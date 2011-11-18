В июле 2011 года в Казань прибыла съемочная группа государственной телерадиокомпании Турции TRT для съемок 18-ой серии документальной телепередачи «Есть вдали одна деревня» (Orda Bir Köy Var Uzakta). Авторы программы уже подготовили около двух десятков короткометражных фильмов о сельском быте. В эфир вышли материалы об азербайджанской, казахской, киргизской, таджикской, румынской, македонской деревнях. Словом, о деревнях, где плотно проживают тюркские народы. Не даром каждая серия телепередачи начинается со стихотворения Ахмета Кутси Теджера «Есть вдали одна деревня». Программу переводят на шесть языков. На телеканале TRT периодически повторяют показ серий.

Не только в Татарстане, но и за его пределами есть немало татарских деревень, в которых сохраняется традиционный образ жизни татар. Для съемки передачи «Есть вдали одна деревня» было выбрано село Шыгырдан Батыревского района Чувашской Республики. Жители деревни сохраняют традиционный для татар уклад, дружно живут с чувашским народом. На территории села нет месторождений полезных ископаемых, таких как нефть, газ, больших государственных предприятий, однако жители живут зажиточно и красиво, благодаря торговле сельхозпродуктами. Не маловажную роль играют и такие качества как трудолюбие, дружелюбие, которыми обладает каждый житель деревни. Летом этого года II Всероссийский сельский Сабантуй прошел в этой деревне. Шыгырдан – пример, который дает надежду другим осуществить свои планы. Самостоятельно развивающаяся деревня Шыгырдан все больше привлекает внимание этнологов, экономистов и социологов.

Dakazan.ru начинает знакомить читателей и гостей сайта с сериями телепередачи «Есть вдали одна деревня». Первой представляем 18-ую часть, посвященную городу Казани и татарской деревне Шыгырдан. Передача на турецком языке с русскими субтитрами.