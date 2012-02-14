Представьте себе человека, который делает все, что ему заблагорассудится, невзирая на то, как это отражается на других. Он отказывается брать на себя ответственность за собственные ошибки и считает, что ему нет равных во всем, за что бы он ни взялся, хотя существует множество доказательств обратного.

Авторы книги «Эпидемия нарциссизма» (The Narcissism Epidemic) Джин Твендж (Jean M. Twenge) и У. Кит Кэмпбелл (W. Keith Campbell) считают, что зацикленность на себе уходит корнями в 1960-е годы, когда люди начали отвергать социальные ограничения и ожидания ради исследования собственного человеческого потенциала. Изначально это движение не имело уклона в сторону нарциссизма, однако к 1970-м годам превратилось в самовыражение, самолюбование и самовоспевание. В 1980-е годы на место этих качеств пришли эгоцентризм и потакание собственным слабостям – и все стало еще хуже.

Психологи изучают эти процессы, проводя опросы среди студентов американских колледжей с конца 1970-х годов, и, как говорит Сара Конрат (Sara Konrath), доцент исследовательского центра групповой динамики при Университете Мичигана, уровень нарциссизма – зачастую оцениваемый через недостаток способности к сопереживанию – еще никогда не был выше. «Если взглянуть на общественные рычаги, то мы увидим, что почти все они толкают нас к нарциссизму, к тщеславию», — говорит она. Речь идет не только о подписках в Twitter и страницах в Facebook, которые дают бесконечные возможности для самолюбования. К числу этих рычагов относятся также реклама, говорящая потребителю: «Ты этого достоин», и телевизионные реалити-шоу, заставляющие обычных людей бороться друг с другом за звание звезды.

Интересно, что такие профессии, как архитектор, учитель, врач, духовный деятель, военный, полицейский, писатель, публицист, ученый, артист и т.д. оказывается более повержены «атаке» эгоцентризма т.е. тщеславия, самолюбия, хочет он этого или нет.

А у вас, например, есть эгоцентризм как изъян в вашей же профессии? Давайте рассмотрим более конкретно. Ученик спрашивает у своего наставника: «А что такое эго?» Учитель, сморщив лицо: «Что за глупый вопрос? Насколько нужно быть глупцом, чтоб не знать значение слова «Эго»?!» Бедный ученик не ожидал такого ответа от любимого учителя. Даже покраснел. А наставник лишь скромно улыбнулся и сказал: «Вот как раз это и есть эго!»

Это всего лишь рассказ, но насколько правдоподобный! Сколько раз мы в реальной жизни встречаемся с такой ситуацией? Когда вы идете в больницу и доверяете свое здоровье, свою жизнь врачу в белом халате, который добавляет ему харизматичность, встречаете военного в полагающей им форме, писателя или журналиста с таким отношением, как будто он все знает, судью или прокурора, вне судебного процесса, когда вам приходилось проявлять интерес из-за их профессии, ученого, которого показывают по телевидению и который говорит то, что в этом деле ему нет равных, используя при этом иностранные термины….

Многие люди, ссылаясь на свои знания, статус показывают окружающим или дают понять, что с ними нужно обращаться по-другому, не так как с «простыми людьми».

Не мало таких случаев, когда они игнорируют, ведут себя жестко, унизительно по отношению к нам, а мы, конечно же, принимаем их эго, или закрываем попросту глаза.

Разрешите отметить, что некоторые оправдывают такие действия самоуверенностью.

Люди, которые достигли своего профессионального совершенства, могут сопереживать, работая с людьми, а те, которые строят из себя Бог знает кого, даже показывают свое «Я», эгоизм внерабочее время. И они начинают смотреть на жизнь за занавесом своего «Я».

Если он на работе полицейский, военный или врач, то и в после рабочее время он ведет себя таким образом. Нельзя не учесть и общественное восприятие таких людей по-иному образу. Для нас врач всегда остается врачом, журналист журналистом, полицейский полицейским. Рабочая обстановка и наше восприятие их как такового статуса не дает им возможности избавиться от профессионального эгоизма. Конечно, не считая таких людей, которые могут различать, где работа и где жизнь, которые развивали себя, прогрессировали не только по своей специальности, но и в нашем случае по отношению к людям, к жизни и благодаря этому достигли, достигают многого.

Заведующий Нейропсихиатрической больницей и ректор Ускюдарского университета (Стамбул) профессор доктор Нэвзат Тархан, говоря о людях, больных профессиональным эгоизмом подчеркивает, что это одна из болезней человечества, и такие люди не готовы полноценно работать по своим профессиям.

«Меня не изменить, я такой человек. Я не политик, не могу вести себя двулично. Я веду себя везде и со всеми одинаково», — люди, которые прибегают к таким выражениям, по мнению доктора Тархана, нуждаются в психологической поддержке. Он приводит три профессии, которые особо сильно подвергнуты эгоизму – это профессия врача, высокопоставленные военные и духовные деятели. «Потому что здесь и ответственность большая и нет права ошибаться. Их постоянная работа воплощается в их гражданскую жизнь. Это ошибки в воспитании. Но человек должен уметь справляться с профессиональным эгоизмом. Они добьются успеха в том случае, если объединят в себе двух общечеловеческих качеств, такие как скромность и профессиональный идеализм», — говорит доктор Тархан и добавляет: «Наша профессия – это не кожа, а внешний вид, наша внешняя одежда. Кожу нельзя поменять, а вот внешний вид — легко, когда угодно и где угодно».

Интересно, а какие еще профессии порождают эгоизм и тщеславие? Люди из каких профессий объединяют в себе эго, тщеславие с самоуверенностью и какие у них еще недостатки? Но учтите, что сюда не входят люди, которые достигли определенной планки, которым чуждо тщеславие и они скромно выполняют свой профессиональный долг.

Фотокорреспонденты и операторы.

Так как не все могут себе позволить дорогие многофункциональные фотоаппараты и камеры, а они получают удовольствие от своей «крутой» техники и всячески пытаются их всем демонстрировать. Они чувствуют, что с такой техникой можно заинтересовать людей и соответственно привлечь внимание. Зная, что они могут управлять движениями людей, которых снимают на объектив, они этим могут и воспользоваться. Например, во время съемки государственного деятеля или известного бизнесмена: «Так, стойте прямо, не двигайтесь, уберите оттуда руки…», — от этих слов они, т.е. операторы получают удовольствие.

Учителя.

У учителей есть связь с классом и школой. Они чувствуют себя королями школы, класса, и это чувство они дают понять и родителям учеников. Если их поправлять, когда они делают ошибки, зачастую прибегают такому ответу: «Не учи меня!» В обществе учителей очень уважают. Выражение «Профессия учителя – священное дело»

им особенно по душе, они хотят слышать его везде, а если не услышат, обижаются.

Письменные вопросы, которые они готовят к уроку, самые лучшие по их мнениям. Если даже ученики найдут ошибки, учителя их (ошибок) не примут. К тому же скажут: «Кто здесь учитель: ты или я?» Например, математики думают, что только они способны понять то, что другим не под силу, а учителя английского языка, то, что они знают иностранный язык, который способствует к их профессиональному тщеславию.

Повара.

Они думают, что их блюда самые вкусные и изысканные во всем мире. Все у них идеально получается. Если вам не понравилось блюдо, это не значит, что оно плохо приготовлено, а то, что вы не разбираетесь в еде. Терпеть не могут критику. Если начнете критиковать их блюда, вы их разозлите и, приводя примеры со всего мира они вам докажут, что они знатоки своего дела. Как вам уже известно, повара носят белую униформу, и они требуют, чтобы их ученики, подмастерья глубоко уважали ее, т.е. униформу. В народе существует такое выражение: «Ошибку повара исправит приправа, портного – утюг, а ошибку доктора – земля». К сожалению это проблема существует и в наши дни. И многие ошибки остаются за стенами рабочего места, дабы не потерять свой статус…

Наверняка есть операторы, фотокорреспонденты, которые используют свои камеры как оружие. А сколько журналистов еще используют слова «Я не знаю»? А врачи, которые выпендриваются, что «кем бы ты не был король или президент все равно в мои руки попадешь»? А те, которые считают, что только благодаря им пациента исцелили?

А те духовные деятели, которые считают себя ангелом Судного дня и ключом Рая? Военные, которые других людей считают предателями Родины… Полицейские, которые потеряли гуманность… Список еще можно продолжить.

А вы знаете кто я вообще такой, это же я. Это как воображение. И мы на этих принципах собираемся еще строить мир. И, конечно обречены на разочарование.

Если социальная мобильность продолжит ослабевать, а нарциссизм, эгоизм усиливаться, то однажды стране придется заплатить чудовищную экономическую и психическую цену. Гигантские долги, взятые поколением «Я», придется возвращать стране, которая плохо подготовлена к своему экономическому будущему. Как пишут Джин Твендж и У. Кит Кэмпбелл, надеяться остается только на то, что следующее поколение родителей научит своих детей не зацикливаться на себе.

Салих Зенгин

Перевел с турецкого Динар Нуруллин

