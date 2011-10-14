Хочется рассказать читателям об интересном занятии одного казанца. Многие помнят известную русскую присказку «Сто верст не крюк», так вот для Андрея Черенкова, который исколесил просторы нашего Татарстана вдоль и поперек, побывал на местах, где когда-то кипела деревенская жизнь, а сейчас свидетельством этого прошлого остаются молчаливые памятники русского церковного зодчества. И в самом деле, оказалось, что петлять вдали от автомагистралей по проселочным дорогам, а затем возвращаться в те же места не трудно. Некоторые отдаленные уголки ему пришлось посетить дважды. А с результатами этого большого и кропотливого труда жители и гости Казани могли познакомиться на выставке его фотографий «Православные памятники Татарстана» в выставочном зале Государственного музея изобразительных искусств РТ. Во время посещения выставки мне удалось пообщаться с автором фотографий, который любезно ответил на мои вопросы и провел небольшую экскурсию по экспозиции…

— Андрей Вячеславович, скажите, как случилось, что Вы начали фотографировать православные храмы нашей республики?

— Не зря говорят: «Все гениальное просто». Я, как человек, не имеющий вредных привычек уже долгое время, однажды понял, мне нужно чем-то заниматься. Кто-то собирает бабочек, кто-то открытки… Я родился в Казани, но мне всегда нравилось уезжать из города. Встречал на пути заброшенные церкви, но не владел информацией о них. Мое увлечение родилось в 2003 году, именно тогда я поехал в Ленино-Кукушкино и посетил интересный местный музей. Как оказалось, в храме села Черемышево Пестречинского района венчались родители В.И. Ульянова-Ленина. Потом были поездки в другие сельские музеи, знакомство с новыми храмами. Знает ли кто-нибудь, что в храме села Каинки (Верхнеуслонский район) венчался А.Ф. Керенский, Троицкая церковь в селе Теньки (Камско-устьинский район) строилась на средства местного помещика – Кирилла Семеновича Нарышкина, правнука Л.К. Нарышкина, дяди Петра I, а храм в деревне Юматово (Верхнеуслонский район) строился на средства дворянской семьи Геркен. Наши соотечественники едут в Грецию смотреть памятники II-III веков, не зная о том, что рядом хранится уникальная красота!

— Теперь нам, знакомым с историей появления фотографий, расскажите о создании выставки.

— С 2003 года я ездил и просто фотографировал для себя. Это было мое увлечение. О том, что когда-то эти работы будут выставлены, я не думал. В 2009 году Розалия Миргалимовна Нургалеева, директор Государственного музея изобразительных искусств РТ, увидела эти фотографии и предложила организовать выставку. Но прежние фотографии для выставки не годились, так как я ездил практически на экскурсии и фотографировался сам на фоне памятников. Вот тогда-то мне и пришлось вновь объехать храмы. Так за два года – 2010 и 2011 – я вновь объехал весь Татарстан и сделал фотографии для выставки.

— Сколько архитектурных памятников Вы сфотографировали, сколько населенных пунктов объехали?

— Объехал я около 300 деревень и сфотографировал более 260-ти православных храмов, которые сохранились в селах Татарстана. Есть разрушенные до основания храмы, такие фотографии есть в моей коллекции, но на выставке они не представлены. Где-то наоборот, сохранились стены храма, а деревень уже давно нет. В Бавлинском районе можно найти много тому примеров. Вы знаете, что меня больше всего поражает?! Величие этих храмов, их архитектурная красота. Архитекторы были очень известные. К примеру, авторами многих проектов были К. Тон и Ф. Петонди. А люди, на чьи средства велось строительство, были знатными помещиками и купцами, строили с душой и сердцем. Эти храмы – энциклопедия русского церковного зодчества. Каких только стилей не представлено, даже самых редких! Можно студентам архитектурных специальностей теорию по ним преподавать.

— Откуда черпали информацию о храмах?

— Самый главный источник – справочник Епархии 1903-1909 годов. В дореволюционное время было много переписчиков, которые готовили довольно подробную информацию о каждом храме. Многие храмы уже описаны историками. Однако необходимо учитывать, что территория Татарстана не всегда была такой, какой мы ее знаем. Юго-запад относился к Симбирской губернии, земли на востоке – к Уфимской. А вот фотографий практически не было. Мне давали эти книги, справочники, я переписывал их для себя. Однако в ходе поездок я находил и не упоминавшиеся ранее храмы. Например, деревянный храм в селе Люткино (Пестречинский район).

— Каждый храм как страница истории, молчаливый свидетель своей эпохи. На одной из фотографий на фасаде церкви видна табличка «Страховое товарищество «Саламандра» 1846 г.».

— Можно объехать Россию и вряд ли еще где-то можно подобное найти. Это подлинная табличка. Историю товарищества я, конечно, не расскажу. Но дело не в этом. Политика государства того времени относительно надела земли была серьезной. По указу земля с правом передачи по наследству давалась тем, кто помогал храмам. Так вот, землю предоставили, помещик выстроил храм, а страховое товарищество «Саламандра» в 1846 году застраховало его. Каждому храму, представленному на выставке, 100 лет и более. А храму в Алатах (Высокогорский район) через год будет 300 лет. Отдельно стоит сказать о технологии строительства деревянных церквей. Бревна лежали не меньше года, а переворачивались посезонно: осень, зима, весна, лето. Только после этого закладывали храм.

— В чем трудности Вашего увлечения?

— Я не профессиональный фотограф, начинал с «мыльницы». Некоторые пленочные кадры пришлось оцифровывать. Профессиональные фотографы, посетившие открытие выставки, сказали, что ракурс не тот, фокус не такой. А им организаторы ответили: «Пожалуйста, езжайте за 330 км и фотографируйте как надо». Большое спасибо поддержавшим меня близким, друзьям, товарищам и частным лицам. Вот, например, к селу Шакшино Нижнекамского района через снежные завалы ведет узенькая тропинка, вдоль которой стоят веточки. Идешь, ориентируясь по веточкам, а шаг в сторону и окажешься в сугробе. Много было таких случаев. Порой и помочь было некому. Как-то зимой застрял по дороге в село Каинки, а вокруг ни души, даже собак нет. Каждая поездка по-своему особенна. Вторая трудность – погода. 30 дней подряд голубого неба, так нужного для хорошей съемки, не бывает. Иногда с вечера по звездам определял погоду, прогнозам-то доверять нельзя. Выезжал рано утром, чтобы успеть доехать до места и сфотографировать.

— Думаю, Вам не раз приходилось отвечать на этот вопрос? Но не могу его не задать. Не было ли у Вас желания выступить с инициативой реставрации храмов.

— Единственное возможное — это консервация, но понимаете, не готовы мы к этому. В большинстве сел осталось по два-три дома. Жителям далеко за 80 лет. Раньше деревни процветали за счет определенного промысла. Например, в Камско-Устьинском районе есть деревня Варварино, куда привезли крепостных крестьян из Тульской губернии на постоянное место жительства. В этой деревне существовал редкий промысел – из специально выращиваемой в огородах, мяты они делали масло и торговали на Нижегородской ярмарке. Некоторых храмов, сфотографированных шесть лет назад, уже не существует. Желание выступить с инициативой реставрации или консервации есть. Но нет пока такой возможности. Это слишком дорогостоящие проекты. В планах – выпустить фотоальбом. Такой своего рода каталог будет данью уважения тем, кто создавал эти памятники, а также наглядным материалом для будущих архитекторов, строителей. Есть еще предложение о размещении фотоэкспозиции в Интернете, что-то вроде выставки в он-лайн режиме. Но я не люблю забегать вперед, пусть все идет своим чередом.

— Не было ли желания расширить географию или сменить жанр?

— Среди фотографов принято говорить: «Если бы мы могли отснять все, что хотим». Сказать и сделать – разные вещи. На все нужно время. Не менее интересный материал по мечетям республики. Как знать, возможно, это мой следующий проект.

— Вам был вручен Знак отличия Казанской епархии Русской Православной Церкви «За церковные заслуги». Что для Вас значит эта награда?

— Это было 7 апреля 2011 года. Вручение проходило после праздничной службы в Благовещенском соборе Кремля. Знак вручал архиепископ Казанский и Татарстанский Анастасий. Это высокая оценка моего скромного труда и стимул двигаться дальше.

Беседовала Лениза Мухаметзянова

Фото из личного архива Андрея Черенкова