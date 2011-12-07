Центр «Эрмитаж – Казань» продолжает радовать жителей и гостей Казани новыми выставками. В период с 24 ноября 2011 по 27 мая 2012 года в казанском центре можно увидеть выставку «Испанское искусство из собрания Государственного Эрмитажа», представляющую более двухсот произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и оружия, созданных мастерами Испании в период с XII до начала XX века.

Несмотря на то, что Испания самая западная страна Европы, долгое время эта страна играла роль моста между культурами Запада и Востока. Потому что большая часть полуострова с начала VIII века до первой половины XI века входила в Халифат Омеядов. Можно пересчитать по пальцам дошедшие до наших дней произведения, созданные в мавританский период на полуострове. Хотя халифат арабских правителей прекратил свое существование традиции и технологии создания произведений искусства продолжали жить, но об этом будет сказано далее.

Значительную часть экспозиции занимает живопись XVI – XX веков. Среди выставленных произведений можно увидеть полотна всемирно известных художников, таких как Диего Виласкес, Бартоломе Эстебана Мурильо, Алонсо Кано, так и менее известных.

Работы XVI – начала XIX веков в основном посвящены евангельским темам: «Апостолы у гроба Христа» Франсиско Рибальта, Алонсо Кано «Христос и Иоанн Креститель в детстве», Хуан Карреньо де Миранда «Св. Дамиан» и др.

Игра ярких красок отличает картины «Прощание тореро» Хосе Вильегас Кордеро и «Дворик в Испании» Мартина Рико-и-Ортега. Но несмотря на сходство цветовой палитры сюжеты работ контрастны. Прощание элегантной мадмуазели с по-щегольски одетым тореро, которого ожидает повозка, изображено в первой картине. Тогда как вторая запечатлевает момент из обыденной жизни в одном из испанских двориков. Женщины, занятые вязанием, плетением кос, кормлением детей, стиркой, в окружении детей.

Особенно хочется выделить гравюры и рисунки Франсиско Гойи, который творил на рубеже XVIII — XIX века. На вставке в Казанском Центре «Эрмитаж» можно познакомиться с некоторыми работами мастера из социальной серии «Капричос» («Причуды»), трагические листы серии «Бедствия войны», высочайшего мастерства офорты «Тавромахии» («Бой быков») и загадочные образы последней серии «Диаспаратес» («Глупости» пословицы). Несмотря на небольшой размер гравюр, Гойя удалось четко вырисовать все линии, показывающие мимику человека, движения рук и пальцев.

В XV – XVII века Испания входила в число самых крупных держав Европы – производителей оружия, как военного, так и охотничьего назначения, которому были присущи высокие боевые качества, разнообразие типов, богатство художественного оформления. Именно поэтому в залах центра «Эрмитаж» помимо полотен представлены наиболее характерные предметы испанского декоративно-прикладного искусства XIV – XIX веков: изделия из бронзы и серебра, резная кость, стекло, ткани, вышивки, шпалеры керамика, расписанная металлическим люстром, мебель, декорированная тисненой кожей (а именно кабинет). Говоря о керамике, стоит отметить, что представленные ваза с гербом Боргезе и ваза с четырьмя ручками хотя и были созданы в католический период, но по арабской технологии. Впервые демонстрируются образцы кружева, в их числе примеры характерной испанской техники «соль» (орнаментальный мотив «солнце»).

Познакомится с выставкой «Испанское искусство из собрания Государственного Эрмитажа» казанцы и гости города смогут до 27 мая 2012 года в Центре «Эрмитаж – Казань».

Лениза Мухаметзянова

