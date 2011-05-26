С 30 мая по 3 июня 2011 года в Казани пройдет X Международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз».

Юбилейный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз» обещает стать незабываемым событием. Кроме основной программы, в которую войдут выдающиеся драматические, кукольные и площадные спектакли театров тюркского мира, будет расширена гостевая программа, отражающая неповторимость культурной сокровищницы каждого тюркского народа.

История театрального фестиваля «Науруз»

Впервые Фестиваль «Науруз» состоялся в 1989 году по решению Союза театральных деятелей СССР в Алма-Ате. После распада СССР ежегодный фестиваль не проводился в течение 5 лет. Возрождение фестиваля «Науруз» состоялось в 1998 году, благодаря инициативе Республики Татарстан. Отныне фестиваль проводится в столице Республики — Казани, один раз в четыре года и получил статус Международного. С 2009 года Фестиваль проходит один раз в два года. С 2010 года под эгидой Фестиваля проходит Международный театрально-образовательный форум «Науруз». В рамках форума проводятся семинары и мастер-классы по актерскому и режиссерскому мастерству, театроведению и менеджменту в сфере театрального искусства.

По своей концептуальной направленности «Науруз» обходит все остальные театральные фестивали, которые проводятся в республике. Основная цель «Науруза» — укрепление межтеатральных связей и взаимное обогащение театральной культуры тюркских и других народов субъектов Российской Федерации и зарубежных стран. Учредителями фестиваля являются Министерство культуры Республики Татарстан при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Союз театральных деятелей Республики Татарстан при поддержке Союз театральных деятелей Российской Федерации, Международная организация по совместному развитию тюркской культуры и искусства «ТЮРКСОИ».

Науруз — 2011

Юбилейный «Науруз» соберет около 550 гостей и участников из 9 регионов России (Санкт-Петербург, Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Хакасия, Алтай, Дагестан, Тува, Якутия) и 8 стран мира — Турции, Молдавии, Азербайджана, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Германии и Японии.

Артисты представят на фестивале 33 спектакля, которые по традиции обсудит Коллегия критиков во главе с доктором искусствоведения, профессором РАТИ-ГИТИС, председателем Шекспировской комиссии РАН Алексеем Бартошевичем.

X Международный театральный фестиваль тюркских народов откроется в Казани 30 мая 2011 года грандиозной театрализованной программой на площади перед ТГАТ им. Г. Камала.

Почетными гостями Фестиваля станут МДТ — Театр Европы со спектаклем «Три сестры» Льва Додина, звезда мировой музыки, обладательница завораживающего голоса, якутская певица и актриса, Степанида Борисова. Помимо названных почетных гостей, зрителей фестиваля ждет более 40 драматических и кукольных постановок со всего мира, площадные спектакли, музыкальные перфомансы, таинственные танцы дервишей — одним словом, настоящий праздник театра.

Художественный руководитель Фестиваля Фарид Бикчантаев, заслуженный деятель искусств РФ и РТ, главный режиссер ТГАТ им. Г. Камала

«Если бы этот фестиваль не существовал досель, его стоило воплотить в жизнь именно сейчас, сегодня, когда вопросы межэтнического существования в России и мире стоят особенно остро. Фестиваль «Науруз» утверждает гармонию мирного существования народов, не разрушая границ естественного культурного своеобразия тюрок, выводя театральный процесс тюркских народов на международный фестивальный уровень».

28 июня в ТГАТ им. Г. Камала в преддверии X Международного театрального фестиваля тюркских народов «Науруз» состоится выступление дервишей1 (Турция).

Информация предоставлена пресс-центром Фестиваля «Науруз».

Материал подготовила Лениза Мухаметзянова

Программа фестиваля доступна по ссылке: www.kamalteatr.ru/afisha/kamalafisha.html

1 Дервиш (перс. — бедняк, нищий) — мусульманский аналог монаха, аскета, приверженец суфизма, лекарь, целитель тела и души, мистик.



