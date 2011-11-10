Об искусстве мусульманского мира говорили искусствоведы Москвы, Казани, Уфы на секции «Искусство мусульманского мира», которая прошла в рамках 1-ого Казанского международного научного форума «Ислам в мультикультурном мире» 1-3 ноября 2011 года. Организатором форума выступила кафедра регионоведения и исламоведения Института востоковедения и международных отношений Казанского федерального университета (КФУ) при содействии кафедры гражданского и предпринимательского права КФУ и Фонда Марджани (г. Москва).

На секции были представлены доклады, посвященные архитектуре и градостроительству, кинематографу и театральному искусству, музыкальным традициям и чтению Корана, антиквариату и сувенирной продукции турецкого, арабского, в том числе татарского миров.

Все доклады вызвали оживленную дискуссию. Поскольку сравнение, сопоставление реалий различных мусульманских культур позволило найти общие черты, выяснить проблемы, а также ознакомиться с опытом разрешения проблем у других народов. Далее будет представлен краткий обзор наиболее интересных докладов.

Тема архитектурного облика Казани одна из самых проблемных и обсуждаемых в последнее время. Большое количество сооружений, являющихся архитектурными памятниками, утрачено. В этой связи был особо интересен доклад Гульчачак Нугмановой «Тюрко-исламский город в XVIII-XIX вв.: трансформация архитектурно-градостроительной традиции», посвященный сравнению процессов европеизации городов Османской и Российской Империй в указанный период времени. По словам ученой, такой подход, во-первых, обусловлен типологической общностью империй, расположенных на периферии Евразии, и, во-вторых, особенностями восприятия европейской урбанистической модели Османской Империей и тюркскими регионами Российской Империи. Главный вывод заключается в том, что трансформация тюрко-мусульманской архитектурно-градостроительной традиции получила разные формы. Так, татарская слобода в Казани, отдаленной российской провинции, уже в XVIII веке приобрела европейский облик, в то время как столичный Стамбул до наших дней сохранил градостроительную структуру и дух, отвечающие мусульманской концепции города.

Как-то раз я стала свидетелем удивления гостей из Турции, вызванного большим количеством площадей в нашем городе. Открытые площади в турецких городах найти не так-то просто. Из доклада Гульчачак Нугмановой было интересно узнать, что площадь (meydan) в тюрко-исламской урбанистической концепции — это базары, незастроенные участки и т.п., любые открытые участки, превышающие по ширине улицу, но всегда это стихийно возникшие, неорганизованные пространства. Здесь докладчик напомнила собравшимся о площади М. Вахитова (современное название), устроенной в центре казанской татарской слободы и застроенной не по периметру, а только по двум сторонам, так как будто улица в этом месте просто расширялась. Эта площадь никогда не использовалась как общественное пространство, являясь чужеродным градостроительным элементом. Лишь раз — во время прощания с татарским поэтом Г. Тукаем — на этой площади собрались горожане. В Стамбуле же единственным открытым пространством был Ипподром (At meydanı — Hipodrom), сохраненный турками со времен греков.

Особенно заинтересовало слушателей современное состояние городских исторических объектов в Казани. Как отметила Гульчачак Гилемхановна, критическая ситуация сложилась вокруг объектов, поскольку их количество за последние 20 лет резко сократилось. Особого внимания здесь заслуживает процесс так называемого «восстановления» архитектурных памятников. Восстановление – это не есть сохранение. Разрушенный памятник архитектуры нельзя назвать оригиналом, потому что материал и технология строительства изменяются. Вторая беда — не всегда отреставрированное здание сохраняет первоначальный облик. Кандидат искусствоведения Зиля Имамутлдинова привела пример с разрушенной недавно в Москве Соборной мечетью. По ее словам, мечеть разобрали, потому что состав, который соединял кирпичики строения, с течением времени превратился в пыль, что свидетельствует об опасности объекта для жизни посетителей. Восстанавливать московскую мечеть по последним данным планируется в основном из кирпичей прежней мечети.

В докладе Диляры Гусейновой на тему «Доминирующие направления развития современного театра арабских стран» были раскрыты основные черты традиционного арабского театра, развивающегося в условиях глобализации. Этот процесс, охвативший мир, чаще всего отрицательно влияет на национальное искусство. Однако важно, что после тенденции к европеизации театрального искусства в арабских странах, имевшей место в XIX веке, период, начиная с XX века, характеризуется как противодействие и наблюдается возврат к национальным традициям. Как отметила исследователь в своем выступлении, даже заимствование не происходило в слепую, поскольку старались найти близкие с национальным искусством мотивы. Самобытный арабский театр – это в основном представление на большой сцене, чаще на площади, в местах большого скопления людей. Отличает такой театр контакт актеров со зрителем, быстрая реакция театралов на изменения настроений в массах. А также выступление на бис: по желанию зрителей актеры готовы повторно воспроизвести отрывки текста.

Отдельного рассмотрения требует «женский вопрос» в восточной культуре. Теме женского кино в арабских странах был посвящено выступление Алины Ризаевой. Актуальность темы докладчик обусловила особому отношению к представительницам данного пола в Исламе. По словам А. Ризаевой, суждения о статусе женщины в мусульманском обществе свидетельствуют о плюрализме мнений и неоднозначности подходов. Эмансипированная модель поведения женщин в первую очередь грозит нанести урон по традиционным семейным ценностям, а также приводит к отказу от устоявшихся норм и от ведения быта. Феминистическую модель принимают арабские реформаторы. В докладе прозвучало суждение, что корни угнетенного положения женщин кроятся не в Исламе, а в издержках патриархата. Что же касается искусства, то приведенные цифры говорят о том, что участие арабских женщин в кинематографе не ниже немусульманских стран. Однако как оговорилась Алина Ризаева, большая часть женщин режиссеров и актеров, как правило, находятся в эмиграции: они получили образование в европейских университетах, работают в зарубежных компаниях.

Положительная оценка искусствоведов была дана тому, что делается в сфере сохранения национального искусства и культуры в Татарстане. В ходе дискуссии говорили о театральном фестивале «Науруз», о Казанском мусульманском кинофестивале, о развитии народных промыслов. Собравшиеся особенно высоко оценили фестиваль «Науруз», который раз в два года собирает национальные театры тюркских народов от Гагаузии до Хакасии. По мнению участников, именно такие мероприятия способствуют знакомству с национальным искусством, его сохранению, а также общению деятелей. Главной же проблемой Казани остается вопрос охраны памятников архитектурного наследия.

Лениза Мухаметзянова