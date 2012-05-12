Научная конференция

Проводится в рамках Года Российской истории и

Года историко-культурного наследия в Республике Татарстана

Национально-культурная автономия туркмен РТ в составе Ассамблеи народов Татарстана и Татарстанское отделение Международной гуманитарной ассоциации туркмен мира совместно с Институтом востоковедения и международных отношений и Институтом истории Казанского (Приволжского) федерального университета, Министерством культуры РТ и Академией наук РТ проводят вторую научную конференцию «Татарстан – Туркменистан: история, некоторые итоги и перспективы сотрудничества», посвященной Дню рождения классика туркменской литературы Махтумкули Фраги и Дней Республики Татарстан в Туркменистане.

Планируется обсуждение следующих вопросов.

1. История татаро-туркменских взаимоотношений.

2. Настоящее и будущее татаро-туркменских связей и контактов в рамках дальнейшего развития российско-туркменских межгосударственных отношений.

3. Контакты и связи Туркменистана и Татарстана в области культуры, науки и образования.

4. Роль России и ее регионов в решении политических, социально-экономических и культурных вопросов в странах Центральной Азии и Среднего Востока.

5. Изучение и преподавание истории культуры и языков народов Центральной Азии в научных центрах и учебных заведениях России.

6. Роль ученых и путешественников в развитии взаимоотношений между народами и государствами Центральной Азии и Волго-Уралья.

Программа конференции:

Пленарное заседание

Приветственное слова ректора К(П)ФУ профессора И.Р. Гафурова

Выступление проректора К(П)ФУ по вопросам экономического и стратегического развития, доктора экономических наук, академика АН РТ, профессора М.Р. Сафиуллина.

Выступление проректора К(П)ФУ по внешним связям, директора Института востоковедения и международных отношений К(П)ФУ Л.Н. Латыпова.

Выступления и приветствие почетных гостей и приглашенных.

Доклады и выступления

1. Основные этапы татаро-туркменских отношений (прошлое, настоящее и будущее).

Бурханов Альберт Ахметжанович, заместитель руководителя Татарстанского Отделения гуманитарной ассоциации туркмен мира, академик АВИН РФ и МГА «Европа – Азия», профессор Института истории К(П)ФУ.

2. Туркмены в Татарстане.

Нурсахатов Вепа Атагельдиевич, председатель НКА туркмен РТ в составе Ассамблеи народов Татарстана, руководитель Татарстанского отделения ГА туркмен мира.

3. Махтумкули и татарская литература.

Миннегулов Хатыйп Юсупович, доктор филологических наук, профессор Института филологии и искусств К(П)ФУ.

4. Преподавание тюркских языков в К(П)ФУ.

Рахимова Асия Ризвановна, кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой тюркской филологии ИВ и МО К(П)ФУ.

5. Средневековые авторы о туркменах и народах Центральной Азии.

Ахунов Азат Марсович, кандидат филологических наук, доцент кафедры исламоведения ИВ и МО К(П)ФУ.

6. Преподавание тюркоязычных литератур К(П)ФУ.

Нигматуллина Алсу Мансуровна, кандидат филологических наук, доцент кафедры тюркской филологии ИВ и МО К(П)ФУ.

7. Татарский композитор Шамиль Шарифуллин – уроженец Туркменистана (туркменские и восточные мотивы в музыкальном творчестве композитора).

Абульханова Гузель Шамилевна, советник по культуре Департамента малого и среднего бизнеса РТ.

8. Татарские ученые-просветители XIX – первой половины ХХ века о туркменах и народах Средней Азии.

Тухватуллин Айрат Халитович, кандидат исторических наук, доцент Института истории К(П)ФУ.

9. Фольклорный пласт в поэме «Хосров и Ширин» золотоордынского поэта Кутба.

Юзмухаметов Рамиль Тагирович, кандидат филологических наук, доцент кафедры индоиранских и африканских языков ИВ и МО К(П)ФУ.

10. Герман Алексеевич Федоров-Давыдов – исследователь средневековой культуры народов Хорезма и Средней Азии.

Нигаматзянов Ильшат Ришатович, аспирант Института Татарской энциклопедии АН РТ.

11. Суфийские традиции в творчестве турецких и туркменских поэтов XVIII-XIX вв.

Гарипова Альбина Маратовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры тюркских языков ИВ и МО К(П)ФУ.

12. Путешествие ибн Баттуты по Средней Азии и странам Востока.

Галкина Екатерина Юрьевна, студентка 3 курса Института истории К(П)ФУ. Научный руководитель – профессор А.А. Бурханов.

13. Взаимоотношения Туркменистана и Татарстана в области культуры.

Масагутова Татьяна Наилевна, студентка 3 курса Института истории К(П)ФУ. Научный руководитель – профессор А.А. Бурханов.

14. Средняя Азия в контексте ирано-российских отношений.

Ефимова Ксения Валерьевна,студентка 3 курса К(П)ФУ. Научный руководитель – профессор А.А. Бурханов.

Подведение итогов конференции

Культурная программа

Выступление студентов Казанского государственного университета культуры и искусства

Аннамурадова Сеитмурада,

Гулмухамедовой Бахар,

Халназарова Маммеда,

Сапарова Гуванча,

Назарова Абдуллы,

Ходжакова Какыша.

Дата: 16 мая (в среду) в 17.00

адрес: г. Казань, ул. Кремлевская 18, Главное здание К(П)ФУ, 2 этаж, Актовый зал.

Телефоны для справок: 89046719348 и 89050383809.

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