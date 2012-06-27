26 июня в 16:00 в Кремлевском выставочном зале «Манеж» состоялось открытие выставки «Из Африки. Ритуальные маски и скульптуры из собрания Этнографического музея Казанского федерального университета». Само название было многообещающим. Экзотика Африки обещала погрузить жителей Казани и других гостей выставки в атмосферу неведомого и в то же время завораживающего… Ожидания посетителей в тот день не были обмануты.

Уже на входе слышны звуки барабанов. Их ритм, стук будто бы зазывает гостей. Устоять невозможно. Свет в помещении потушен, вокруг десятки масок и скульптур. Только крутящийся диско-шар на потолке, атрибут современного мира, дает понять, что на самом-то деле ты на выставке. Однако организаторам удалось перенести частицу африканского континента в столицу Татарстана. Безусловно, 26 июня Африка и Казань стали ближе друг к другу.

Большой интерес у пришедших вызвали маски-личины, маски-предков, маски-наголовники и маски-шлемы. Автор экспозиции Зюмченко Наталья Васильевна подсказала, что они существенно отличаются от европейских. Маски создавались не для того, чтобы скрыть свой лик. С помощью них народы Экваториальной Африки перевоплощались. Одевая маску, человек давал возможность вселиться в свое тело духу.

Некоторые экспонаты, например, маска-личина охотника, выглядели устрашающе. Иногда даже создавалось впечатление, будто не ты разглядываешь экспонаты, а они – тебя. Словно живые смотрели на посетителей и бюсты представителей различных народов Экваториальной Африки. Кстати говоря, они были созданы специально для Казанского Университета в Гамбурге еще в середине ХIХ века и представляют особую культурологическую ценность.

Внимание гостей экспозиции привлекли и маски с росписью. Одна из таких – это маска с наголовником из Нигерии. Ее носили представительницы тайного женского общества Геледе. Ритуальные кубки, колониальные игрушки, скульптуры Шетани, антропоморфные и зооморфные скульптуры плодородия отлично дополняли другие экспонаты. Знакомство с ними дает целостное представление об обществе, религии и жизни в Экваториальной Африке.

Нельзя не отметить уникальность самой выставки. Она отличается не только оригинальностью экспонатов. Эта выставка – первая в своем роде, до этого коллекцию никогда не показывали в Казани. Организована же она в рамках проекта «Кремль – Университет: точка пересечения», направленного на показ коллекций музеев КФУ на выставочных площадках музея-заповедника «Казанский Кремль», и насчитывает 95 ритуальных масок и скульптур. Коллекция была подарена КФУ 29 декабря 2011 года Санкт-Петербургом.

Теперь и казанцы, и гости столицы могут не просто отправиться на далекий континент, но и услышать музыку Африки, узнать о ее загадочных традициях и насладиться необычайной красотой предметов искусства. Экспозиция дает шанс познакомиться с абсолютно новой и незнакомой для европейцев культурой, тем самым демонстрируя, что каждый народ индивидуален, неповторим, как и его история. Выставка «Из Африки. Ритуальные маски и скульптуры из собрания Этнографического музея Казанского федерального университета» открыта в Кремлевском выставочном зале «Манеж» для всех посетителей до 5 августа 2012 года.

Головатая Ангелина