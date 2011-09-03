Политическая карта этой страны выглядит как лоскутное одеяло, пестрящее большим количеством потертых и заново залатанных заплаток. На северо-восточных берегах Африки омываемых водами Индийского океана и Аденского залива расположено Сомали. Пестрота страны обоснована постоянными гражданскими войнами, в ходе которых происходит перераспределение земель между враждующими сторонами. Причиной высокой смертности в этой стране за исключением низкого уровня жизни населения и постоянных военных столкновений являются стихийные бедствия. В последнее время ситуация была усугублена недостатком осадков, наблюдающимся с декабря 2010 года. Координатор гуманитарной помощи ООН для Сомали в июле 2011 года ввел чрезвычайное положение по причине сильнейшей засухи и массового падежа скота в регионе, и как следствие голода среди населения.

За последние 60 лет Сомали сейчас переживает самые засушливые годы. Ежедневно по всей стране из-за голода, жажды, болезней умирают сотни людей, большая часть которых дети. Многие сомалийцы семьями отправляются из деревень в столицу Могадишо в надежде получить кусочек хлеба. По дороге из-за голода и жажды кто-то теряет детей, кто-то супруга, некоторые дети остаются без мам и пап. Родители пытаются спасти оставшихся в живых детей, накормив их остатками пересохшей травы на полях.

Многие страны уже откликнулись помощью на это бедствие. Так, Россия выделит странам Африканского Рога гуманитарную помощь в размере 2 млн. долларов (по данным на 21 июля 2011). Турция собрала 150 млн. долларов. Казахстан направил в страну 500 тыс. долларов. Организация Исламского Сотрудничества выделила Сомали 350 млн. долларов. Совбез ООН разработал конкретный план действий по оказанию помощи этой стране. Государственный департамент США, оказав помощь в объеме 580 млн. долларов, объявил о выделении дополнительных 17 млн. Восточной Африки.

В месяц Рамазан — с 8 августа — в Турции были проведены масштабные благотворительные акции. С такой инициативой Турция выступает не первый год. Акции таких общественных организаций как «Красный полумесяц» (Kızılay) и «Разве никого нет?» (Kimse yok mu) за одну ночь собрали около 26 млн. лир, что составляет 15 млн. долларов.

Однако проблема заключается не только в том, чтобы собрать благотворительную помощь, но и в том, чтобы беспрепятственно доставить груз нуждающимся. Потому что в Сомали уже несколько лет идет гражданская война. Это значит, что там нет государственного механизма, который бы мог навести порядок в стране. Тонны гуманитарной помощи разворованы «бессовестными военными» и мародерами, не достигнув глубинных регионов страны.

Отметим любопытный факт. Северная и восточная границы Сомали омываются морями, однако жители не используют ресурсы морепродуктов, поскольку у них есть суеверия, запрещающие их использование в пищу. Некоторые иностранные компании, зная об этом, осуществляют здесь рыбный промысел. Турецкие благотворители же решили направить профессиональных рыбаков вместе со всем необходимым снаряжением, для того чтобы обучить жителей рыбной ловле в целях использования улова в пищу. Турецкие благотворительные организации нашли способы борьбы с нехваткой питьевой воды в регионе. Они копают колодцы в Сомали.

По данным ООН, настоящее время в регионе Африканского Рога в срочной продовольственной помощи нуждаются около 12 млн. человек, в том числе 4,8 млн. — в Эфиопии, 3,7 млн. — в Сомали, 2,9 млн. — в Кении, 164 тыс. — в Джибути.

Если человечество, обладающее высокими технологиями, не может предотвратить смерть голодающих, значит, помощь оказывается не на должном уровне и не в должном объеме. Равнодушие по отношению к голодающим не совместимо с человеческой совестью. Преодоление катастрофических масштабов голода в Сомали при поддержке всего мира может спасти эту страну от еще одной заплатки.

По материалам сайтов:

www.km.ru

www.kommersant.ru

www.svobodanews.ru

www.rg.ru

www.top.rbc.ru

www.zakon.kz

www.aksiyon.com.tr

Подготовила Лениза Мухаметзянова