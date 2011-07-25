Главы и представители 147 государств, собравшиеся в сентябре 2000 г. на Генеральном секретариате ООН, признав коллективную ответственность на глобальном уровне в деле сохранения принципов человеческого достоинства, равенства и здоровья, огласили Декларацию Тысячелетия. Государства этой Декларацией заявили, что наряду с индивидуальными обязательствами перед собственными обществами по возвышению человеческого достоинства, равенства и справедливости, осознают мировую ответственность. Провозглашенные основные ценности, такие как свобода, равенство, солидарность, терпимость, уважение к природе и общая обязанность, с позиции международных отношений XXI века считаются обязательнымиТагиев, появившийся на свет в довольно деятельный с точки зрения экономики и общественных отношений период истории Азербайджана, на этой территории, где проживали представителей нескольких религий и люди различных национальностей, своими действиями вошел в историю как личность, представлявшая общечеловеческие ценности, которые были обозначены в вышеуказанной Декларации 100 лет спустя после его смерти.

Азербайджан в конце XIX – начале XX века

Изменения, произошедшие во второй половине XIX века в общественной, экономической и политической жизни Азербайджана, повлияли и на образовательную и культурную жизнь народа. Город Баку, являвшийся в то время большим промышленным центром, в тоже время стал центром научной и культурной жизни Азербайджана.

В 1901 году в Баку осуществляли добычу неочищенной нефти, что составляло 51% от мирового объема. С ростом значения нефти в регионе быстро выросло население города. В 1872 г. население Баку численностью 14500 человек, преимущественно живущее в районе Ичеришехир Баку, в 1901 г. составило 130000 человек, в 1903 г – 143000, в 1913 г. – 153000, а в конце Первой мировой войны население достигло 250000 человек.

Быстрый рост населения, вызванный добычей нефти, привел к тому, что Баку стало местом проживания представителей различных национальностей. По данным 1913 г., население Баку, помимо азербайджанцев, состояло из представителей таких национальностей как русские, грузины, евреи, армяне, немцы, поляки, шведы, норвежцы.

По причине богатых залежей руды и нефти на этой тюркской территории сюда стремились русские, и в особенности представители Запада. Русские и европейцы, которые вели здесь влиятельную политику взяли все под свой контроль в области торговли. В этот период азербайджанцы обучались в русских и европейских школах, повышали уровень образованности. В тоже время знакомились с философскими течениями России и Запада.

Азербайджанцы верили, что в результате различного давления, политики русификации, они создадут интеллектуальное общество. Они работали над ускорением процесса открытия школ, над составлением учебных пособий и учебных программ, для того, чтобы распространить образование во всех сферах. Это течение в азербайджанской истории, получившее название «Маарифчилик» (Просвещение), считается одной из ведущих сил образования в стране. Искренне, с большой надеждой верили, что путем просвещения можно коренным образом изменить общество и сформировать его вновь.

Интеллигенты Азербайджана совместно с богачами просветителями и благотворителями, которые разбогатели благодаря нефти, начали создавать благотворительные общества, для того чтобы открывать школы, обучать сирот, распространять национальные и духовные произведения.

После 1905 года количество таких организаций увеличилось, а их деятельность заметно расширилась. Благодаря их деятельности была проделана полезная для народа работа, как открытие новых общественных и культурных центров и школ, инвестирование в театральное искусство и здравоохранение, развитие печатных СМИ, озеленение города, прокладывание новых каналов водоснабжения. В особенности благодаря этим обществам одаренная молодежь была направлена на обучение в университеты Европы и России.

В этот период большой вклад в образование и благотворительность сделали такие люди как Хаджи Зейнелабидин Тагыев, Муртаза Мухтаров, Муса Нигыев, Щемси Эседуллаев и другие. Среди них особенно стоит выделить имя Хаджи Зейнелабидина Тагыева, которое сегодня вспоминают с уважением и почетом. Он расходовал свое состояние для увеличения уровня образованности населения и для прочих благих дел.

Жизнь Хаджи Зейнелабидина Тагыева

З. Тагыев родился в январе 1838 года в районе Ичеришехир г. Баку. Его отец занимался изготовлением обуви. Он постоянно наставлял сына: «Сынок, не бойся работать, работай и, в конце концов, ты не будешь ни в ком нуждаться».

Тагыев, начавший трудовую деятельность строителем, работая без выходных, без остановки, стал мастером по стенам, старшим мастером по стройке, подрядчиком, но разбогател за счет найденных в вырытых им колодцах богатых месторождений нефти. Вместе с этим он занимался ткацким делом, морской транспортировкой, мелиорацией, рыболовством, прокладкой телефонных кабелей, изданием газеты, банковской сферой, эксплуатацией нефтяных трубопроводов и др.

Для того чтобы увидеть персоналии, повлиявшие на Тагыева, достаточно посмотреть на составителей журнала «Фуйузат». Среди них есть Али бей Хусейнзаде, Исмаил Гаспралы, Хасан бей Зердаби, Мирза Элекбер Сабир, Мухаммед Хади, Абдулла Шаик, М. Эмин Ресулзаде, Ахунд Юсуф Талыбзаде и другие.

Несмотря на то, что Хаджи Зейнелабидин Тагыев был не грамотным, он видел решение проблем народа в образовании и воспитании. Хотя он и разбогател за счет нефти, все свое состояние он преимущественно вкладывал в гуманитарные секторы, создавал возможности для работы людей и их благосостояния. Он был акционером, который верил, что народ должен жить в спокойной и благодушной атмосфере.

Тагыев считал, что невежество – самая большая проблема, а ее разрешение — образование: «Видя потребности во всех сферах образования народа, не скуплюсь всем тем, что могу сделать. Понимая важность открытия школ для образования и воспитания детей, объясняя важность книг и газет для развития и воспитания старшего поколения, я работал и буду работать, для того чтобы разрешить эти проблемы. Я понял, что будущее народа, его спокойствие и благополучие возможно создать только с помощью образования и воспитания».

Тагыев, который старался интересоваться всеми этапами жизни народа, от всего сердца инициировал доставку питьевой воды в Баку, издание газеты, книгопечатание, открытие школ, выдачу стипендий ученикам из бедных семей, обучение студентов заграницей, помощь братским народам, подвергшимся агрессии русских и армян, присмотр за сиротами, помощь населению, попавшему в землетрясение, раздачу зерновых нуждающимся в период нехватки продовольствия и другие мероприятия.

Его дочь Сара Ханым говорит: «Мой отец, не жалея сил, трудился во благо просвещения азербайджанского народа». Он был известен не только в Азербайджане, но и во всей России, и даже за ее пределами. Все с большим уважением называли его «Отец нации».

З. Тагыев скончался 1 сентября 1924 года в Мердекане. В завещании Тагыева была просьба похоронить у ног Ахунда Абутураба Эфенди, потому что: «Моя голова не знает даже того, что знают его ноги». Ахунд Абутураб — один из важнейших религиозных деятелей Азербайджана, настаивавший на открытии школы для девочек. Тагыев был похоронен 4 сентября согласно завещанию в Мердекане рядом с почитаемым всеми Ахундом Абутурабом Эфенди.

Тагыев – благотворитель, волонтер образования, акционер, человек диалога и толерантности

Хаджи Зейнелабидин Тагыев прожил активную жизнь, направленную на всестороннее развитие своего народа. Он был родоначальником, организатором и в тоже время спонсором бесконечного множества новых проектов. Эти действия привели к тому, что в Азербайджане и на Кавказе люди стали более образованными, развитыми экономически, творчески, культурно, стали появляться художественные произведения. Действия Тагыева не ограничились только азербайджанским народом, они стали причиной появления произведений в различных уголках мира, таких как Россия, Турция, Центральная Азия и Европа.

Хаджи Зейнелабидин Тагыев интересовался общественными, экономическими, образовательными и культурными проблемами страны. Его очень сильно волновало, что девушки-мусульманки оставались без образования. Тагыев, потративший все свое финансовое состояние на развитие и образование азербайджанцев, обеспечил интеграцию азербайджанок в современную жизнь, путем открытия первой женской школы в Азербайджане.

С точки зрения периода его жизни, Тагыев принимал активную роль в общественной, культурной, экономической жизни Азербайджана, имеющего довольно космополитичную структуру, и в особенности Баку. С позиции своеобразия этих сфер Тагыев был одобрен всеми и своей деятельностью показал, пример красивой жизни. В этой части исследования вкратце перечислены действия З. Тагыева.

Деятельность в области экономики

Несмотря на тот факт, что Тагыев разбогател на нефти, его торговая деятельность была разнообразной. Он работал почти во всех жизненно важных для общества сферах: ткачество, производство энергии, судостроение, мелиорация, строительство, транспортировка, сельское хозяйство, рыболовство, банковское дело, журналистика и т.д. Это в тоже время значило большое количество рабочих мест для людей. Согласно данным 1912 года, только на принадлежащих Тагыеву ткацких фабриках работало 1430 человек. 70% из которых были азербайджанцы, 20% русские, а 10% представители других национальностей. Все рабочие проживали в комнатах, где была вода, электричество, отопление. Для семей было выделено 160 домов. На территории фабрики был оздоровительный центр, библиотека, столовая, школа для детей работников.

Образовательная деятельность

По мнению З. Тагыева, необразованная и угнетенная женщина — это невежественная мать. По этой причине он верил, что просвещение населения необходимо начинать с девочек. Получившая образования девушка – в будущем образованная мать. В одном из своих писем З.Тагыев писал: «Школа, только школа является единственным путем выхода из проблем, с которыми столкнулись мусульманки. Эта школа должна быть настолько грамотно организована, чтобы мусульмане не сомневались и отправляли туда своих дочерей с гордостью.

Если принять во внимание условия того времени, понятно, что реализация плана по открытию школы для девочек было достаточно сложным делом. Даже если чиновники делали вид, что поддерживают идею, в целом они не желали открытия такого учреждения. Для разрешения такого важного вопроса необходимо было убедить религиозных деятелей, которые могли повлиять на большое количество населения.

Император Александр III отказывает З. Тагыеву в его желании открыть школу в Баку, чтобы в ней на родном языке могли получить образование девочки. После его смерти на престол взошел Император Николай II. Во время церемонии его коронации господин Хаджи через одного знакомого сенатора передал дорогой подарок жене императора Александре Федоровне и в тоже время повторно отправил прощение об открытии женской школы в Баку. Сообщил, что все расходы на открытие учреждения он берет на себя.

Официальное постановление об открытии школы было опубликовано 18 мая 1898 года. Школа, открытие которой было позволено только под названием: «Школа для мусульманок имени Императрицы Александры Федоровной», позже стала школой для мусульманок в Баку, а еще позже стала больше упоминаться как «Школа для девочек им. З. Тагыева».

З. Тагыев сотни раз помогал торговой школе Баку, школе механики и техники Баку, средней школе святой Марии. Открыл школу Багбан в Мердакане.

Деятельность в сфере журналистики

Зейнелабидин Тагыев говорил: «Я рассматривал средства массовой информации как значительный способ духовно-образовательного и экономического роста населения. По этой причине оказание материальной помощи газетам считал своим моральным долгом». В 1895 году он купил газету «Каспий». При его поддержке в 1905 году начала издаваться газета «Хаят» и в 1906 году журнал «Фуюзат». Он выступал спонсором не только газет и журналов Азербайджана, но России и Ирана. В качестве примера приведем газеты «Музаффар» и «Гилан» в Иране и газеты «Терджуман» в Крыме.

Тагыев с согласия авторов в большом количестве издавал книги и бесплатно распространял их. Очень много деятелей науки, писателей и специалистов смогли опубликовать свои произведения, написанные на азербайджанском языке, благодаря помощи З. Тагыева.

Благодаря этим усилиям Хаджи бея в короткое время на Кавказе было написано довольно много произведений на турецком языке. Книги писателей были быстро опубликованы и представлены людям в пользование. В школах Кавказа обучали по многим из этих книг.

З. Тагыев считал своим духовным долгом издание Корана на азербайджанском языке.

Социальная взаимопомощь и солидарность

В начале 20 века было учреждено несколько фондов (благотворительных обществ) занимающихся вопросами образования. Отмечается, что только в Баку в этот период действовало более 30 таких обществ.

Хаджи Зейнелабидин Тагыев был знаменитым благотворителем своего времени. Разбогатев, он не забыл те места, откуда происходил, будучи простым рабочим. Он не отдалился от народа, их духовные и материальные проблемы были и его проблемами. Он выступал в качестве моста между богатыми и бедными. Он огорчался их горю, был счастлив, когда они радовались. Не ставил себя выше общества.

По этой причине каждое из обществ Баку — общества мусульман, русских, армян и евреев – выбрало его в качестве своего почетного члена.

Он выделял стипендию многим студентам высших учебных заведений. Эти студенты, получавшие стипендию, позже стали важными государственными деятелями, врачами, инженерами, педагогами Азербайджана.

Благотворительные действия Зейнелабидина Тагыева не ограничиваются только Баку. Он помогал школам и другим организациям различных уголков Нахчивана, Дербента, России, Шамаха.

Деятельность по благоустройству

Одна из самых серьезных проблем в Баку в начале XX века нехватка питьевой воды. Тагыев, обдумывавший проект водопровода, который доставит в Баку воды реки Шоллар из подножья гор Большого Кавказа, пригласил в Баку английского инженера Линдле для реализации этого проекта и оплатил все расходы, для того чтобы проект был запущен. Проект, начатый по инициативе Тагыева, был завершен в 1924-1917 гг. при поддержке губернаторства. Длина проложенного водного канала составляла 160 км. Воды Шоллар, которыми по сей день пользуются жители Баку, были предоставлены в пользование жителям. Почетная возможность впервые открыть кран, из которого потекла вода, была предоставлена З.Тагыеву.

Здание Исмаилие, расположенное в центре Баку и открытое для жителей, очень важно для турков. Это здание в Баку, стоявшее на пути бегства турецких воинов во времена Первой мировой войны, попавших в плен к русским, было самим большим санаторием и оздоровительным центром. Это же здание было прибежищем для детей сирот и вдов, привезенных в Баку из восточной Анатолии.

В 1887 г. по инициативе З. Тагыева в городе была запущена конка – городская железная дорога с конной тягой, район Баку Байыл был соединен с железнодорожной станцией.

Деятельность в области культуры и искусства

Зейнелабидин Тагыев – это одна из важнейших личностей, поддерживавшая активные мероприятия в области культуры и искусства в общественной жизни Азербайджана. Первое здание театра в Баку было построено по его инициативе и финансовой поддержке. 27 октября 1888 г. в этом здании впервые был сыгран спектакль, что стало важной ступенью в развитии культурной жизни Азербайджана.

В место заключения

В жизни Хаджи Зейнелабидина Тагыева прослеживаются два основных мотива. Во-первых, много работать, во-вторых, служение народу и стране, обеспечивая население возможностью пользоваться теми возможностями, которыми он располагал.

Образ жизни Тагыева, направленный сохранение национальных ценностей, является важным примером при исследовании путей решения проблем принесенных глобализацией.

Шахин Дурмаз

Перевела с турецкого языка Лениза Мухаметзянова



Фотографии предоставлены автором