В июле 2011 года Чувашию посетила съемочная группа государственной телерадиокомпании Турции TRT для съемок 19-ой серии документальной телепередачи «Есть вдали одна деревня» (Orda Bir Köy Var Uzakta). Авторы программы уже подготовили около двух десятков короткометражных фильмов о сельском быте. В эфир вышли материалы об азербайджанской, казахской, киргизской, таджикской, румынской, македонской, татарской деревнях. Словом, о деревнях, где плотно проживают тюркские народы. Недаром каждая серия телепередачи начинается со стихотворения Ахмета Кутси Теджера «Есть вдали одна деревня». Программу переводят на шесть языков. На телеканале TRT периодически повторяют показ серий.

Не многие знают, что чуваши являются тюркским народом. Мысль о родстве чувашей с волжскими булгарами была высказана в первой половине XVIII века В.Н.Татищевым. А чуть позже известный тюрколог Н.А.Баскаков констатировал, что в современной тюркологии аргументировано доказанной считается родственность древнебулгарского и чувашского языков. Чуваши компактно проживают в Чувашской Республике, а также в других регионах нашей страны.

Dakazan.ru продолжает знакомить читателей и гостей сайта с сериями телепередачи «Есть вдали одна деревня». Представляем 19-ую часть, посвященную районному центру Батыр и чувашской деревне Шигали. Передача на турецком языке с русскими субтитрами.