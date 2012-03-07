К нашей героине можно было бы применить крылатую фразу из культового фильма советской эпохи: «Комсомолка, умница, спортсменка и просто красавица!» А в наш век нанотехнологий из таких эпитетов можно составить еще более длинный список.

Сегодняшняя молодежь уже не ждет, когда ей скажут: «Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Она знает, куда идет и что ей нужно. Вопреки стереотипам о том, что представители нового поколения не хотят работать, в большинстве своем они образованны, целеустремленны и – за здоровый образ жизни. «Лицо Универсиады 2013» Мадина Каримова являет собой воплощение всех этих качеств.



Любимая фраза: «Если что-то делаешь, делай это хорошо».

Любимые книги: «Сто лет одиночества», «Вино из одуванчиков».

Любимое место на Земле: с друзьями – везде!

Любимый вид спорта: бег, фитнес.

Где родилась: Казань.

Живет: Дрезден, Германия.

Семейное положение: не замужем.

Мадина, вы – «Лицо Универсиады 2013», лучшая студентка биофака КГУ, одна из 25 лучших выпускников КГУ, одна из 100 лучших выпускников Татарстана 2008 года, а с сентября того же года вы еще и аспирантка Дрезденского института молекулярной клеточной биологии и генетики им. Макса Планка. Какое из всех вышеперечисленных достижений самое значимое для вас?

Самым дорогим сердцу, наверное, все-таки остается то, что связано с казанским биофаком. Это было замечательное время, когда учиться было весело и не в тягость. Трудоемким же я, пожалуй, назову поступление в институт Макса Планка, поскольку процесс подготовки был очень долгим. Я готовилась к этому год, включая экзамен TOEFL и сбор документов. Сам процесс отбора на программу в Германии был очень напряженным: пять дней, пять интервью с разными профессорами, затем – заключительное интервью, больше напоминающее допрос. Помню, когда я получила конверт с приглашением начинать работу над проектом, я даже никак не отреагировала: слишком устала. Я отложила конверт и пошла есть пиццу, запивая ее немецкой колой, – вот таким был вкус моей победы. Сейчас же я понимаю, что, если бы я заранее знала, как это будет проходить, я бы сильно переживала. Зато какое счастье, что я могу сейчас с улыбкой вспоминать об этом!

Став «Лицом Универсиады 2013», вы вместе с остальными четырьмя молодыми «лицами» Татарстана в 2008 году представляли нашу республику в Брюсселе. Мы, находясь перед телевизором, испытывали чувство гордости. Каково же было вам? Высочайший уровень ответственности и подготовленности – все это, наверное, нелегко. Расскажите, как это происходило?

Универсиада – это особенное событие. Нас, отобранных «лиц», сразу включили в работу, и мы постоянно чему-то учились. Конечно же, инструктировали о том, что мы должны знать и как себя вести, но готовиться надо было самим. Например, я за несколько дней выучила про Казань столько, сколько не помнила из школьного курса истории Татарстана! В Казани для нас провели также тренинги и мастер-классы по актерскому мастерству и английскому языку. В Брюсселе мы были уже во всеоружии, а там все происходило очень стремительно! Мы готовили стенды, подарочные буклеты и атрибуты казанской Универсиады, общались с посетителями наших экспозиций, рассказывая, какой у нас изумительный город, и пытаясь переманить их от соседних – испанского и корейского – стендов. В момент объявления результатов мы были в зале. Это было как в кино: такое волнение, ощущение, что молчание длится вечно… а потом внезапно: «Kazan, Russia» – и вспышки фотоаппаратов, камеры, интервью, поздравления и слезы. И, конечно, танцы!

Ваша ученая деятельность посвящена генетике: вы разрабатываете новые технологии для генной инженерии, которые в будущем можно использовать в борьбе со СПИДом. Неужели СПИД все же можно победить?

На настоящий момент СПИД в основном лечат лекарствами, которые только продлевают жизнь ВИЧ-поло­жительных людей. Это как лечить простуду сиропом от кашля, только снимая симптомы и не удаляя причину заболевания. С ВИЧ не так все просто: вирус, однажды попав в организм человека, остается там навсегда, потому что встраивает свою ДНК в человеческую. Большинство современных лекарств притормаживает развитие новых вирусных частиц в теле больного. Если прекратить курс лечения, вирус, все это время приглушенный, но затаившийся в клетках, снова разворачивает свою деятельность. Мой научный руководитель (Frank Buchholz) показал, что с помощью генной инженерии можно создать «молекулярные ножницы», которые могут очень точно вырезать вирусную ДНК и тем самым избавить от причины заболевания. Это было успешно подтверждено на мышах, сейчас мы работаем дальше. Я в этом проекте разрабатываю новые рекомбиназы (те самые «ножницы»), которые дальше можно настроить для наших целей.

Против СПИДа ведутся и другие исследования, например лечение с помощью измененных лимфоцитов. Они должны вытеснить пораженные лимфоциты и быть устойчивыми к ВИЧ-заражению. Так что еще несколько лет, и, возможно, будет создана эффективная терапия.



Вы аспирантка престижного европейского вуза. Недавно Владимир Путин на встрече со студентами Томска сказал, что если наши выпускники востребованы за границей, это говорит о том, что качество образования у нас высокое. Вы что скажете об этом?

Условия для науки несравненно лучше за рубежом. Об этом даже странно говорить, потому что поддержание научной лаборатории и исследований стоит огромных денег. В России очень немного мест, где можно говорить о «ведущих исследованиях» (например в молекулярной биологии). При этом масштабы свободы выбора – что и как делать – дают совершенно другую установку мышления. Здесь я думаю, что я хочу узнать и как я могу это экспериментально проверить, независимо от того, какое оборудование мне для этого понадобится. Я не ставлю эксперименты, в которых отправной точкой является имеющийся в наличии реагент.

Теоретическое образование в России хорошее, но не все­гда адекватное. В Европе студенты учатся совершенно по-другому, тут нет лекций-«диктантов», объясняют только самые важные вещи, а все остальное надо найти и прочитать самому. Так учиться намного сложнее, но и намного эффективнее. Ведь зачастую важна не информация, а способность сравнивать, анализировать и делать выводы. Вырабатываются навыки, которые важны для работы и жизни. А способность за ночь выучить наизусть 30 билетов и написать «бомбы» по неинтересным предметам мне как-то не очень пригодилась.

На конкурсах красоты очень часто можно услышать, что красота спасет мир. Будучи как красивой, так и умной девушкой, как вы понимаете красоту?

Спасибо, я очень польщена, но не считаю себя особенно красивой. Вокруг меня (в частности в Казани) много гораздо более красивых людей. Я с уважением отношусь к тем, для кого важно выглядеть хорошо, если это не гипертрофировано и не доминирует над другими ценностями. Мне частенько случается доказывать, что красота может быть не врожденной, а приобретенной, если у человека есть стиль, он ухожен и красив в поведении. Такие люди имеют что-то вроде харизматичной красоты. В сочетании с многогранной личностью и разносторонними интересами –

это идеальный вариант, и таких красавиц должно быть больше!

беседовала Ландыш Абударова

журнал «Сююмбикэ», март 2012, спецвыпуск