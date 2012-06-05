Под таким названием 15 го мая состоялся IV. Евразийский молодежный форум в столице Литвы в городе Вильнюс. Организаторами форума выступили Платформа «Диалог Евразия», Литовский педагогический (эдукологический) университет и Балтийская Академия Турецкой Культуры.

Основной целью форума стало развитие у евразийской молодежи чувства солидарности, толерантности и активной гражданской позиции в реализации мира в Евразии и во всем мире. В мероприятии приняли участие около 250 человек из 12 стран: Литва в лице принявшей страны, Россия, Турция, Украина, Казахстан, Азербайджан, Беларусия, Латвия, Грузия, Эстония, Кыргызстан, Молдова. Этот четвертый молодежный форум Платформы «Диалог Евразия», до этого они проходили в Анталии (Турция), Астане (Казахстан) и Одессе (Украина).

Участники форума с утра до вечера обсуждали вопросы молодежи и интернета: о новых возможностях интернета, влиянии социальных медиа-технологий на общение и психику человека, диалоге среди поколений, будущем виртуального мира.

Альгирдас Гаизутус, Ректор Литовского эдукологического университета, (Вильнюс, Литва)

— Социальные медиа – это инструмент. Подростки должны использовать социальные медиа, но исключительно в хороших и полезных целях».

— «Как говорил Платон «Самая большая борьба – это борьба во время диалога». «Не имеет значения евразийская это или европейская культуры, диалог по-прежнему остается главным звеном».

Владимир Сергейчук, Президент ПДЕ (Киев, Украина)

В современном мировом процессе масс-медиа играет важную роль. Не только в традиционных, но и в социальных медиа должен использоваться только позитивный язык.

Социальные медиа развиваются бесконтрольно. Задачи очень сложные, но надо решать их обязательно, в этом новое поколение нуждается по прежнему. Хотелось бы на мероприятиях ПДЕ создать язык мира и диалога.

В форуме также участвовали молодые депутаты Милли Меджлиса Азербайджана Ганира Пашаева и Джейхун Османлы.

Ганира Пашаева,(Баку, Азербайджан)

Я очень рада находиться с нами. Тема очень важная. Мы хорошо понимаем литовцев, наши предки воевали вместе во Второй мировой войне, и нет ни одной семьи, мимо которой прошла бы эта беда. Мы дети тех страдальцев, поэтому должны ценить и сохранить мир. К сожалению, в последнее время в политике западных стран растет роль расизма, ксенофобии. Такая политика не здорова, она ведет в пропасть, мы не должны забывать уроки мировых воин. Диалог и уважение — это путь к мирному будущему. Мы живем в век коммуникации, поэтому социальные медиа — это огромная возможность для диалога.

Исмаил Тас, (Стамбул, Турция)

Генеральный секретарь ПДЕ

У Руми есть мудрое слово «Смогут понят друг друга не те, кто говорит на одном языке, а те, которые разделяют одни чувства» Это настолько удачно выражает нашу эпоху коммуникаций. С одной стороны, не отрекаясь от мира, с другой стороны, оставаясь на ногах перед невиданными ветрами перемен, мы должны объединяться в своих работах, стараниях и мыслях. Путь налаживания этого объединения идет через пути диалога и укрепления связей, которые нарушились по политическим и идеологическим причинам. Диалог дает нам возможность чистых отношений, узнать друг о друге правду, так как стереотипы нарушает эти отношения. Конечно, между людьми и народами в разные периоды строятся разные отношения, но мы найдем правильные решения, когда постараемся вести правильную коммуникацию и будем основываться на правдивой информации. Таким образом, мы наладим между собой диалог. Диалог – это создание пространства для будущего мирного и здорового сосуществования человечества.

Некоторые зачитанные доклады конференции:

Модератор: Гинтаутас Кундротас (Вильнюс, Литва)

Декан факультета филологии Литовского педагогического университета

— «Проблемы социальных медиа актуальны в малых странах так же, как и в больших. Большое спасибо платформе «Диалог Евразия»».

Татьяна Врублевская (Минск, Белорусия)

«Социальная медиа: нравственность в сети».

Социальные медия могут ускорят процесс и в негативной и положительной стороне.

У человека чья репутация разрушено, физические препятствия, недоступность в социальные сети не дает ему восстановить справедливость, им остается обращаться в правовые структуры.

С другой стороны социальные медия дает возможность работать деятелям благих и нравственных дел налаживать диалог, работать более эффективно и организованно.

А.Сечкин Джанан (Стамбул, Турция)

«Место социальных медиа в жизни молодежи».

Новое поколение, которое родились в новом веке информационных технологий, для которых интернет, компьютеры, планшеты не являются новинкой, мы их называем поколение «Z», (Z-generation). Можно говорить, что «поколения X» родившиеся 60-70 годах любили узнавать все через чтение книг, а следующие «поколения Y» больше любили новые открытия.

Десятки лет назад люди если мечтали про летящие машины, но не было разговоров о таблет ПС, социальных сетей и блогов.

Новое поколение и его привычки, конечно же, не произошли от социальных сетей. Разговоры в социальных сетях не слишком различается от реальной жизни, но интернет дает возможность людям скрывать свою подлинное лицо. Новое поколение постепенно идет к миру таковой, что все, что он желает и думает, выходит ему навстречу в своей странице. Его интернет знает, все что он хочет покупать, что желает одеть; какая погода, где он хочет учиться — на все есть ответ. И все это технический не так сложно, почему? Мы найдем ответ на это, если посмотрим на причину изобретения и вложения огромных денег в социальные сети. У этих сетей есть такие же жесткие диски, которые собирают данные про каждого «клиента». Все эти компьютеры работают днем и ночью, чтобы мы общались между собой. Огромные растраты энергии в размере атомной электростанции, разговоры об экологическом вреде окружающей среде от больших технокомпанний, таких как Apple и Google.

Социальные сети для владельцев — это инструмент изучения, анализа рынка, а для участников — просто средство общения. Все, что написано в компьютере, никогда не забывается и не потеряется. Человек легко может найти самые личные сведения о другом человеке. При такой ситуации личная жизнь, с чего она начинается и где заканчивается? Необходимо найти решение этому вопросу в социальных медиа.



Люди, работавшие в сфере информационных технологий и не только, тратят много времени в виртуальном мире, и реальная часть жизни у человека быстро уменьшается. Баланс давно потерян, мы уже не знаем границу между виртуальным и реальным миром. Если мы основываем реальность только на ощупи, то есть технологии, которые дают возможность и для этого.

Интернет дал возможность людям создать виртуальный мир, можно говорить новое пространство для жизни. Молодежь в этом мире разбирается лучше, чем их родители. Нормы и этику ему предстоит определять самому, основываясь на традициях морали прежних поколений.

Роида Рзаева (Баку, Азербайджан)

«Концепции постмодернизма и социальной медия: параллели»

— Социальные медиа важная составляющая современного мира. Можно проводить параллели между постмодернизмом и социальными медиа. Интернет дал возможность читателю стать писателем, но при этом прежних писателей не остается. Меняется понятие пространства, места и времени. Пользователи в социальных сетях, создав группы по интересам, находят несколько новых идентификаций для себя. Важная разница между социальными и традиционное медиа заключается в возможности поправки написанного, печатный текст после выхода в бумаге не поправить, а электронный можно. Электронный текст имеет разные возможности, есть возможность вложить туда фото и видео, ссылки на другие материалы, по другому можно называть его гипертекстом. Гипертекст является ключевой технологией интернета.

Диана Василова (Казань, Татарстан, Россия)

«Различия между традиционными СМИ и социальными медиа»

«Внимание россиян переключилось с телевидения, последнее время игравшего ведущую роль в формировании взглядов аудитории, на интернет-пространство. Круг выполняемых телевидением функций резко снижается, особенно на центральных каналах. Так, доминирующими остаются информационная и рекреативная (в другой терминологии — развлекательная). При этом, если раньше даже новости отличались разножанровостью, тематическим разнообразием, то, в особенности в период предвыборных кампаний, внимание полностью переключается на информативную составляющую, таким образом телевидение теряет и одну из важнейших – идеологическую функцию.»

Оксана Бурак, (Киев, Украина)

-Мир живет в эпохе постмодерна, это мир в постоянной действии и взаимозависимости. Жизнь любого социума невозможна без коммуникационных процессов, это основа проявления социальной реальности.

Роль семьи, школы и средств массовой информации очень важна в развитии личности. В социальной медиа, один мозг может повлиять на другие. Необходимо просвещать молодых людей о правильном использовании социальных медиа и способствовать формированию общественного сознания.

Сергеюс Иваниковас, (Вильнюс, Литва)

— «Самая важная функция Интернета, — доступность и обилие информации».

-«Недостатки Интернета: мотивация, трата времени, нефильтрованная информация и отсутствие умеренности».

— «По статистике на декабрь 2010 года, существует около 255 мл. веб-страниц, более 25 мл. Твиттеров, а в день на Youtube просматривается около 4 млн видеороликов.

Вторая сессия евразийского молодежного форума:



Модератор: Леонид Рудольфович Сюкияйнен (Москва, Россия)

доктор юридических наук, профессор Высшей Школы Экономика

— «Спасибо за литовское гостеприимство. Эффективность заседания зависит от знаний, которые ты приобрел для себя. Я сделал для себя очень много выводов и заметок, и поэтому думаю, что это заседание и стало одним из самых продуктивных встреч за последнее время.»

«Социальные медия это инструмент, для чего, — для общения, общение это тоже инструмент для чего наверно для добычи информации… Есть хорошое слово ищи вечное а не новое, вы молодые кажется вам время много, наверно пока и не различаете что вечное что новое а вот у меня токого времени уже нет.»

«Построить диалог среди поколений очень важно, как это сделать? Вы, сегодняшние молодые, тоже станете в будущем взрослыми. Как учить молодежь, если сами мы взрослые этих технологий не используем и не знаем».

Лиана Джапаридзе (Тбилиси, Грузия)

— «Facebook – это электронная книга, которая была основана восемь лет тому назад и которая транслируется на 70 языках».

— «Несмотря на то, что Facebook был создан для студентов, в настоящее время его используют подростки и дети меньше 13 лет».

— «Те, кто хочет видеть своих друзей и изменения в их жизни, использует Facebook.»

Фатих Демирджи (Стамбул, Турция)

— «На примере Турции, молодежь используя социальные медиа, может влиять на развитие бескровной и мирной гражданской демократии. Благодаря интернету активно стали развиваться движение ”Genç siviller” (Молодые граждане) против “Genç subaylar” (Молодые офицеры). «

Терйя Талв (Таллин, Эстония)

«Студенты Таллинского технологического университета в социальных медиа»

Ольга Сорокина, (С.Петербург, Россия)

— «В России сайт Вконтакте в целом используют несчастные дети, которые ищут счастье в виртуальном мире». — «К сожалению, на этом сайте также создаются и социальные группы расистов. С лозунгами «Россия для русских». Но все мы знаем, что Россия является многонациональной и мультикультурной страной. В дополнение к этому существует множество хороших и полезных групп «.

Ксения Лурикова (С.Петербург, Россия)

Различия Фейсбука и Вконтакте.

Многие считает что Фейсбук и Вконтакте идентичные социальные сети которые похожие не только внешне но и своим устройством в этом и есть доля правды.

Слово друг уже не является эмоциональным ближним человеком в соцсетях это слово означает аудиторию.

Третья сессия евразийского молодежного форума:



Модератор: Айдемир Okay (Стамбул, Турция)

Декан факультета коммуникации Стамбульского университета:

— «Может быть, мы и сопротивлялись, чтобы не войти в социальные сети, но не устояли перед количеством информации, в целях обучения и саморазвития. »

— «Страницы Facebook и Twitter открыла себе моя 16-летняя дочка, а потом научила и меня»

Диана Морару, (Кишенев, Молдова)

— «Как социальные сети влияют на политические взгляды?»

Обычно ответ на этот вопрос в форме «не влияют ».

Булат Сруров (Казань, Татарстан, Россия)

Директор интернет газеты intertat.ru

«В прошлом году холдингом «Татмедиа» проведена огромная работа по выводу своих медиа-активов в Сеть. Теперь все входящие в компанию издания и теле-радиоканалы, даже из сельской глубинки, имеют онлайн-версии. Большинство из них унифицированы, что позволяет сэкономить средства на разработке и технической поддержке сайтов. Относительно крупные СМИ имеют свое лицо. Главная же «фишка» — портал tatmedia.com. Сюда автоматически стекаются все публикации и телерепортажи, выложенные на сайтах наших коллег из районов и городов республики.

На примере своей онлайн-газеты Intertat.ru могу сказать, что заметно увеличивает число просмотров, прикрепленное к той или иной заметке видео. Именно в этом наиболее четко чувствуется связка – “молодежь и мультимедийность СМИ”. Если фактура интересна и снабжена “прикольным” видео, вами обязательно поделятся с друзьями в социальной сети, а может еще и обсудят».

Максат Мусабеков: (Алма-Ата, Казахстан)

— В использовании Социальных медиа на первом плане всегда стоит образование.

Юлия Маслова, (Рига, Латвия)

«Позитивные и негативные влияния компьютера на детей и взрослых».

— Компьютерная зависимость является психическим расстройством и не только. Существует очень различные психические расстройства связанные с компьютером и интернетом.

Эрик Исраилов, (Бишкек, Кыргызстан)

«Этические стандарты в социальных медиа».

Социальные сети для нас остается инкогнито так как каких либо качественных и количественных исследовании не проводилось, по этому дать точную оценку практический не возможно.

В социальных медиа чаще журналисты не пользуется критической оценкой дает субъективные мнения и при этом снижается общественная мораль.

Во время Ошских событии в 2010 году и Женаузенских событии в социальные сети было выброшена ложные информации которые не усложняли ситуацию в регионе.

Город Вильнюс

Аэропорт небольшой, но удобный. Обратили внимание на повторяющиеся рекламные картины Recharge in Vilnius. Город зеленый, тихий, обустроенный. С середины города спеша течет река Вилия (Нярис), у зеленых берегов реки группа пожилых туристов делают утренние зарядки. Много старинных крепко стоящих домов, много туристов из Западной Европы. Свои деньги литы привязаны к курсу Евро, бензин стоит около 5 литов, то есть около 50 рублей. Средняя зарплата не очень высокая. На улице людей кажется очень мало, детей тоже немного. Молодежь ездит за рубеж на работу. В магазинах можно найти очень разные сувениры для туристов, очень хвалят литовский сыр.

Показали старинный город Тракай, крепость Литовского князя Витовта, старые улицы Вильнюса, за целый день гид рассказала много интересного из прошлого. Нам было приятно и мы, делегаты из Казани, чувствовали гордость, когда слушали о литовских татарах, которые играли немаловажную роль в истории Литовского княжества.

Конференция прошла в актовом зале Литовского педагогического университета, который расположен на высоте у берега реки Вилия (Нярис), здание выполнено в классическом стиле и смотрится очень живописно.

Расим Хуснутдинов, Казань-Вильнюс-Казань

фото автора и Булата Срурова