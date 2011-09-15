Пожалуй, не ошибусь, если скажу, что вот уже седьмой год подряд начало сентября, завершение уборочной страды, желтеющая листва деревьев, ненастная погода — это первые предвестники международного фестиваля мусульманского кино в Казани.

Фестивальное зерно было посажено в благодатную казанскую почву в год тысячелетия столицы республики в 2005 году. Название фестиваля за свою короткую историю успело смениться, а цели и задачи его остались прежними. Растет и количество участников фестиваля, в этом году приняло участие более 40 стран мира. Дебютировал на фестивале Китай, что вызвало некоторое недоумение среди зрителей фестиваля и его обозревателей, поскольку, казалось бы, Китай и мусульманство не вяжутся. Более 30 работ боролось за 10 статуэток в форме башни Сююмбике – наград фестиваля. Не смотря на то, что показ конкурсной и внеконкурсной программы был в будние дни, на количестве зрителей этот факт не отразился. В залах порой яблоку негде было упасть.

Пять фестивальных дней пролетело, жюри вынесло свой вердикт. Лучшим полнометражным игровым фильмом был назван «Мой впечатляющий кинотеатр» Лу Янга (Китай). Статуэтка за лучший анимационный фильм досталась Дине Великовской (Россия) за фильм «Мост». Лучшим режиссером был назван Денис Родимин («Чужая мать», Россия), лучшим автором сценария – А.Имамович («Белведере», Босния и Герцеговина). Приз за лучшую операторскую работу полнометражного игрового фильма был присужден оператору фильма «Зефир» (Турция). Лучшие актерские работы были отмечены в фильмах «Белведере» (лучший актер) и «Чужая» (лучшая актриса). Среди документальных картин наградами были выделены «Shooting vs shooting» (Греция) и «Кочевье» (Киргизия). Лучшей игровой короткометражкой была признана лента «Енмеш» А.Аскарова (Россия).

Специальными Призами были отмечены картины «Тегеран, Тегеран» Д.Мехруджи (Иран), «Крутая Римма» В.Левина (Россия), «Зефир» Б.Баш (Турция), «Свет с Востока» Ш.Махмудова (Узбекистан), «Чужая» Ф.Аладаг (Турция).

По завершению фестиваля разговоры о его содержании не утихают. Каким же должен быть фестиваль мусульманского кино? Можно ли включать в конкурсную программу фильмы, не отражающие образ жизни мусульманских стран или не созданные в таких странах?

По мнению поэтессы, журналиста Асии Юнысовой, организаторам необходимо определиться с концепцией фестиваля и его рамками. «Бытует мнение, что мусульманский мир не дарит миру ученых. Однако на фестивале был представлен фильм «Свет с Востока» (Узбекистан) об Абугалисине (Ибн-Сина или Авиценна) доказывающий обратное. В мусульманском стиле выдержан фильм «Сельма и яблоки» (Иран), но странно, он не вошел в конкурсную программу. В основе этого фильма религиозные мотивы древней литературы. Однако и этот фильм не эталон. Фестивалю нужны фильмы о мусульманской современности. Безусловно, приятно было бы увидеть фильмы, отражающие образ жизни в мусульманских странах, фильмы, знакомящие с красотой мусульманского востока. Нам необходимо познать друг друга».

С нами поделилась своими наблюдениями журналист Гульнур Сафиуллина: «Фильм «Сельма и яблоко» натолкнул меня на следующие размышления. Всем известно, что татары – мусульмане. У нас складывается такая тенденция, что Ислам — это внешнее проявление человеческой жизни. Тогда как население восточных мусульманских стран живут этим. Смысл жизни героя фильма творить добро, оказывать помощь окружающим. Идея и содержание данного фильма, на мой взгляд, могут послужить ориентиром для фестиваля. После просмотра я долго раздумывала и среди своих знакомых я припомнила только одного человека, о котором можно сказать, что Ислам — это образ его жизни. Из просмотренных мною фильмов девизу фестиваля «Через диалог культур к культуре диалога» больше всего соответствует фильм «Черкесы» (Иордания). Казалось, отношения двух народов: бедуинов и черкесов — в тупике, но выход нашелся даже из очень сложной ситуации. Народы сказали диалогу «Да».

Айгуль Давлетшина, выпускница Института востоковедения КФУ 2011 года: «Просмотренные мною в рамках фестиваля фильмы оставили хорошее впечатление. Мое внимание особо привлек фильм Логмана Кхалиди «Мобильные телефоны в Тегеране» (Иран). Современный мир позволяет использовать огромное количество средств, предназначенных для связи людей, будь то Интернет, телевидение, радио, мобильные телефоны. Казалось бы, «средство связи», а, на самом деле, все они отдаляют людей друг от друга. Вместо встреч, нам иногда бывает достаточно одного звонка, а некоторые и вовсе не представляют своей жизни без них. В телефонном справочнике может быть тысяча номеров, но вряд ли наберется два-три из них, позвонив на которые можно было бы поговорить по душам. Мы вроде не одиноки – напишем сообщение одному, другому и вот создается иллюзия общения. Ограничивать фестивальную программу фильмами о мусульманском востоке, конечно, можно, но ведь и этому обществу присущи проблемы, беспокоящие весь мир: экология, одиночество, современные технологии и т.п.»

Бесконечно много можно обсуждать программу фестиваля, церемонии его открытия и закрытия, но пока не будет определена стержневая идея фестиваля, говорить о том подходит тот или иной фильм в рамки фестиваля или нет сложно. Да, мусульманские фильмы должны иметь свою изюминку, но им не следует отрываться от реальности. Люди, исповедающие Ислам, живут в различных уголках земного шара, поэтому ограничивать программу по географическому признаку было бы не верно…

Стоит отметить, что фестиваль не стоит на месте, он развивается. Появляются новые ростки – это конкурс сценариев, III Международный фестиваль любительского и молодежного кино, III Международный конкурс дизайнеров национальной одежды «International Fashion — 2011».

Ненастная дождливая погода, конечно, стала украшением фестиваля, но будем надеяться, что дождь, поливавший столицу республики в фестивальные дни, имел благодатные свойства и способствовал его дальнейшему росту. А стебель юного сегодня Казанского международного фестиваля мусульманского кино будет крепнуть, а корни будут уходить все глубже в почву, охватывая земли представителей различных наций, религий, говорящих на разных языках, но об одном и том же.

Лениза Мухаметзянова

фото Андрея Данилова