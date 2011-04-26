2011 год указом Президента РТ был объявлен Годом Габдуллы Тукая. Вместе с Татарстаном в этом году 125-летие со дня рождения Тукая празднует весь тюркский мир, потому что Международной организацией по совместному развитию тюркской культуры и искусства (ТЮРКСОЙ) 2011 был провозглашен Годом Тукая».

25 апреля в канун дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая в ГТРК «Корстон» (Казань) состоялась Международная научно-практическая конференция «Наследие Габдуллы Тукая в контексте национальных культур». Работа конференции была организована в рамках пленарного и секционного заседаний. На пленарном заседании вице-премьер РТ Зиля Валеева, цитируя Тукая, обратилась к собравшимся: «Әйдә, халыкка хезмәткә, Хезмәт эчендә йөзмәккә» «Народу будем мы служить, со службой будем мы дружить» (Перевод В.Думаевой-Валиевой). С приветствием также выступили директор Института языка, литературы и искусств им. Г. Ибрагимова АН РТ Ким Миннуллин, заместитель директора Департамента международных организаций МИД РФ, ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО (Москва). Г. Э.Орджоникидзе, президент Академии наук Республики Татарстан Мазгаров А. М., д-р, профессор тюркологии Гиссенского университета (Германия) Рут Бартоломэ, вице-президент Казахско-турецкого университета им. Х. А.Ясави (Казахстан) К. С.Ергобек, директор Турецкого лингвистического общества (Турция) Шюкрю Халук Акалын, д. филол. н., проф. КФУ Ф. Г Галимуллин, д. филол. н., вед. научн. сотр. Института литературы им. Низами НАН Азербайджана (Баку) М. М.Гасанова, генеральный директор Международного агентства гуманитарных инициатив, поэт, переводчик (Москва) С. Н Гловюк, директор Института языка и литературы им. Н. Давкараева Каракалпакского отделения АН РУ (Узбекистан) А. И.Альниязов, председатель общества татар Финляндии «Исламия», преподаватель тюркологии и татарского языка Хелькинского университета Окан Дахер, народный поэт, депутат парламента Азербайджана, доктор филолог. наук Сабир Рустамханлы.

В конференции приняли участие ученые филологи-литературоведы, преподаватели татарского языки и литературы не только из Татарстана, но и из регионов России и зарубежья. Доклады участников были представлены в трех секциях: «Творчество Габдуллы Тукая и литературные взаимосвязи», «Габдулла Тукай и вопросы языкознания», «Наследие Габдуллы Тукая в фольклористике, искусствознании и педагогике».

Наибольший интерес представляли доклады третьей секции, потому что они имели междисциплинарный характер. Роль Тукая в литературоведении и языкознание уже давно является предметом изучения и давно зафиксирована в источниках, а влияние Тукая на другие составляющие культурного наследия: музыка, живопись, скульптура, архитектура -, безусловно, имеет большое значение. Своеобразным продолжением междисциплинарной темы стало открытие межрегиональной выставки «125 иллюстраций к поэзии Габдуллы Тукая» в национально-художественной галерее «Хазине», которую посетили участники конференции.

Конференция показала, что Тукай интересен не только среди ученых Татарстана и пост советского пространства. С Тукаем знакомы в разных уголках земного шара. Зарубежные ученые в своих докладах проводили литературные параллели между творчеством Тукая, его художественными образами и представителями других национальных литератур, их творчеством.

В каждой из трех секций было запланировано заслушать от 30 до 75 докладчиков из разных стран, что, является показателем мировой известности Тукая. Однако продолжительность конференции изнурила участников. Несмотря на то, что выступающие говорили на родственных тюркских языках: турецком, азербайджанском, остро ощущалась потребность перевода. Однако переводчиков в зале не было, поэтому выступления зарубежных гостей прерывали аплодисментами и просили завершить выступление.

Данная конференция это одно из немногих мероприятий запланированных в рамках празднования 125-летия со дня рождения великого татарского поэта. Будем надеяться, что конференция «Наследие Габдуллы Тукая в контексте национальных культур» найдет продолжение в деле популяризации наследия Тукая по всему миру.

Лениза Мухаметзянова