Татарстан уже не в первый раз становится площадкой различных международных мероприятий. 16-17 сентября в Казани состоялось II заседание руководителей национальных комитетов по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ, в рамках которого в Арске прошел IV семинар по нематериальному культурному наследию ТЮРКСОЙ. В нем приняли участие представители Башкортостана, Татарстана, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Туркмении, Турции, Турецкой Республики Северного Кипра и Гагаузии (Республика Молдова). Повестка дня совещаний была насыщенной, охватывала важные темы сохранения культурного наследия. В дни проведения семинара гости познакомились с историко-архитектурным наследием Казани, центрами ремесленного производства в Высокогорском районе и музеем заповедником «Казан-арты» в Арском районе. Среди участников конференции присутствовал г-н Оджал Огуз, председатель Национального комитета Турции по делам ЮНЕСКО, профессор университета Гази (Анкара, Турция). Мне удалось пообщаться с г-ном Огузом на тему нематериального культурного наследия.

— Оджал бей, мой первый вопрос будет связан с определением «нематериального культурного наследия»?

— Согласно определению, приведенному в Конвенции по охране нематериального культурного наследия от 2003 года «нематериальное культурное наследие» означает обычаи, формы представления и выражения, знания и навыки, – а также связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства, – признанные сообществами, группами и, в некоторых случаях, отдельными лицами в качестве части их культурного наследия. Если материальное наследие – это некий объект, предмет, то нематериальное – это знание по созданию предмета материальной культуры. Приведу маленький пример, который пояснит все выше сказанное. Представьте здание 500-летней мечети или какую-нибудь древнюю башню – это все материальное наследие, а нематериальным наследием в этих строениях является знание по их строительству. Принято выделять основные проявления нематериального наследия: во-первых, устные традиции и формы выражения; во-вторых, исполнительские искусства; в-третьих, обычаи, обряды, праздники; в-четвертых, знания и обычаи, относящиеся к природе и вселенной; и последнее, знания и навыки, связанные с традиционными ремёслами.

— Для участников семинара было организовано знакомство с традиционными местами бытования народных художественных промыслов в Татарстане. Как Вы оцениваете уровень нематериального наследия в Татарстане?

— В рамках семинара мы посетили деревни Ямашурма и Дубъязы Высокогорского района Татарстана, где нам показали кожевенные мастерские и центры декоративно-прикладного искусства. Здесь нужно обратить внимание на то, что создателями и носителями данного наследия, к сожалению, являются представители старшего поколения. Тут возникает вторая отсылка к Конвенции, в которой есть такое определение как ‘transmission’ («передача, обмен» по-русски – прим. Л.М.). Главное условие сохранения наследия — передача подрастающему поколению опыта по его созданию. Еще одним не менее важным аспектом в деле сохранения является использование предмета наследия в современности. К примеру, зачем обучать молодежь технологиям пошива ковров, если не использовать их дома в бытовых целях. Только в музее?! Этого не достаточно! Ознакомившись с культурой татарского народа, могу четко обозначить как минимум три ярких примера нематериального наследия татарского народа: праздник Сабантуй, кожевенное производство, национальная кухня. Мне кажется, что на первых порах вам можно составить на локальном уровне список культурного наследия татар, который потом можно будет продвигать во Всемирные списки наследия человечества.

— Как стало известно, Турецкий национальный комитет подал заявку на включение праздника Сабантуй в список нематериального наследия ЮНЕСКО в 2012 году.

— Да, Турция заявила татарский национальный праздник Сабантуй в список объектов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, как праздник татар, проживающих на территории Турции. Хотелось бы опередить возможные обвинения в наш адрес в этой связи. Одной из основных статей Конвенции о сохранении нематериального культурного наследия является пункт о сохранении нематериального наследия немногочисленных национальных сообществ. Татары, проживающие в Турции – полноправные граждане нашего государства, поэтому мы, как государство, обязаны принимать меры для обеспечения охраны их нематериального культурного наследия. Если Россия в ближайшее время ратифицирует данную Конвенцию, то мы можем подготовить совместную заявку на включение праздника Сабантуй. Если подписание случится после принятия нашей заявки, то Россия сохраняет за собой право представить Сабантуй в Регистрационный список. Будучи представителем Национального комитета Турции, отмечу, что мы будем активно поддерживать заявки России на включение в Список.

— Как еще можно сохранить наше нематериальное наследие помимо включения его в регистрационный список.

— Отвечая на данный вопрос, наверное, лучше привести пример. Мы знаем два самых известных дастана Волго-Уральского региона: татарский «Камыр-батыр» и башкирский «Урал-батыр». Дать им вторую жизнь позволит экранизация или театральная постановка. Если современность представляет нам такие возможности, почему их не использовать?! Я уже говорил про связь наследия с современностью, это пример его популяризации.

— Как прошло II заседание национальных комитетов по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ и IV семинар по нематериальному культурному наследию ТЮРКСОЙ?

— Работу обоих семинаров можно оценить как очень продуктивную. Мы выслушали предложения участников по созданию общих проектов, так председатель комитета по сохранению нематериального культурного наследия Национального комитета Турции по делам ЮНЕСКО, профессор Эгейского университета (Измир, Турция) господин Метин Экиджи предложил разработать совместный проект, посвященный изучению сказок. Турция уже имеет опыт реализации совместных проектов. Несколько лет назад совместно с балканскими странами мы изучали национальную кухню и исполнительское искусство тюркских народов. Почему бы нам не расширить географию?! Здесь, важно отметить, что Казань, будучи хозяйкой четвертого семинара, теперь вписана в летопись нашей деятельности в области нематериального культурного наследия. Мы будем делать все, чтобы наши планы по сохранению нематериального наследия материализовались!

Для справки:

Конвенция об охране нематериального культурного наследия была подписана на 32-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2003 г. в Париже. Статьями 16 и 17 Конвенции предусмотрено создание двух перечней: Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества и Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране. Конвенция была ратифицирована 30-ю государствами в рекордные сроки и вступила в силу 20 апреля 2006 года. К началу 2009 года 103 государства мира присоединились к Конвенции по сохранению нематериального культурного наследия. Россия не ратифицировала Конвенцию. Несмотря на это в 2008 году в Репрезентативный список нематериального культурного наследия занесены два объекта из России: культурное пространство и устная культура Семейских и якутский героический эпос «Олонхо».

Беседовала Лениза Мухаметзянова

Фото с сайтов Университета Гази и Министерства культуры РТ