Времена для Казани. Использованы расчеты ДУМ РТ.

Время өйлә намазы (зухр) каждый день начинается в 13.02

Милади июль Сәхәр тәмам Иртәнге намаз Кояш чыга Икенде намазы Ахшам намазы, авыз ачу Ястү намазы, тәравих дни недели 20 2:28 2:58 4:28 18:28 21:11 22:41 Пт 21 2:29 2:59 4:29 18:27 21:09 22:39 Сб 22 2:31 3:01 4:31 18:26 21:08 22:38 Вс 23 2:33 3:03 4:33 18:25 21:06 22:36 Пн 24 2:34 3:04 4:34 18:23 21:04 22:34 Вт 25 2:36 3:06 4:36 18:23 21:03 22:33 Ср 26 2:38 3:08 4:38 18:21 21:01 22:31 Чт 27 2:40 3:10 4:40 18:20 20:59 22:29 Пт 28 2:41 3:11 4:41 18:19 20:57 22:27 Сб 29 2:43 3:13 4:43 18:17 20:55 22:25 Вс 30 2:45 3:15 4:45 18:16 20:53 22:23 Пн 31 2:47 3:17 4:47 18:15 20:51 22:21 Вт август 1 2:49 3:19 4:49 18:13 20:49 22:19 Ср 2 2:51 3:21 4:51 18:12 20:47 22:17 Чт 3 2:53 3:23 4:53 18:11 20:45 22:15 Пт 4 2:55 3:25 4:55 18:09 20:43 22:13 Сб 5 2:56 3:26 4:56 18:08 20:41 22:11 Вс 6 2:58 3:28 4:58 18:07 20:39 22:09 Пн 7 3:00 3:30 5:00 18:05 20:37 22:07 Вт 8 3:02 3:32 5:02 18:04 20:35 22:05 Ср 9 3:04 3:34 5:04 18:02 20:32 22:02 Чт 10 3:06 3:36 5:06 18:01 20:30 22:00 Пт 11 3:08 3:38 5:08 17:59 20:28 21:58 Сб 12 3:10 3:40 5:10 17:58 20:26 21:56 Вс 13 3:12 3:42 5:12 17:56 20:23 21:53 Пн 14 3:14 3:44 5:14 17:55 20:21 21:51 Вт 15 3:16 3:46 5:16 17:53 20:19 21:49 Ср 16 3:18 3:48 5:18 17:51 20:16 21:46 Чт 17 3:20 3:50 5:20 17:50 20:14 21:44 Пт 18 3:22 3:52 5:22 17:49 20:12 21:42 Сб Окончание сухура Фаджр Восход солнца Аср Магриб ифтар Иша таравих

Время для Москвы и Московской области. Использованы расчеты СМР.

июль Дата Фаджр Шурук Зухр Аср Магриб Иша 20 3:28 5:12 13:36 18:00 21:57 23:39 21 3:29 5:14 13:36 18:00 21:56 23:38 22 3:30 5:17 13:37 17:58 21:54 23:37 23 3:31 5:19 13:37 17:58 21:52 23:36 24 3:32 5:20 13:37 17:57 21:51 23:35 25 3:33 5:22 13:37 17:57 21:49 23:34 26 3:34 5:24 13:37 17:56 21:47 23:33 27 3:35 5:26 13:37 17:55 21:45 23:32 28 3:35 5:27 13:37 17:54 21:44 23:31 29 3:36 5:29 13:37 17:54 21:42 23:30 30 3:36 5:31 13:36 17:53 21:40 23:29 31 3:37 5:33 13:36 17:52 21:38 23:28