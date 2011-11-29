Международная организация “Платформа Диалог Евразия” (ПДЕ) объявляет о проведении конкурса научных статей среди аспирантов и соискателей, студентов магистратуры высших учебных заведений РФ на тему «Культура совместного проживания».

Участникам предлагается раскрыть тему по направлениям:

• Культура

• Религия

• Язык

• История

• Самоопределение

Цели конкурса:

Привлечение внимания будущих ученых Евразийского континента к вопросам культуры диалога, совместного проживания народов. Поощрение исследовательской инициативы в этой области. Выявление талантливой молодежи и перспективных решений проблемы проживания народов в многонациональной среде.

Этапы проведения конкурса:

Крайний срок подачи работ: 01 марта 2012 г.(продлен до 15-го марта 2012 г. включительно)

Подведение итогов конкурса: 15 апреля 2012 г.

Требования к оформлению текста статьи:

• Имена файлов следует давать по фамилии автора в формате .rtf (Например, Иванов.rtf),

• Основной текст в формате MS Word: Шрифт: Times New Roman, размер 14 пунктов, межстрочный интервал — 1,5, выравнивание — по ширине, абзацный отступ 1 см.,

• Название статьи: шрифт полужирный, размер14 пунктов, выравнивание — по центру,

• Подзаголовки (если есть): шрифт полужирный, размер 14 пунктов, выравнивание по левому краю,

• Сноски на литературу по тексту подстрочные. Шрифт — Times New Roman, размер 10 пунктов, межстрочный интервал – одинарный,

• Кавычки по всему тексту должны быть одинаковые «лапками» («…»)

• Параметры страницы: верхнее 2 см, нижнее 2 см, левое 3, правое 1,5,

• Страницы пронумеровать,

• Объем не ограничен.

Тексты статей, оформленные с нарушением требований, рассматриваться не будут.

Заявку на участие в конкурсе необходимо разместить на первой странице статьи. В заявке указать:

• фамилию имя отчество автора,

• место учебы (полное название), город,

• контактный телефон,

• e-mail

О конкурсе и условия участия:

1) В конкурсе могут принять участие студенты магистратуры, аспиранты и соискатели государственных и частных высших учебных заведений РФ,

2) Статьи, отправленные на конкурс, должны быть оригинальными (т.е. индивидуально выполненными),

3) Работы, не являющиеся оригинальными, не будут допущены к конкурсу,

4) Статьи должны быть подготовлены в соответствии с общими требованиями, предъявляемыми к научным текстам,

5) Работы будут рассматриваться по категориям: 1) обучающиеся магистратуры, 2) аспиранты и соискатели,

6) Все работы будут оцениваться жюри, состав которого будет оглашен после завершения подачи работ,

Жюри конкурса

Разиль Валеев председатель жюри,

Рафик Мухаметшин доктор политических наук,

Резеда Даутова доктор исторических наук,

Марат Гибатдинов кандидат педагогических наук,

Расим Хуснутдинов

7) Все работы, получившие высокую оценку, будут опубликованы,

8) Право опубликовать статьи принадлежит ПДЕ,

9) Конкурсные статьи принимаются в электронном виде по e-mail: konkursda собачка gmail.com, заголовок «Конкурс статей». Необходимо получить от организаторов подтверждение о получении статьи,

10) Обновления о конкурсе доступны на сайте www.dakazan.ru, раздел «Анонсы»,

11) Результаты конкурса будут опубликованы на сайтах www.dakazan.ru и www.daplatform.org

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

Первое место

Оморова Наргиза Ильичбековна,

«Особенности языковой идентификации центрально-азиатских диаспор в условиях полиэтничного Татарстана»

Второе место

Мухаметзянова Айгуль Рафгатовна,

«Гибридная этнокультурная идентичность выходцев из межэтнических семей — «шов» между культурами (результаты конкретно-социологического анализа)»

Белевцова Виктория Олеговна,

«Этноконфессиональный фактор в формировании традиционной свадебной обрядности марийцев»

Третье место

Сафиуллина Эльмира Ильгамовна,

«Музыкальный фольклор военнопленных татар начала ХХ века в трудах зарубежных исследователей»

Победители награждались дипломами и призами.

Всем спасибо за участие, желаем дальнейших успехов

dakazan.ru