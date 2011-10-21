О современных концептуальных подходах изучения истории евразийских народов

Из доклада академика АН РТ, д.и.н., директора Института истории АН РТ Рафаэля Хакимова на Всероссийской научно-практической конференции «Традиции и новации в духовной и политической культуре постсоветского периода: сфера этноконфессиональных взаимодействий»1

Институт истории им. Ш.Марджани ведет работу по подготовке «Истории Евразии в Средние века». Зачем нам понадобилось писать средневековую историю Евразии?

Что же такое история? Известный французский историк Люсьен Февр говорил, что «история — это наука о будущем», потому что жизнь идет в соответствии с традициями, она не рационалистична. В нашем настоящем прошлого примерно 95% и примерно 5% будущего. Нам только кажется, что жизнь рациональна, но для обычного человека эта жизнь иррациональна, т.к. он не знает, как кто управляет им. В верхних эшелонах, скорее всего, понимают, что куда, зачем движется, но для основной массы населения она иррациональна. Не случайно рассуждают про НЛО, пришельцев, гадалок не меньше, чем в Средние века про леших и домовых. В нашем мышлении сидит конструктивизм, являющийся советским наследием, эффективность которого опровергает сама жизнь. Вспомним неудачную попытку создать советский народ и трагический конец процесса создания югославского народа. Провал пятилеток, и крах экономики как следствие. Сегодня на лицо пример с тем, что происходит в арабском мире, который полыхает, поскольку существующее было разрушено, а традиции не учтены. Не происходит эволюции, наоборот, возникает бунт, фанатизм. Любое общество стягивается определенными нормами поведения. Демократия — это не нормы, а процедура голосования, не более того. Значит под этим лозунгом нельзя идти к разрушению того, что складывалось веками. Поэтому настоящее — это всего лишь вариация прошлого, это не замысел интеллектуалов. Любые нововведения должны быть в рамках традиций. История – это вариативность традиций. Конечно, плохо если нет перемен. Но плохо, если перемены не учитывают традиции.

Восприятие истории как потока событий лишь поверхностная сторона. Историку задачи ставит сегодняшний день, исходя из которых он разрешает их. Экономическое положение современной России навело на мысли о предпринимателях Казанской губернии, самыми богатыми из которых были честные. Стахеевы, Галеевы и другие. У Карима Тинчурина в пьесе «Банкрот» есть персонаж, которого звали Сайдаш. Он хитрил, жульничал, а в результате обанкротился. Почему честные оказывались наиболее успешными? Эти предприниматели имели кодекс чести. Татарские предприниматели были не только меценатами, но создавали свою систему образования. За основу принципа работы брали «честное слово». Вот это урок истории для современности. Я убежден, что сегодня экономика России может развиваться подобным образом. Деньги, полученные нечестным путем, впоследствии бывают бестолково вложены и становятся мертвым капиталом.

Это было небольшое введение. Теперь обратимся к методологическим проблемам, которые возникли у нас при подготовке «Истории Евразии в Средние века».

Во-первых, принято считать, что изложение событий в определенной последовательности, и есть история. Порой статьи историков похожи на статистические отчеты. Нам же нужен и важен анализ, который порой очень важен для понимания событий. У французского историка Броделя Фернана в работе о возникновении капитализма, есть фраза: «Генуя – обогатилась за счет городов Каффы, Солдая и др., которые активно содействовали торговале Золотой Орды с Европой. Интересно, что в Генуе возник капитализм, а в Золотой Орде не возник. Причем в Золотой Орде были условия для развития капитализма: прекрасная экономика, финансовая система, культура, система коммуникаций. А в Генуе возникло за счет богатств Золотой орды. Почему? Такие вопросы возникают, но ответов нет.

Взаимодействие кочевой культуры и городов – это второй сложный вопрос, который мы решаем. Не существует кочевой культуры вне городов, они были элементами кочевой культуры. Мы представляем, что кочевник – это дикарь недоросший до цивилизации. А когда он расположится в городах, престанет быть кочевником. На самом деле кочевая цивилизация предполагала наличие городов.

Третья проблема – ситуация на границе цивилизаций. Так в Крыму очевидно взаимодействие античной культуры и Степи. Влияние тут было двусторонним. Однако согласно существующим представлениям только античность влияла на других, но никак не наоборот. Аналогичная сложная ситуация возникает на востоке на границе с Китаем. Гунны влияли на Китай, не только Китай на гуннов. Причем Китай заимствовал не только все, что касается коня, но и моду, музыку. Такая пограничная ситуация нами не изучена. Принято изучать народы изолированно. Но история – ткань, которая не разрывается и соединяет различные народы.

Сейчас мы готовим две большие конференции, чтобы завершить эту «евразийскую» тему. Первая призвана узнать, что происходило на востоке. Она будет проходить на Алтае для того, чтобы выяснить, что было до Тюркского каганата. Здесь возникает проблема Сямбийского государства, гуннских держав, жужжаней. Вторая конференция будет проходить в Болгарии. Нам нужно узнать, что было на западном крыле Евразии.

При подготовке книги возник сложный методологический вопрос: Что такое Евразия? Я не имею в виду границы. Здесь интересует культурный аспект – существовала ли внутренняя сцепка, какая-то объединяющая ось? Если да, тогда мы сможем сказать, что это не просто география. Большое количество определений «Евразии» есть у евразийцев, но однозначно, ясно, что это тюрко-славянский симбиоз. Причем именно симбиоз, как единый феномен. Тюрко-славянский симбиоз, составляющий ось, вокруг которого формируются и сосуществуют другие народы: финские, иранские. Они и сегодня остаются важнейшей осью. Без этого мы не можем понять ни прошлого, ни настоящего.

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1 13 – 14 октября 2011 Институтом истории Казанского федерального университета совместно с Академией наук РТ была организована Всероссийская научно-практическая конференция «Традиции и новации в духовной и политической культуре постсоветского периода: сфера этноконфессиональных взаимодействий». Подробная информация http://www.ksu.ru/podrobnee.php?id=10647