли возможность увидеть фильмы иранского производства на Казанском фестивале мусульманского кино в этом году?

— Иранские фильмы каждый год участвуют в фестивале. Помимо этого планируется проведение недели кино в Казани. Также в планах организовать для татарстанских женщин-руководителей ознакомительный визит в Иран.

— Благодарю Вас за интервью! С наступающим 1390 годом! Желаю реализации всех планов.

Беседовала Лениза Мухаметзянова

Интервью опубликовано в газете «Звезда Поволжья», №12 (559) от 31 марта – 5 апреля 2011 г.