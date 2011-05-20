19 мая этого года исполнится 130 лет со дня рождения основателя Турецкой Республики, ее первого президента Мустафы Кемаля Ататюрка. Ататюрк значимая фигура в истории турецкого народа. В 1918 г. он возглавил Национально-освободительное движение и Войну за независимость Турции. Ататюрк, будучи яркой личностью турецкого народа, по сей день остается в сердце народа.

Адъютант Ататюрка Салих Бозок в своей книге «Адъютант рассказывает об Ататюрке» опубликовал различные интересные моменты, связанные с Мустафой Кемалем. Представляем Вашему вниманию один из занимательных отрывков из книги.

Узнаете ли Вы Кемаля Пашу?

Мустафа Кемаль Паша1, прибыв из г. Эрзурума в Анкару, сделал сельскохозяйственную школу своим штабом, после этого я по его желанию и приказу направился из Стамбула в Анкару. Мустафа Кемаль принял меня в школе, стены которой служили ему штабом. У нас не было официального статуса, поскольку я был офицером в отставке, а он отстранен от командования. Также как и другие товарищи в здании, где мы находились, я старался выполнить данное мне поручение.

Мустафа Кемаль Паша, учредив Народное собрание2 в Анкаре, стал его председателем. Он вернул мне звания и определил меня на должность старшего адъютанта. Будучи старшим адъютантом Великого национального собрания Турции (ВСНТ), я постоянно находился возле Паши. Именно поэтому я стал свидетелем некоторых событий, о которых речь пойдет далее.

Однажды во время Национальной борьбы мы с М. Кемалем Пашой гуляли на винограднике, прилегающей к его вилле. Около одного из домов виноградника повстречали пожилую женщину и мужчину. Мы приблизились к ним. Поздоровались. Разговаривая о том, о сём, по их выражению лица и состоянию понял, что они не узнали Пашу. Я спрашиваю их: «Вы находитесь очень близко к резиденции Мустафы Паши, наверное, очень часто удается увидеть его?»

Пожилой мужчина: «Разве можно, господин?.. Охрана в черных костюмах (видимо, подразумевал он лазов3 из г. Гиресуна) находящаяся при нем абсолютно никого не подпускает к вилле. Иногда во время пятничного намаза в мечети Хаджибайрам если встречу его, удается посмотреть на него из далека». Сказав это, мы с Пашой переглянулись, по его знаку я не стал ничего больше спрашивать у пожилого. Мы распрощались. Мы оба удивились услышанному от пожилого. Потому что Паша не посещал пятничный намаз. Значит, пожилой в своем воображении создал образ мужчины, которого считал Мустафой Кемалем. Он еще сказал, что у Паши есть белая борода…

В другой день мы ехали из г. Алпула в г. Эскишехир. Вечерело. Мы взяли проводника из деревни, чтобы он показал нам дорогу. Паша подал мне знак поговорить с этим деревенским жителем, который стоял на ступеньке около водителя. Я спрашиваю у него:

— Знаком ли ты с Мустафой Кемалем?

— Нет, никогда не видел.

— Если увидишь, что сделаешь?

— Я изогнусь в виде моста у его ног.

Мы были тронуты его высказыванием.

С позволения Паши я указал деревенскому жителю Мустафу Кемаля Пашу:

— Вот, Мустафа Кемаль Паша! – сказал я.

Весьма безразлично взглянув на Пашу и слегка улыбнувшись, проводник сказал: «Разве может быть!» и отвернулся.

По поведению деревенского я понял, что он не поверил, что Паша – это и есть Паша, посчитал, что я подшутил над ним. С одного из холмов приближаясь к Эскишехиру, увидели, что местами горели огни. Эти огни вдоль дороги, по которой должен был проехать Паша, освещали ее словно факелы, в которых была смешана зола и нефть. Увидев эти пылающие огни издалека, я спросил у нашего проводника что это.

«Видимо арендаторы и извозчики подожгли» — сказал он.

Однако через некоторое время, когда мы проезжали мимо факелов и встречавших Пашу людей, наш проводник увидевший губернатора Эскишехира Фатин бея во главе процессии из духовного оркестра, одного из войсковых подразделений и множества людей, понял, что в автомобиле находится и в самом деле Мустафа Паша. Он удивился этому и с уважением и содроганием пожелал отделиться от нас, как только автомобиль остановился. Но я его не отпустил. Хотел поговорить с ним, пока буду ходить позади Паши. Он непрерывно повторял: «Ради бога, если я ошибся, простите меня!» Когда я сказал, что он не допустил никакой ошибки, он попросил: «В таком случае позвольте мне взглянуть на его лицо еще раз при свете». И отделившись от меня, он прошел вперед, чтобы сполна насмотреться на Пашу. Когда я рассказал Паше все о нашем проводнике, Паша был тронут. Мне было приказано дать деревенскому вознаграждение около 25 лир. Когда наш проводник получил эти деньги, его радости не было предела.

Салих Бозок «Адъютант рассказывает об Ататюрке», Стамбул, 2010

Перевела с турецкого языка Лениза Мухаметзянова

1. Паша (с тур. яз Paşa) — генерал (в республиканском периоде)

2. Национальное собрание, ВСНТ (с тур. яз Milli Meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi) – Парламент Турецкой Республики

3. Лазы — этническая группа в Турции, живущие, в основном, в районе Черного моря.