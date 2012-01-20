19 января православные христиане отмечают праздник Богоявления, именуемого также Крещение Господня, в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. По традиции в этот день православные ныряют в купели в ледяную воду. Купель иначе называют «иорданью», которое берет свое название от реки Иордан.

В Казани одна из прорубей для купания была прорублена на озере Верхний Кабан. Утром там собралось духовенство в белых ризах – специальный праздничный наряд — и желающие искупаться. Сначала Крестный ход прошел к купели, вода которой была освящена. Православные верят, что окунувшись в ледяную воду, они очистятся от грехов. А потом начались традиционные купания. Те кто еще не нашли смелости окунуться полностью ограничились умыванием лица освященной водой. Священники особо предостерегали ныряющих не переохлаждаться. Все верующие поздравляли друг друга с праздником. После купания кто-то отправился на работу, кто-то в церковь за святой водой.

Сразу после купания своими впечатлениями поделился Александр:

«Я уже не в первый раз купаюсь в Крещение. В принципе это не сложно нужно заранее собраться с духом. Есть какое-то таинство в этом. Ведь никто не заболевает в этот день. Но от вирусных инфекций в течение года, к сожалению, не спасает».

Айрат: «Я мусульманин мне интересно было увидеть это явление, как наши православные братья молятся. Видел, как верующие молились Богу, молились за мир, за всех людей, за очищение от грехов. Гармонию природы и человека можно увидеть в вере Бога. И я понял как важно не только потребление воды, но и ее духовное значение. Вода и у мусульман считается святой, например, родники, считаются святыми, вода Замзам тоже святая. Если молитва искренняя, она всегда принимается Господом».