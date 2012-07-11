Любая ярмарка – важный элемент торговой системы. Раньше купцы ездили за иностранными изделиями за тридевять земель. Теперь же преодолеть путь и привезти заморский товар стало гораздо проще. Технический прогресс и глобализация сблизили не только далекие страны, но и их жителей.

В минувший вторник я почувствовала это на себе, побывав на ярмарке-выставке «Страны СНГ в Казани». Официальный старт выставке был дан 10 июля в 10:00. Я не могла пропустить это событие, поэтому минута в минуту прибыла по адресу ул. Московская, дом 1. Дворец спорта обещал вместить сотни производителей уникальных товаров из Белоруссии, Латвии, Узбекистана, Кыргызстана и России. Несмотря на летний зной, ранний час и будний день, в ожидании открытия уже собралось достаточно много людей.

Не обошлось без столпотворения, всех посетителей впускали через один вход. Некоторые посетители этому возмутились, но, зайдя в само помещение Дворца спорта и пройдя в торговые ряды, сменили гнев на милость.

Лавка за лавкой… Целый лабиринт из привлекательных товаров. Хочется не только все рассмотреть, но и потрогать, а еще лучше попробовать! Такую возможность продавцы с радостью дарили. Как известно, «покупатель всегда прав». Однако руками к продуктам питания прикасаться запрещалось настрого, что естественно вызвано санитарными нормами. На замечания покупатели реагировали спокойно и продолжали дегустировать халву уже с палочки. Кстати, судя по очереди, именно халва азовская пришлась казанцам по вкусу. С неподдельным интересом они расспрашивали продавца о составе продукта, свойствах, та вежливо отвечала каждому.

Между прочим, торговцы не просто рассказывали о продаваемых изделиях, они давали советы, а в определенных случаях действовали подобно психологам. Так, продавщица в ювелирной лавке, упаковав выбранные мною серьги и кольцо, сказала: «Обязательно помойте их, а когда наденете, скажите, что отныне принимаете только правильные решения. Это вас настроит на лучшее». Да, подчас устоять перед обаянием и добрыми словами было просто невозможно! Пожалуй, это самое большое и приятное отличие ярмарки-выставки от рынка. Ни грубостей, ни криков, никакой ругани.

Ювелирные украшения включали в себя изделия из серебра, янтаря (г. Калининград, «Проба»), с полудрагоценными или драгоценными камнями. По соседству товары из бамбука (г. Томск) и верблюжьей шерсти (Монголия). Несмотря на то, что сейчас царит летняя пора, изделия пользовались большим спросом. То же самое можно сказать о текстиле (г. Иваново, г. Самара), рижском и польском трикотаже. Для казанских модниц на ярмарке «Страны СНГ в Казани» представлены платья и сарафаны из Белоруссии.

Конечно, невозможно было пройти мимо чайной лавки. Очередь около нее только росла! Связано ли это с тем, что чайная лавка была единственной на ярмарке, или с тем, что данный напиток не теряет популярность среди горожан, не знаю. Но факт остается фактом. Порадовало разнообразие привезенного чая. Пуэр прессованный, чай китайский белый, зеленый чай из Кении и это еще не все!

Неподалеку от чая расположилась рыбная лавка. Торговая сеть под названием «Рыбак русских морей» продавала семгу, рулет из кеты, горбушу и другие аппетитные продукты. Ну и какая рыба без икры! Этот товар на ярмарке представляла «Икра астраханская».

Верующих людей порадовали латки храма Смоленской иконы Божией Матери (Свято-Казанский храм), храма Космы и Домиана (Мордовия). Здесь можно было заказать молебны, приобрести иконы, оставить пожертвования.

Удивили уже одним только наличием деревянные открытки из Владимира, качеством — зонты из Москвы. Таежные меда азовского края, пищевой лен, лечебные сиропы из Алтая, конфитюр, cаженцы лимона и мандарина, кедровый спас, лиственно-кедровая живица, адыгейская соль, грибы и ягоды из республики Коми, восточные пряности, войлочные изделия, масла, специи из Индии и Узбекистана… Казалось бы, от такого выбора голова закружится. Но нет! Жители Казани умеют выбирать и поделились мнениями, замечаниями, а также рассказом о приобретенных товарах со мной.

Дамы, пожелавшие остаться неизвестными:

— Понравились оренбургские платки. Хорошими показались кружева вологодской «Снежинки». Довольно качественные изделия из рижского трикотажа. Сами мы купили полотенца «Яковлевской мануфактуры». Это ивановский текстиль. Хочется, чтобы почаще организовывали такие выставки! Ведь здесь можно найти то, чего нет в местных магазинах. Кроме того, ярмарка удобна тем, что все сконцентрировано в одном месте. Нет необходимости ездить по всему городу, чтобы найти нужный тебе товар.

Гульназ:

— Выставка мне понравилась. Единственный минус – духота в помещении. Дети быстро устают и капризничают. Купила себе тунику.

Роберт:

— Ярмарка интересная. Много людей, много товаров. Но я пришел именно за черной икрой. Собственно, ее и купил.

Первый день работы ярмарки удался на славу. Она оказалась действительно выдающейся. Ведь здесь торговля предстала настоящим искусством, а продавцы – кудесниками. Почувствовать волшебство выставки-ярмарки «Страны СНГ в Казани» и совершить покупки можно будет вплоть до 14 июля. Вход свободный.

Ангелина Головатая