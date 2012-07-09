7 июля в Казанском Кремле на открытой площадке Пушечного двора состоялся заключительный гала-концерт I международного фестиваля «Музыка веры». В концертной программе приняли участие самобытные музыканты и коллективы из России, Азербайджана, Украины: Государственный камерный хор РТ под управлением Миляуши Таминдаровой, ансамбль духовной музыки «Светилен» (г. Иваново), гитарист Энвер Измайлов (Украина), главный звонарь Ярославской епархии Владимир Дегтярев, Тина Кузнецова (Москва), диджей Артур Jai, певица Айгуль Хайри и многие другие.

Вечер духовной музыки открыл Государственный камерный хор РТ, который исполнил церковные песнопения. Их мелодия звучала как призыв к молитве мировых религий. Но, несмотря на музыкальные произведения, которые в этот вечер звучали на разных языках, всех их объединяла музыка, звучащая в едином, душевном порыве. Чуть позже зрителей ждал сюрприз. Камерный хор выступил под аккомпанемент электронной клубной музыки DJ Atr. Этот необычный сплав мелодий и песнопений удачно подчеркнул многожанровость выступления.

Зрители, среди которых большинство — это слушатели старшего поколения, с замиранием сердца наслаждались божественными композициями в стиле «мугам» в исполнении участников фестиваля из Азербайджана. Эта необычная, даже подчас аутентичная музыка привлекла не только жителей города, но и многих туристов, пришедших на зов мелодий.

А вот ансамбль «Светилен» порадовал публику исполнением древнерусской музыки под старинные инструменты – гусли, дудука, хатамбы.

Следом ведущий фестиваля с особым почетом представил уникальный коллектив «Джаз Бас театр Алекса Ростоцкого». Алекс Ростоцкий – один из самых известных джазменов России, который в этот день виртуозно исполнил необычные мелодии сплетением различных инструментов – от барабана до электрогитары. Успех коллектива не только заслуга басиста Ростоцкого, но и его участников: мастер аутентичного фольклорного исполнения Варвара Котова, саксофонист Тимур Некрасов, перкуссионист и коллекционер редких инструментов Вартан Бабаян. Ансамбль в столице Татарстана представил программу «Плывет лебедушка».

Когда солнце клонилось к закату, и зрители немного озябли, ведущий фестиваля объявил о смене темпа. «Я вижу, вы немножко замерзли, чтобы согреть вас мы сменим пластинку». И на сцену вышел народный артист Украины Энвер Измайлов. Народ поприветствовал гостя столицы бурными овациями. Его творчество, смешение фольклора крымских татар и джаза, не оставило никого равнодушным. Только молниеносное исполнение всего лишь двух композиций немного опечалило слушателей. Им хотелось получить большую порцию музыкальных импровизаций от виртуоза Энвера Измайлова.

Помимо представленных музыкантов, в этот, не побоюсь слова, волшебный вечер выступили вокалистка Тина Кузнецова с программой русских народных песен, которую больше всего ждали услышать казанцы, группа «Ittifaq», читающая мусульманский рэп, колокольный звон в исполнении Владимира Дегтярева, а также азаны в электронной обработке и звучание настоящего органа.

Все музыкальные выступления сопровождались видеоинсталляциями, что еще больше приблизило собравшуюся публику к духовному миру искусства. Кстати, до этого фестиваль духовной музыки прошел 10 июня в Болгаре, в день 1090-летия принятия ислама, 6 июля продолжился в Свияжске.

Как отметили организаторы фестиваля, целью данного мероприятия было объединить людей разных вероисповеданий и приобщить широкий круг слушателей к мировому искусству. «Часто под духовной музыкой понимают ту, что предназначена для богослужений, а между тем, если взглянуть более широко, то понятию «духовная музыка» соответствуют музыкальные произведения, вдохновленные сюжетами священных книг», — отмечает музыкальный руководитель фестиваля Миляуша Таминдарова.

Конечно, такое событие для Татарстана стало значительным в культурной жизни. Оно способствует творческому развитию разных национальностей, приобщает людей к вере и учит познавать не только через духовные писания, но и музыку.

Люция Кашапова