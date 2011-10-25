Чтобы решить проблему безработицы среди молодых, нужно обменять свои идеи на контакты в ООН, а за знания получить настоящие законопроекты, которые должны одобрить европейские парламентарии, обменянные на индийский предпринимательский ресурс. На греческом острове Родос в течение четырех дней молодежь со всего мира обсуждала вызовы, стоящие перед обществом, делилась опытом социальной активности и размышляла над тем, как, используя свой потенциал, можно внести весомый вклад в будущее. Молодежный Родосский форум (Rhodes Youth Forum), проходивший с 10 по 14 октября, собрал 150 человек из более 50 стран мира. Участники форума разрабатывали тенденции развития и определяли возможности, которые могут возникнуть перед их поколением.

Солнечный остров Родос принимал на своей земле сессию Молодежного форума уже во второй раз. Как и в прошлом году, тематику дискуссий вместе с участниками формировало международное движение «Youth Time» (Время молодых), организовавшее форум при поддержке мирового общественного форума «Диалог Цивилизаций». Темы, избранные для обсуждения, оказались актуальными и волнующими человечество.

Плодотворной работы участникам форума пожелал президент и основатель мирового общественного форума «Диалог цивилизаций» Владимир Якунин, поприветствовавший ребят на пленарном заседании. Господин Якунин также рассказал о выводах, к которым пришли их старшие коллеги в ходе IX ежегодной сессии Родосского форума, прошедшей на острове с 6 по 10 октября.

Руководитель движения «Youth Time» Юлия Кинаш представила очередной выпуск одноименного журнала, которому уже исполнился год, подытожила работу, проделанную движением за эти двенадцать месяцев. Участники вспомнили мероприятия, которые сплотили и усилили общий потенциал представителей разных народов и культур, размышляющих над разрешением общих для всего мира проблем. Юлия пожелала, чтобы эта дружеская атмосфера, сложившаяся в международном сообществе «Youth Time», была сохранена.

Почему разрешение сложной ситуации, в которой оказалась Греция, нужно искать в истории ее народа? Чему научил финансовый кризис европейскую молодежь? Каковы истинные семейные ценности американцев? Докладчики представляли собственное видение происходящих в обществе событий и, опираясь на личный опыт, пытались найти новые ответы на вопросы, над которыми ломает голову все мировое сообщество. Насыщенная программа молодежного форума была продолжена в формате круглых столов. Два из четырех были посвящены будущему международной правовой системы. Здесь говорили о реформе ЮНЕСКО, новой модели функционирования ООН и ее роли в современности. На секции «Образование моей мечты» собрали идеи по поиску современных подходов к обучению, способных дать человеку не только теоретические знания, но и практические навыки для самореализации, в соответствии с требованиями быстро изменяющегося мира.

Могут ли профессиональные журналисты успевать за возможностями новых информационных технологий? Какими станут традиционные медиа под влиянием Интернета? Участники круглого стола «Социальные медиа» задумались над вопросом эффективности использования ресурсов глобальной Сети; рассмотрели пути взаимодействия общества, бизнеса и Интернета. Результат обсуждений гласил, что медиапространство становится средой свободы выражений за отсутствием свободы разума.

Диалог между поколениями реализовался на молодежном форуме также и во время неформальной встречи с профессором Камраном Мофидом основателем НПО «Инициатива – глобализация за всеобщее благо». Ребята смогли услышать мнение настоящего эксперта и просто интересного человека по поводу происходящих в мире изменений, узнать о дальнейшей судьбе нашего общества и получить бесценные жизненные советы. Доктор экономики К. Мофид после 25 лет преподавания ушел из университета, осознав, что материалистические установки, диктуемые молодежи социумом, изначально ложны. Это подтолкнуло его к кардинальному изменению своей жизни — изучению теологии и философии. По словам господина Мофида, постоянное стремление к увеличению собственного материального дохода – это тупик для будущего человечества. Только оберегая духовность, общество может оставаться здоровым и способным к развитию и усложнению. И большая ответственность за это лежит на молодых, в которых заложена мощная сила и которые уже сейчас меняют мир.

Во второй день форума, бродя по узким улочкам средневекового Старого Родоса, участники встали на путь к уважению и межкультурному взаимопониманию, передавая образы этих потерянных человеческих ценностей через фотографии, которые были сделаны командами по условиям задания городского квеста. Через интерактивный «Футурообраз», проведенный совместно с проектом «Метавер» ребятам предстояло узнать как, используя потенциал малых групп и хорошо отлаженную коммуникацию между ними можно решить глобальные проблемы. Два дня участники, представляющие разные государства и различные мнения, опираясь на свои знания и возможности, работали над поиском универсальной стратегии развития для общества. Так идея одного, поддержанная ресурсами другого, может быть реализована усилиями коллектива единомышленников. Команды обменивали свои профессиональные навыки на контакты с законодателями по всему миру, искали пути применения собственного опыта для пользы общего дела, будь то низкий уровень образования в развивающихся странах или потеря интереса к фундаментальным научным исследованиям. Разработанные проекты представили на итоговой пленарной сессии.

Прежде чем разъехаться по домам, участникам предстояло освоить азы неповторимой греческой кухни и национального символа – танца сиртаки, мастер-классы по которым на церемонии закрытия приготовили организаторы.

За эти пять дней более сотни неравнодушных молодых людей осознали уникальную ценность человеческого общения. Мы свободно говорили о вечных ценностях, анализировали новейшие технологии, задумывались о перспективах, чувствовали единение и желание действовать ради мира, который построим сами.

Карина Каримова