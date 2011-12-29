Материнское милосердие безгранично… Любовь, тревога, гордость, беспокойство, радость, печаль и не только… На хрупких плечиках мамы лежит много забот. Где бы мы ни были, мама будет ждать у родного порога. Мама не только дарит нам жизнь, но и ведет нас по ней, как путевая звезда, вовремя давая наставления, советы. Мама поймет, простит, поможет, воодушевит. Каждая мама ангел своего ребенка здесь, на земле.

Платформа «Диалог Евразия» и журнал «Соембикэ» объявляют фотоконкурс на тему «Материнское милосердие». В конкурсе могут принять участие фотографии, не опубликованные ранее и не получившие призовые места в других конкурсах. Фотография должна иметь глубокий смысл, изображать духовное богатство, богатый внутренний мир мамы. Для участия в конкурсе вместе с фотографией необходимо выслать заявку, которая должна быть оформлена согласно следующим требованиям:

1.Фамилия имя отчество участника

2.Адрес электронной почты

3.Номер телефона

4.Название фотографии

5.Краткая информация о фотографии

Технические условия оформления заявки в документе Word: шрифт — Times New Roman; кегль – 12; абзац – полуторный; сохранить в формате .rtf; языки: русский, татарский.

К участию в конкурсе принимаются фотографии высокого качества размером не менее 2 Мб.

Фотографии присылайте на адрес konkursda@gmail.com с пометкой “Фотоконкурс”. Победителей ожидают призы, а лучшие работы будут опубликованы на страницах журнала “Соембикэ” и газеты «Ватаным Татарстан».

Фотографии принимаются до 25 декабря 2012

Телефон: 238-18-47

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