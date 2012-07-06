5 июля в Генеральном консульстве Турции в Казани состоялось торжественное открытие фотовыставки «Казань и Татарстан глазами турок», в которой приняли участие министр культуры и туризма Турции Эртугрул Гюнай и Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

На открытии выставки также присутствовали заместитель Председателя Госсовета РТ Римма Ратникова, министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин, Председатель комитета по культуре, науке, образованию и национальным вопросам Разиль Валеев, Секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина, Полномочный представитель Татарстана в Турции Радик Гиматдинов, депутаты Госсовета и гости города.

Церемония открытия началась с торжественной речи Генерального консула Турции в Казани Ахмета Акынты, отметившего, что нынешняя выставка уже четвертая по счету. Представленные работы являются лишь подтверждением дружеских турецко-татарстанских отношений.

Затем слово было предоставлено господину Эртугрулу Гюнаю, который начал свою речь с рассмотрения вопросов развития туризма и братских отношений Татарстана и Турции. «Уже традиционно вместе празднуем Сабантуй, Науруз. Знакомим мир с народными песнями и плясками», — сказал Эртугрул Гюнай. Говоря о фотовыставке, господин Министр подчеркнул, что все работы наполнены любовью и красотой.

Фарид Мухаметшин присоединился к словам министра, а также подметил, что Татарстан глубоко чтит и знает историю тюркских народов. По словам Председателя Госсовета, фотовыставка интересна тем, как видят жизнь Татарстана представители турецкой диаспоры, проживающие в Казани. Затем прозвучали благодарственные слова в адрес генконсула и сотрудников, ведь благодаря им возможно проведение подобных мероприятий. Они же в свою очередь обогащают культурную жизнь Татарстана. После вышеупомянутых речей Фариду Мухаметшину и Эртугрулу Гюнаю было предоставлено почетное право перерезать символическую красную ленту.

А это означает, что выставка «Казань и Татарстан глазами турок», насчитывающая около 80 работ, официально открыта для всех желающих. На фотографиях изображена столица Татарстана во всем своем великолепии: тысячелетний город со знакомыми достопримечательностями, местами культуры и отдыха. Среди них Театр оперы и балета им. Мусы Джалиля, Национальный музей РТ, Национальная библиотека РТ. В то же время на фотоэкспозиции можно насладиться красотой деревенских пейзажей и татарских сел (Озге и Ахмет Акынты «Чувашский дом», Динчер Эрель «Татарский дом»).

Объективы фотоаппаратов не обделили вниманием и жителей Казани. На выставке, конечно же, есть фотографии, где запечатлены сами горожане. Такие работы не просто знакомят с бытом казанцев, их буднями и праздниками, они создают истинную картину жизни. Без прикрас. Этим и хороши любительские снимки, нет глянцевого, гламурного или искусственного эффекта. Все фотографии и люди, представленные на них, естественны. Почти никто не позирует, ведь многие кадры случайны. Случайны, но удачны. Для каждого фотографа, пусть он и любитель, большой успех – «поймать на крючок» яркий момент и передать его с помощью снимка. К слову, большинству авторов, чьи работы были представлены на выставке, это удалось. Допустим, Озге и Ахмет Акынты прекрасно сняли рыбака, занятого своим ремеслом на реке («Рыба поймана»). Али Осман Сарыкая также запечатлел казанских рыбаков зимой («Рыбы и люди»).Особое внимание привлекает серия фотографий, сделанных в Булгаре. Исмаила Ашита, автора данных работ, заинтересовала панорама города. Одна из наиболее красивых работ – «Открывшаяся в Болгаре Белая мечеть». Казань спортивную представил Хасрет Уйгун. Фотограф-любитель сделал кадры с футбольных матчей между командами «Рубин» и «Барселона».

Радовала глаз свадебная серия фотографий. Счастливые жених и невеста, улыбки на их лицах, лебеди и кольца на белом лимузине (Ахмет Кесим «Зимняя свадьба», Али Осман Сарыкая «Свадебная радость в кремле», Озге и Ахмет Акынты «Желаем счастья»). Фотовыставка «Казань и Татарстан глазами турок» – это диалог культур между двумя великими народами, которых связывают дружеские и дипломатические отношения. Уже в следующем году организаторы пообещали порадовать гостей и жителей столицы новыми, не менее интересными работами.

Ангелина Головатая

Люция Кашапова