Миграция – постоянный спутник человечества. Живя в разных географических и климатических зонах, люди, независимо от уровня развития общества, перемешались и решали стратегически важные политические, исторические, экономические, социальные, культурные задачи. Чингисхан, передвигаясь со своим войском, завоевал огромную территорию – Китай, Алтай, Урал, Среднюю Азию. В результате возникла мощная империя, оказавшая влияние на дальнейшей развитие всей Евразии. Чуть позже, в другой части земли Кристофер Колумб, пересёкая Атлантический океан, открыл новый материк. Это перевернуло историю всего западного полушария, а современные государства, располагающиеся на этой территории, стали традиционными странами иммиграции. Другие географические открытия и целый ряд достижений человечества были получены в результате миграций. В памяти человечества сохраняются и негативные стороны миграций. Походы Чингисхана и Колумба сопровождались человеческими жертвами, конфликтами, культурными потерями для принимающей стороны. Но об этом мы, почему-то, помним лучше.

В современном мире уже не происходит таких значительных по последствиям миграций. Изменились масштабы и характер миграций. Движение населения происходит от менее благополучных в экономическом плане регионов к более развитым. Государства пытаются контролировать и вырабатывают пути решения проблем миграции. Миграционная политика в странах-донорах может приобретать охранительный (как в США) или даже воинствующий характер (вспомним недавнее выдворение цыган во Франции). Но по-прежнему, об интересах принимающей стороны говорят чаще, чем о позитивной роли мигрантов.



Довольно распространенным является стереотип о том, что в Российской Федерации миграция заявила о себе после распада СССР. Действительно, в начале 1990-х гг. на территорию России двинулись мощные миграционные потоки беженцев и вынужденных переселенцев из бывших союзных республик. Причинами вынужденной миграции стали этнические конфликты, принимавшие форму открытых вооруженных конфликтов, актуализация этнических чувств у людей. Для многих возращение на этническую родину стало важным мотивом смены места жительства. Однако, как это доказывают авторитетные демографы, миграция в СССР была еще выше, чем после его распада. Огромное число людей перемещалось по стране для решения определяемых советской властью важнейших экономических задач, стоящих перед страной. В ходе индустриализации сельчане, не имевшие опыта индустриального труда, были вынуждены по направлениям компартии переезжать в города и осваивать новую, непривычную деятельность. Позже строительство БАМа, металлургических заводов, гидроэлектростанций, освоение целины, разработки нефтегазовых залежей и т.д. – все это требовало много новых, здоровых рабочих рук. И это было «нормально». Мы все тогда очень хорошо знали важность и целесообразность миграции для движения по пути к светлому будущему. И мало кто тогда замечал проблемы самих мигрантов. Люди приезжали и жили в холодных бараках. Там же создавали семьи, рожали детей. Многие оставались в этих местах, так и не ставших родными, навсегда, просто потому, что некуда было ехать. Многие потом теряли работу и опускались на социальное дно. Бывшие сельчане, сохраняя традиционный образ жизни, так и не становились горожанами и не воспринимались ими. В результате в большинстве российских городов так и не сформировалась полноценная городская культура.

Почему сегодня мы все вдруг стали обращать внимание на тех, кто к нам приезжает на заработки из стран СНГ и некоторых государств дальнего зарубежья? Почему мы так часто и много говорим о том, сколько проблем нам доставляют мигранты – отнимают рабочие места, распространяют наркотики, совершают правонарушения, привозят болезни и всякую заразу. Ответ очень простой: мигранты – это очень удобный объект, на которого можно свалить все социальные проблемы (в правовом плане он абсолютно беззащитен) и отвлечь внимание людей с более важных проблем. Мигранта, не владеющего русским языком, можно легко обмануть и «кинуть», не выплатив зарплату. С него можно взять «мзду» за что угодно – все равно не пойдет жаловаться, побоится. В лучшем случае можно выплатить часть заработанных денег: вспомните журналистские расследования в Москве, когда работники ЖЭУ забирали к себе в карман часть зарплаты дворников-мигрантов, а с них еще брали деньги за проживание в служебных помещениях. А еще «лучше» — начать с мигрантов бороться за чистоту расы. Вместо того, чтобы позаботиться о возрождении родной культуры, языка, прививании детям любви и гордости за свой народ, за его великие достижения в области литературы, музыки, науки.

Как-то за всеми негативными оценками миграции мы, в очередной раз, не замечаем позитивных результатов миграции. Говорим – «понаехали тут, нам самим работать негде». А где работают мигранты? Строительство, транспорт, ЖЭХа – там, где из местных «очередь не встает». Не очень то мы хотим работать разнорабочими, каменщиками, водителями общественного транспорта, дворниками. Тяжело! А как работает мигрант? Без выходных, по 18 часов, без соблюдения техник безопасности. Какая экономия! А куда возвращается после работы трудовой мигрант? В холодный вагончик, сарай, подвал. Какой удобный такой бесправный и экономически выгодный работник…

Посмотрим на миграцию со стороны самого мигранта. Почему он к нам едет и что получает? Едет не от хорошей жизни. К нам приезжают беднейшие слои населения, которые в силу высокой безработицы в родной стране, не могут найти себе работу. К тому же, уровень доходов населения в некоторых государствах ниже прожиточного минимума. Традиционно большие семьи с высокой социальной ответственностью мужчин вынуждают мужскую половину уезжать на заработки. Частые посещения родных не по карману. Вот так члены семей не видят иногда друг друга годами. К этому прикладывается наше отношение к мигрантам. Не любим мы их и всячески стремимся выдавить. Выдавливаем придирками, открытыми столкновениями (последние события на Манежной площади в Москве), убийствами. Как-то однажды показывали сюжет по центральному каналу российского телевидения. Велось интервью с лидером этнической общины одного из народов Кавказа, образованной в Москве. Лидер назвал ужасающую статистику: ежегодно из столицы на родину отправляется по 400 тел мигрантов, погибших на стройках, убитых местными скинхедами, правоохранительными органами и т.д. А сколько без вести пропавших? Погибают в основном молодые, здоровые мужчины, у которых остаются беспомощные дети и престарелые родители.



Уважаемый читатель, не думай, что я отношусь к мигрантам в сугубо радужных тонах. Да, миграция создает для нас проблемы – надо укреплять миграционную политику, миграцию надо контролировать, а значит писать новые законы, поддерживать штат необходимых структур, выделять на это деньги и т.д. Но, все же я призываю — заметьте ближнего своего, подумайте о тех, кто к нам приезжает, будьте сострадательны и задумайтесь о том, что и как для всех нас делает трудовой мигрант.

Гульнара Габдрахманова,

зав. отделом этнологии Института истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан, кандидат социологических наук, доцент

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