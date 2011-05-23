Недавно группа ученых и архитекторов России вернулась из Турции, где участвовала на Международной научной конференции, посвященной истории и культуре тюрко-мусульманских городов. Среди участников данного научного форума был известный историк-археолог и востоковед, профессор ТГГПУ Альберт Ахметжанович Бурханов*, который поделился c dakazan.ru своими впечатлениями о поездки в Турцию.

— Согласно приглашения Международной организации ТЮРКСОЙ, областной и городской Администрации г. Бурса, Союза писателей и деятелей искусств тюркского мира и Союза инженеров и архитекторов Турции, по поручению премьер-министра РТ И.Ш. Халикова и министра культуры РТ А.М. Сибагатуллина, с 27 апреля по 2 мая с.г. я побывал в Турецкой Республике и в качестве представителя Татарстана участвовал в работе Международного научного симпозиума «История и культура тюрко-исламских городов: от Кашгара до Андалузии», которая прошла на высоком уровне в городе Бурсе, первой столице Османского государства.

От Республики Татарстан в качестве гостей участвовали зам. Полномочного Представителя РТ в Турецкой Республике А.А. Гашигуллин и зам.начальника Управления архитектуры и градостроительства г. Казани Г.Г. Хасанов.

В ходе пленарного выступления я передал приветствие и пожелания успешной работы симпозиума от имени руководства РТ и татарского народа, от деятелей науки и культуры, вручил подарки и книги (в том числе по истории г. Казани и татарского народа, 3-й том «Истории татар»).

Мой доклад был посвящен изучению и преподаванию истории и культуры Османского государства и его городов в научных центрах и учебных заведениях Республики Татарстан, за что был награжден специальным дипломом Оргкомитета и ценными подарками.

В ходе конференции состоялись встречи и налажены деловые связи и контакты с турецкими коллегами, а также представителями Казахстана, Туркменистана, Кыргызстана, Азербайджана, Башкортостана, Республики Алтай. В работе симпозиума участвовали 28 делегаций – от государств, республик и народов тюрко-исламского мира, а также Японии.

Первый симпозиум по названной теме состоялся в 2009 г. в Анкаре, второй в 2010 г. в Астане, третий – в 2011 г. в г. Бурсе. Один из организаторов конференции, руководитель Союза инженеров и архитекторов Турции Ильяс Демерчи сообщил, что принято решение о проведении следующего симпозиума 15 октября с.г. в г. Казани. Запланировано создание и деятельность совместной турецко-татарской (российской) историко-археологической и эпиграфической экспедиции по изучению тюркских памятников эпохи средневековья на территории Татарстана и регионов Российской Федерации, Центральной и Средней Азии, в Турции.

Участников конференции принял губернатор города и области Бурса, известный турецкий поэт Шахабетдин Харпут. Состоялись встречи с руководством организации ТЮРКСОЙ, областной и городской Администрации г. Бурса, Союза писателей и деятелей искусств тюркского мира и Союза инженеров и архитекторов Турции.

В ходе культурной программы участники конференции посетили историко-культурные места и памятники архитектуры г. Бурсы доосманской и османской эпохи, в том числе мавзолеи султана Осман Гази и других султанов Османского государства XV-XVII вв. Делегация Татарстана и Башкортостана встретились с нашими земляками – татарами уроженцами из районов Башкортостана.

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Альберт Бурханов также является руководителем Волго-Уральского центра Отделения «Археология и Антропология» Российской академии естественных наук, членом Научного Совета по проблемам Социоестественной истории Института востоковедения РАН, членом Президиума академии военно-исторических наук РФ, академиком РНАН, МГА «Европа – Азия», АВИН РФ