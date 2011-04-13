Конференция

Платформа «Диалог Евразия», которая уделяет большое внимание развитию и самореализации молодежи, ее интеграции в общество и решению, связанных с этим проблем, в очередной раз собрала молодых представителей разных стран и народов для обсуждения вопросов социальной направленности в прекрасном городе черноморского побережья Одесса. Международный симпозиум «Молодежь за диалог и толерантность в преодолении социальных конфликтов» был проведен совместно с Южноукраинским национальным педагогическим университетом им. К. Д. Ушинского (ЮНПУ). Следует отметить, что подобное молодежное мероприятие проводится третий раз после Анталии и Астаны.

На пленарном заседании с приветственным словом выступили: ректор Южноукраинского национального педагогического университета им. К. Д. Ушинского (ЮНПУ) Алексей Чебыкин, председатель Международной общественной организации Платформы «Диалог Евразия» (ПДЕ), профессор Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Владимир Сергейчук, сопредседатель ПДЕ Харун Токак, почетный председатель ПДЕ Ростислав Рыбаков, председатель национального комитета ПДЕ в Крыму Владимир Казарин, заместитель посла Республики Турция в Украине Берк Баран. Профессор Академии Управления при Президенте Украины и председатель Украинского национального комитета Платформы «Диалог Евразия» Сергей Телешун.

Молодежь выступавшие в ходе симпозиума, рассматривали культурные, политические, этнические и религиозные проблемы во взаимоотношениях молодых представителей народов Евразии. Были взяты региональные случаи, примеры, решения проблем. Основная мысль заключалась в том, что национальные, расовые и религиозные особенности, присуще каждому народу и отличающие его от других, должны восприниматься как богатство всего человечества, среди нас нет чужих, мы люди всплетаны между собой языком, культурой, историей и настоящей жизнью. Социальное и культурное разнообразие не должно быть инструментом разделения, а проблемы подобного характера необходимо решать на основе взаимного уважения.

Участники конференции, студенты, молодые ученые и которые со стажем, выслушали все доклады до конца и активно участвовали в дискуссиях. Их не затруднило долго сидеть, в весенний солнечный день на аудитории, поскольку выступления на разных языках были очень интересные, тематически охватывающие, современные и хорошо подготовленные, оформленные с таблицами, графиками и социальными опросами.

Выступавшие молодые ребята по степени активности хотя и не уступали девушкам, но по количеству девушки были в большинстве. Это можно расценивать как показатель уровня их продолжающегося интереса в сторону гуманитарных и педагогических наук. Ростислав Борисович заметил, что многие выбранные темы докладов сами отдельно могут быть темой новых конференции. Сергей Телешун пожелал молодым участникам умение свободно высказываться, правильно излагать и защищать свои мысли и идеи в своем обществе и сказал готовность показать всякую поддержку им.

Некоторые зачитанные доклады симпозиума:

Гульсюм Енгелен, аспирант Университета Фатих (Стамбул),

«Все проблемы можно преодолеть благодаря диалогу»,

Ярослав Телешун, студент КНУ имени Т. Шевченко (Киев, Украина)

«Формирование и развитие принципов гражданского общества в современных условиях 21 столетия»,

Арстанбек Секишов, студент Бишкекского гуманитарного университета (Бишкек)

«Место и роль диалога в преодолении духовного кризиса в обществе»,

Бакитжан Бухарбаев, магистрант Казахского национального университета им. Аль Фараби (Алма-Ата)

«Два десятилетие в согласии и единстве»,

Артур Ильящук, аспирант Южноукраинского национального педагогического университета им. К.Д.Ушинского (Одесса) «Толерантность как основной элемент системы демократических ценностей и необходимые условия урегулирования социальных и политических конфликтов»,

Эльвира Козлова, студентка Московского государственного университета культуры и искусств (Москва)

«Межнациональные конфликты в Российской Федерации: пути их решения»,

Евгений Карпенко, магистрант Таврического национального университета им. В.И.Вернадского (АР Крым, Украина)

«Пути решения этнических конфликтов на примере Автономной Республики Крым»,

Анна Бирюкова, студентка Донецкого государственного университета управления (АР Крым, Украина) «Поиск путей решения проблемы межнациональных отношений в Ар Крым»,

Арсений Сивицкий, студент Белорусского государственного университета (Минск) «Белорусский университет как субъект общественного развития»,

Инна Сотник, магистрант ЮНПУ имени К. Д. Ушинского (Одесса)

«Культурно-цивилизованный подход в конфликтных ситуациях»,

Эльмира Таривердиева, студентка Одесского национального университета им. И.И.Мечникова (Одесса) «Молодежь и религия в эпоху политических трансформаций»,

Василина Демирова, Ананстасия Григоренко, студентки Южноукраинского национального педагогического университета им. К.Д.Ушинского (Одесса)

«Влияние глобальной сети Интернет на возникновение социальных конфликтов: пути их упреждения и психологического нивелирования»,

Алла Омелянска, студентка Донецкого государственного университета управления (Украина) «Восток и Запад Украины: общее и разное»,

Элла Валнова, студентка Нацинального университета «Одесская юридическая академия» (Одесса) «Электронная демократия в перспективе развития Украины»

Гибатдинов Марат Мингалиевич, к.пед.н., руководитель Центра истории и теории национального образования Института истории АН РТ (Казань) «Историческое образование в поликультурном обществе и формирование толерантности и диалога культур»,

Организаторы конференции намерены в ближайшее время опубликовать сборник докладов.

После завершения симпозиума участники были приглашены на торжественный ужин, во время которого были вручены дипломы за активное участие в работе и показ украинских танцев.

Впечатления об Одессе

Летим в самолете над легендарным городом Одессы, весенний солнечный день, из иллюминатора видно, что город расположен на равнине вдоль побережья Черного моря. Земля ухоженная, четко разделенная на участки, некоторые из которых вспаханы, а некоторые уже покрыты зеленью. Наш самолет приземляется в аэропорту, новым который назвать нельзя.

Сам город Одесса чистый, много зеленых насаждений и деревья, постройки старого образца выполнены в различных архитектурных стилях, что означает их историческую ценность. На улицах города разъезжают автомобили среднего класса, общественный транспорт не новый. Дорожные покрытия оставляют желать лучшего.

В первый день показали нам Юридическую Академию у нее много достижении не только в стране но и в соревнованиях Евросоюза, государство сделал много вложении для доступности молодым качественного юридического образования, построены новые здания, спорт комплексы, имеют свою морскую технику. По словам ректора по международной деятельности Украинская юриспруденция основывается на французскую и немецкие системы. Затем показали нам Гуманитарный Университет учрежденный Юридической Академией, университет частный но неориентированный на прибыль, ищет инвесторов на большие вложения.

Деятельность морского порта и туризм — основные экономические отрасли города. Явно видна не хватка капитальных вложений для использования природной красоты и человеческих возможностей в полном объеме. В ходе визита мы посетили новые районы города, где высотные дома стоят близко друг к другу, нет ни специализированных парковок, ни детских площадок.

Вот что мне рассказал один житель Одессы: «Много мужского населения Украины работает заграницей. Некоторые из них по два месяца работают на нефтяных промыслах в Арабских странах, потом два месяца отдыхают. Эти люди любят свою страну и родную землю, но местной зарплаты в 1000 гривен (около 4 тысяч рублей) не хватает ни на что. Поэтому приходится работать у чужих на свой страх и риск, не получая ни соцпакета, ни страхования. На западе Украины у людей были подсобные хозяйства, мелкая торговля, поэтому они легче пережили экономические трудности, чем восточные, которые работали в основном на шахтах и государственных предприятиях».

Одесса город многонациональный, в ней проживает более 100 представителей различных национальностей. Это явление нашло отражение и в названиях улиц города: Французский, Итальянский бульвар, Греческая, Албанская и Еврейская улицы… Сохранилось здание у мусульман которые переночевали, отдохнули по пути на хадж. Как-то раз утром мы завтракали в армянском ресторане «Арарат», а вечером побывали в азербайджанской семье. В учебных заведениях Одессы учатся много иностранных студентов из Азербайджана, Китая из стран Средней Азии и Ближнего Востока.

Жители города владеют двумя языками: русским и украинским, но, как оказалось, говорят больше на русском. Украинскую речь можно частично понять. За дни пребывания на конференции успели выучить: «Дикую за увагу», что значит «спасибо за внимание» и «Будь ласка», то есть «пожалуйста».

Одесса несомненно ассоциируются морем, солнцем, летом там тоже была зима 15 градусные морозы, мы были в середине весны. Одесса только начинает цвести.

Расим Хуснутдинов