9-13 мая в столице Македонии в городе Скопье состоялась Ежегодная международная балканская конференция (International Balkan Annual Conference: IBAC-2011) на тему «Сосуществование культур на Балканах», организованная Стамбульским университетом и университетами Македонии, под покровительством президента Македонии Георгия Иванова.

По словам организаторов, конференция имеет несколько целей: исследование объединенной истории и культуры Балкан, создание атмосферы понимания между народами в культурно — исторической сфере, развитие сотрудничества в разных областях между балканскими странами.

Балканы — регион, занимающий обширную территорию, в которую входит г. Стамбул и, как оказалось, по некоторым источникам даже включается и Украина.

Слово «Балкан» с турецкого переводится как лесные горы, но некоторые докладчики несколько раз интерпретировали слово «Балкан» как «бал» — мед, «кан» — кровь. Данный регион имеет поразительную природную красоту, хорошие географические и климатические условия словно «бал». «Кан» — это страшные войны, которые обрушились на этот регион, и межнациональные столкновения, которые сильно притормозили социально-экономическое развитие.

Для экономического возрождения Балканского региона изначально предлагалось развивать туризм, не только классический — пляжный. На территории Македонии расположены красивые живописные озера, поэтому есть возможность развивать исторический потенциал — архитектурный, оздоровительный, гастрономический, зимний и другие виды. Поскольку туризм может способствовать привлечению вложений и в другие отрасли. Ждут инвестиций из самих дружественных стран: Турции, России, США, Евросоюза.

Конференция широко охватывала все развивающиеся темы региона: культура и межкультурные отношения народов, история, право, география, архитектура, экономика. Для участия в конференции прибыли участники из 14 стран, в основном из балканских стран. Присутствовали также делегации из Москвы, Санкт-Петербурга, Европы и с Кавказа. Казанские докладчики выступили с докладами об истории сосуществования народов в России на пленарном заседании и с докладом о современном сосуществовании народов, на примере столицы Татарстана на секционном заседании.

Важное место на конференции уделили историческим и культурным связям балканских народов. После многочисленных жестоких воин балканские народы переселялись, перемешивались между собой. У многих есть родственные связи с соседними странами, такими как Турция, Италия и др. Так, известный турецкий поэт Яхъя Кемаль родом из г. Скопьи. Шарык Тара основатель крупного холдинга «ЭНКА», недавно награжденный российским орденом Дружбы, родился в столице Македонии Скопье. Знаменитая благотворительница Гонжа Божадзиу (Мать Тереза) тоже родилась в Скопье, в центре города есть церковь, носящая ее имя, и ель, которую она посадила в детстве.





Один из докладов был посвящен македонским песням. Эти песни показались мне похожими на татарские шахтерские песни. В песнях, говорилось о том, как молодые ребята уехали в Стамбул на работу, как они отправлялись в армию на три года, оставив своих невест. Переписка, печаль — все в этих песнях.

Скопье — город старинный, многонациональный. Река Вардар делит его на две части, в одной части живут православные македонцы, в другой мусульмане албанцы (арнауты) и в не большом количестве турки. В историческом центре города ведется масштабное строительство, в результате которого старинный восточный образ города изменяется на современный застекленный стиль.

Довелось пообщаться на турецком языке с жителями в албанской части города на рынке Битпазары, торговцы очень разговорчивые, любопытные, долго не отпускают собеседника. В Македонии почти все владеют английским, из-за частых зарубежных поездок и работы. Однако русский язык начали забывать.

Ректор РИУ Рафик Мухаметшин, выступивший на конференции с докладом, кратко поделился своими наблюдениями: «Македония не большое государство, образовавшееся после распада Югославии. Экономику страны развитой назвать нельзя. Около 30% населения безработные. Это цифра в принципе является критической для государства, однако, благодаря тому, что развитым европейским странам необходима дешевая рабочая сила, граждане Македонии имеют возможность работать за границами своей страны. Таким образом, проблема безработицы частично разрешается.

В Македонии проживают представители двух основных конфессий: христиане и мусульмане. Насколько нам стало известно, конфликтов между конфессиями не наблюдается. Однако на лицо имущественное расслоение. Кварталы, где проживают христиане, в отличие от мусульманских, более ухоженные. Бросилось в глаза то, что на вершине горы, прилегающей к городу, стоит огромный крест. Я считаю, это признаком однонаправленной политики государства. Это свидетельствует о поддержке христианства в такой поликонфессиональной стране. Хотя в самой Скопье довольно много мечетей. Активно возрождаются и реставрируются старые мечети».

Организаторы конференции готовят к публикации сборник докладов для более глубокого изучения поднятых тем.

Расим Хуснутдинов