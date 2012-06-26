25-27 июня 2012 г. в Казани идет международная конференция Международного Общества Дидактики Истории (ISHD) «Культурное и религиозное разнообразие и его влияние на историческое образование» проводимая совместно с Министерством образования и науки РТ и Академией Наук Республики Татарстан.

С конца Холодной войны, многие аспекты культурного и религиозного разнообразия стали важными политическими проблемами. Мирное решение проблем культурного и религиозного разнообразия – один из самых неотложных вызовов для общества в объединяющемся мире.

Это также является вызовом для исторического образования, поскольку существенная часть культурной и религиозной идентичности основана на истории, исторической культуре и историческом сознании. Вызов означает не только развитие понимания сложной и многогранной природы исторических тем и развитие соответствующего набора дидактических инструментов, для их использования в классной комнате. Это также подчеркивает неизбежные политические измерения преподавания истории; бросает вызов его способности преодолевать напряженные отношения между государственными ожиданиями интеграции и заинтересованности в социальном единстве и согласованностью с социальным разнообразием и правами меньшинств (функция исторического образования с начала появления преподавания истории в государственных школах в процессе нациестроительства). Это также бросает вызов способности школьной истории иметь дело со спорными и чувствительными проблемами.

Основные темы для обсуждения:

Что историческое образование может сделать, чтобы развить мирное сосуществование и конструктивную и гармоничную взаимозависимость в обществах с культурным и религиозным разнообразием?

Как модели и опыты разделения, сегрегации и интеграции могут быть представлены в школьной истории, и связаны с проблемами современности, особенно относительно обучения разнообразию и руководящих принципов исторического образования?

Какова роль исторического образования в урегулировании напряженных отношений между обязательством рациональности, правами человека и демократии с одной стороны, и признанием, существования некоторых ценностных отличий в разных культурах и религиях?

Как преподавать после 11 сентября 2001 года? Каковы значения этого события для преподавания истории? Что означает идея «культурных войн» для исторического образования.

В ходе конференции предусмотрен анализ следующих тем:

А. Анализ современной ситуации и исторические аспекты

1) Исторические примеры успешной и менее успешной интеграции или сосуществования.

2) Исторические перспективы того, как историческое образование имеет дело с проблемами культурного и религиозного разнообразия

3) Другие темы: сёла против городов, постколониальная критика, языковые меньшинства, религиозный и политический экстремизм

B. Текущие исследования различных аспектов исторического образования

4) исследования учебников и учебных планов

5) учебные материалы и учебная деятельность и т.д.

6) Идеи преподавателей и студентов

C. Как преподаватели истории должны иметь дело с современным культурным и религиозным разнообразием, и с чувствительными и спорными проблемами?

Официальные языки конференции – английский, немецкий, французский.

Организован синхронный перевод с английского языка для русскоязычных слушателей.

В конференции принимает участие более 20 зарубежных ученых, ведущих специалистов в области дидактики истории, методики преподавания исторических и религиоведческих дисциплин, авторы учебников истории из Германии, Швейцарии, Испании, Португалии, Бразилии, Финляндии, Турции и Эстонии.

Место проведения: Кремль, Центр «Эрмитаж-Казань»

Начало в 10.00