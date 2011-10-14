Заброшенные церкви Татарстана — энциклопедия русского зодчества

Опубликовано 14 октября 2011

Хочется рассказать читателям об интересном занятии одного казанца. Многие помнят известную русскую присказку «Сто верст не крюк», так вот для Андрея Черенкова, который исколесил просторы нашего Татарстана вдоль и поперек, побывал на местах, где когда-то кипела деревенская жизнь, а сейчас свидетельством этого прошлого остаются молчаливые памятники русского церковного зодчества. И в самом деле, оказалось, что петлять вдали от автомагистралей по проселочным дорогам, а затем возвращаться в те же места не трудно. Некоторые отдаленные уголки ему пришлось посетить дважды. А с результатами этого большого и кропотливого труда жители и гости Казани могли познакомиться на выставке его фотографий «Православные памятники Татарстана» в выставочном зале Государственного музея изобразительных искусств РТ. Во время посещения выставки мне удалось пообщаться с автором фотографий, который любезно ответил на мои вопросы и провел небольшую экскурсию по экспозиции…

— Андрей Вячеславович, скажите, как случилось, что Вы начали фотографировать православные храмы нашей республики?
andrey-cherenkov1— Не зря говорят: «Все гениальное просто». Я, как человек, не имеющий вредных привычек уже долгое время, однажды понял, мне нужно чем-то заниматься. Кто-то собирает бабочек, кто-то открытки… Я родился в Казани, но мне всегда нравилось уезжать из города. Встречал на пути заброшенные церкви, но не владел информацией о них. Мое увлечение родилось в 2003 году, именно тогда я поехал в Ленино-Кукушкино и посетил интересный местный музей. Как оказалось, в храме села Черемышево Пестречинского района венчались родители В.И. Ульянова-Ленина. Потом были поездки в другие сельские музеи, знакомство с новыми храмами. Знает ли кто-нибудь, что в храме села Каинки (Верхнеуслонский район) венчался А.Ф. Керенский, Троицкая церковь в селе Теньки (Камско-устьинский район) строилась на средства местного помещика – Кирилла Семеновича Нарышкина, правнука Л.К. Нарышкина, дяди Петра I, а храм в деревне Юматово (Верхнеуслонский район) строился на средства дворянской семьи Геркен. Наши соотечественники едут в Грецию смотреть памятники II-III веков, не зная о том, что рядом хранится уникальная красота!
— Теперь нам, знакомым с историей появления фотографий, расскажите о создании выставки.
— С 2003 года я ездил и просто фотографировал для себя. Это было мое увлечение. О том, что когда-то эти работы будут выставлены, я не думал. В 2009 году Розалия Миргалимовна Нургалеева, директор Государственного музея изобразительных искусств РТ, увидела эти фотографии и предложила организовать выставку. Но прежние фотографии для выставки не годились, так как я ездил практически на экскурсии и фотографировался сам на фоне памятников. Вот тогда-то мне и пришлось вновь объехать храмы. Так за два года – 2010 и 2011 – я вновь объехал весь Татарстан и сделал фотографии для выставки.
— Сколько архитектурных памятников Вы сфотографировали, сколько населенных пунктов объехали?
— Объехал я около 300 деревень и сфотографировал более 260-ти православных храмов, которые сохранились в селах Татарстана. Есть разрушенные до основания храмы, такие фотографии есть в моей коллекции, но на выставке они не представлены. Где-то наоборот, сохранились стены храма, а деревень уже давно нет. В Бавлинском районе можно найти много тому примеров. Вы знаете, что меня больше всего поражает?! Величие этих храмов, их архитектурная красота. Архитекторы были очень известные. К примеру, авторами многих проектов были К. Тон и Ф. Петонди. А люди, на чьи средства велось строительство, были знатными помещиками и купцами, строили с душой и сердцем. Эти храмы –  энциклопедия русского церковного зодчества. Каких только стилей не представлено, даже самых редких! Можно студентам архитектурных специальностей теорию по ним преподавать.

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Крестовоздвиженская церковь. Село Каинки Верхнеуслонский район

— Откуда черпали информацию о храмах?
— Самый главный источник – справочник Епархии 1903-1909 годов. В дореволюционное время было много переписчиков, которые готовили довольно подробную информацию о каждом храме. Многие храмы уже описаны историками. Однако необходимо учитывать, что территория Татарстана не всегда была такой, какой мы ее знаем. Юго-запад относился к Симбирской губернии, земли на востоке – к Уфимской. А вот фотографий практически не было. Мне давали эти книги, справочники, я переписывал их для себя. Однако в ходе поездок я находил и не упоминавшиеся ранее храмы. Например, деревянный храм в селе Люткино (Пестречинский район).
— Каждый храм как страница истории, молчаливый свидетель своей эпохи. На одной из фотографий на фасаде церкви видна табличка «Страховое товарищество «Саламандра» 1846 г.».
— Можно объехать Россию и вряд ли еще где-то можно подобное найти. Это подлинная табличка. Историю товарищества я, конечно, не расскажу. Но дело не в этом. Политика государства того времени относительно надела земли была серьезной. По указу земля с правом передачи по наследству давалась тем, кто помогал храмам. Так вот, землю предоставили, помещик выстроил храм, а страховое товарищество «Саламандра» в 1846 году застраховало его. Каждому храму, представленному на выставке, 100 лет и более. А храму в Алатах (Высокогорский район) через год будет 300 лет. Отдельно стоит сказать о технологии строительства деревянных церквей. Бревна лежали не меньше года, а переворачивались посезонно: осень, зима, весна, лето. Только после этого закладывали храм.
— В чем трудности Вашего увлечения?
— Я не профессиональный фотограф, начинал с «мыльницы». Некоторые пленочные кадры пришлось оцифровывать. Профессиональные фотографы, посетившие открытие выставки, сказали, что ракурс не тот, фокус не такой. А им организаторы ответили: «Пожалуйста, езжайте за 330 км и фотографируйте как надо». Большое спасибо поддержавшим меня близким, друзьям, товарищам и частным лицам. Вот, например, к селу Шакшино Нижнекамского района через снежные завалы ведет узенькая тропинка, вдоль которой стоят веточки. Идешь, ориентируясь по веточкам, а шаг в сторону и окажешься в сугробе. Много было таких случаев. Порой и помочь было некому. Как-то зимой застрял по дороге в село Каинки, а вокруг ни души, даже собак нет. Каждая поездка по-своему особенна. Вторая трудность – погода. 30 дней подряд голубого неба, так нужного для хорошей съемки, не бывает. Иногда с вечера по звездам определял погоду, прогнозам-то доверять нельзя. Выезжал рано утром, чтобы успеть доехать до места и сфотографировать.

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Вознесенская церковь. Село Шакшино Нижнекамский район

— Думаю, Вам не раз приходилось отвечать на этот вопрос? Но не могу его не задать. Не было ли у Вас желания выступить с инициативой реставрации храмов.
— Единственное возможное — это консервация, но понимаете, не готовы мы к этому. В большинстве сел осталось по два-три дома. Жителям далеко за 80 лет. Раньше деревни процветали за счет определенного промысла. Например, в Камско-Устьинском районе есть деревня Варварино, куда привезли крепостных крестьян из Тульской губернии на постоянное место жительства. В этой деревне существовал редкий промысел – из специально выращиваемой в огородах, мяты они делали масло и торговали на Нижегородской ярмарке. Некоторых храмов, сфотографированных шесть лет назад, уже не существует. Желание выступить с инициативой реставрации или консервации есть. Но нет пока такой возможности. Это слишком дорогостоящие проекты. В планах – выпустить фотоальбом. Такой своего рода каталог будет данью уважения тем, кто создавал эти памятники, а также наглядным материалом для будущих архитекторов, строителей. Есть еще предложение о размещении фотоэкспозиции в Интернете, что-то вроде выставки в он-лайн режиме. Но я не люблю забегать вперед, пусть все идет своим чередом.

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Спасская церковь. Село Останкино Тукаевский район

— Не было ли желания расширить географию или сменить жанр?
— Среди фотографов принято говорить: «Если бы мы могли отснять все, что хотим». Сказать и сделать – разные вещи. На все нужно время. Не менее интересный материал по мечетям республики. Как знать, возможно, это мой следующий проект.
— Вам был вручен Знак отличия Казанской епархии Русской Православной Церкви «За церковные заслуги». Что для Вас значит эта награда?
— Это было 7 апреля 2011 года. Вручение проходило после праздничной службы в Благовещенском соборе Кремля. Знак вручал архиепископ Казанский и Татарстанский Анастасий. Это высокая оценка моего скромного труда и стимул двигаться дальше.

Беседовала Лениза Мухаметзянова

Фото из личного архива Андрея Черенкова





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Комментариев: 6

  1. галина:
    25 октября 2011 в 15:51

    В этом 2011 году наша Троицкая церковь в Теньках приобрела более привлекательный вид. Украшением же стал позолочённый купол и крест http://stihi.ru/2011/09/06/6100

  2. Лев Жаржевский:
    28 октября 2011 в 16:36

    «Однако в ходе поездок я находил и не упоминавшиеся ранее храмы. Например, деревянный храм в селе Люткино (Пестречинский район)».

    1.Храм этот упоминался как » больше 11 лет назад в диссертации И. А.Фахрутдиновой «Архитектура сельского православного прихода Казанской епархии середины XIX — начала XX веков» как выявленная натурным исследованием деревянная приходская церковь конца 19 века.

    — Каждый храм как страница истории, молчаливый свидетель своей эпохи. На одной из фотографий на фасаде церкви видна табличка «Страховое товарищество «Саламандра» 1846 г.».
    — Можно объехать Россию и вряд ли еще где-то можно подобное найти. Это подлинная табличка. Историю товарищества я, конечно, не расскажу. Но дело не в этом.
    2.

  3. Лев Жаржевский:
    28 октября 2011 в 17:08

    был технический сбой. Продолжим коммент.

    Написано:
    — Каждый храм как страница истории, молчаливый свидетель своей эпохи. На одной из фотографий на фасаде церкви видна табличка «Страховое товарищество «Саламандра» 1846 г.».
    — Можно объехать Россию и вряд ли еще где-то можно подобное найти. Это подлинная табличка. Историю товарищества я, конечно, не расскажу. Но дело не в этом.

    Дело как раз в этом. Строения нельзя датировать по страховым табличкам с указанием года основания страхового общества. Этак и дома, построенные перед революцией, будут датированы 1846 годом, если они застрахованы в «Саламандре», а то и вовсе в 1827, если в Первом Российском страховом.

    А «найти что-то подобное» можно довольно легко: в «Саламандре» страховались охотно и табличек таких с 1846 годом немало, как говорится — хоть сто порций.

    Что же до села и его основателях Лыткиных, то фамилия эта известна, она часто повторяется в документах по истории Казанского края, особенно 16-17 веков. В основном это разного рода жалобы и судебные бумаги.

    Я не придираюсь, просто всех этих ляпов можно было избежать пи подготовке материала — они на поверхности. Да и «Справочной книгой Казанской епархии» надо было бы пользоваться последнего издания — 1909 года.
    В остальном же — большой респект Андрею Вячеславовичу.

  4. Владимир Борзых:
    13 ноября 2011 в 14:23

    Как можно увидеть фотографию церкви с табличкой «Саламандры» на фасаде. Для коллекционеров страховых досок см. https://sites.google.com/site/rosfiremarks/nahodki-i-novosti-s-aprela-2011-g-g это было бы очень интересно.

  5. zhenkovski:
    13 ноября 2011 в 18:57

    Судьба церквей в живых селах более менее ясна — их поддерживают и кое-где даже реставрируют(!)
    Другое дело с храмами в совершенно покинутых сёлах: стоит такая церковь посреди бурьяна и никому нет до неё дела.
    Наблюдал такую картину в бывш. селе Чернышевка Камско-Устинского района: в храме нет дверей, и овцы с местной фермы всем отаром забиваются туда, скрываясь от солнцепёка… знаете ли, непрятное ощущение наблюдать горы навоза и дикое блеяние в храме, хоть и заброшенном

  6. Наталья:
    29 декабря 2011 в 14:50

    Здравствуйте! Очень просим Вас, если это возможно,сообщить, известно ли Вам что-либо о храме святителя Гурия в селе Люткино Пестречинского района Татарстана.И вообще,об истории самого села.Возможно у Вас есть фотографии внутренней части храма? Будем очень благодарны за любую информацию.

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