Расписание уразы 2012 (Рамадан 1433)

Опубликовано 19 июля 2012

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Времена для Казани. Использованы расчеты ДУМ РТ.

Время өйлә намазы (зухр) каждый день начинается в 13.02

Милади

июль

 Сәхәр тәмам Иртәнге намаз Кояш чыга Икенде намазы Ахшам намазы, авыз ачу Ястү намазы, тәравих дни недели
20 2:28 2:58 4:28 18:28 21:11 22:41 Пт
21 2:29 2:59 4:29 18:27 21:09 22:39 Сб
22 2:31 3:01 4:31 18:26 21:08 22:38 Вс
23 2:33 3:03 4:33 18:25 21:06 22:36 Пн
24 2:34 3:04 4:34 18:23 21:04 22:34 Вт
25 2:36 3:06 4:36 18:23 21:03 22:33 Ср
26 2:38 3:08 4:38 18:21 21:01 22:31 Чт
27 2:40 3:10 4:40 18:20 20:59 22:29 Пт
28 2:41 3:11 4:41 18:19 20:57 22:27 Сб
29 2:43 3:13 4:43 18:17 20:55 22:25 Вс
30 2:45 3:15 4:45 18:16 20:53 22:23 Пн
31 2:47 3:17 4:47 18:15 20:51 22:21 Вт
август
1 2:49 3:19 4:49 18:13 20:49 22:19 Ср
2 2:51 3:21 4:51 18:12 20:47 22:17 Чт
3 2:53 3:23 4:53 18:11 20:45 22:15 Пт
4 2:55 3:25 4:55 18:09 20:43 22:13 Сб
5 2:56 3:26 4:56 18:08 20:41 22:11 Вс
6 2:58 3:28 4:58 18:07 20:39 22:09 Пн
7 3:00 3:30 5:00 18:05 20:37 22:07 Вт
8 3:02 3:32 5:02 18:04 20:35 22:05 Ср
9 3:04 3:34 5:04 18:02 20:32 22:02 Чт
10 3:06 3:36 5:06 18:01 20:30 22:00 Пт
11 3:08 3:38 5:08 17:59 20:28 21:58 Сб
12 3:10 3:40 5:10 17:58 20:26 21:56 Вс
13 3:12 3:42 5:12 17:56 20:23 21:53 Пн
14 3:14 3:44 5:14 17:55 20:21 21:51 Вт
15 3:16 3:46 5:16 17:53 20:19 21:49 Ср
16 3:18 3:48 5:18 17:51 20:16 21:46 Чт
17 3:20 3:50 5:20 17:50 20:14 21:44 Пт
18 3:22 3:52 5:22 17:49 20:12 21:42 Сб
Окончание сухура Фаджр Восход солнца Аср Магриб ифтар Иша таравих

Время для Москвы и Московской области. Использованы расчеты СМР.

июль

Дата

Фаджр

Шурук

Зухр

Аср

Магриб

Иша

20

3:28

5:12

13:36

18:00

21:57

23:39

21

3:29

5:14

13:36

18:00

21:56

23:38

22

3:30

5:17

13:37

17:58

21:54

23:37

23

3:31

5:19

13:37

17:58

21:52

23:36

24

3:32

5:20

13:37

17:57

21:51

23:35

25

3:33

5:22

13:37

17:57

21:49

23:34

26

3:34

5:24

13:37

17:56

21:47

23:33

27

3:35

5:26

13:37

17:55

21:45

23:32

28

3:35

5:27

13:37

17:54

21:44

23:31

29

3:36

5:29

13:37

17:54

21:42

23:30

30

3:36

5:31

13:36

17:53

21:40

23:29

31

3:37

5:33

13:36

17:52

21:38

23:28

август

Дата

Фаджр

Шурук

Зухр

Аср

Магриб

Иша

1

3:38

5:35

13:36

17:51

21:36

23:27

2

3:38

5:36

13:36

17:50

21:34

23:26

3

3:39

5:38

13:36

17:49

21:32

23:25

4

3:39

5:40

13:36

17:48

21:30

23:24

5

3:40

5:42

13:36

17:47

21:28

23:23

6

3:41

5:44

13:36

17:46

21:26

23:22

7

3:42

5:46

13:36

17:45

21:24

23:20

8

3:43

5:48

13:36

17:44

21:21

23:19

9

3:44

5:50

13:35

17:43

21:19

23:18

10

3:45

5:52

13:35

17:42

21:17

23:17

11

3:46

5:54

13:35

17:41

21:15

23:15

12

3:47

5:55

13:35

17:40

21:12

23:14

13

3:48

5:57

13:35

17:39

21:10

23:13

14

3:49

5:59

13:35

17:38

21:08

23:11

15

3:50

6:01

13:34

17:36

21:05

23:10

16

3:51

6:03

13:34

17:35

21:03

23:09

17

3:52

6:05

13:34

17:34

21:01

23:07

18

3:53

6:07

13:34

17:33

20:58

23:06




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Комментариев: 14

  1. Алтын:
    19 июля 2012 в 18:47

    Ассаламу алейкум ва рахматулахи ва баракатуху братья и сёстры!!! С наступившим месяцем РАМАДАН Вас. Пусть ВСЕВЫШНИЙ примет все наши дуа и будет милостив к нам,терпения и благоразумия всем нам!!!

  2. da:
    19 июля 2012 в 22:31

    Амин Алтын. Рамазан мөбарәк булсын.

  3. нурбек:
    19 июля 2012 в 23:14

    Ассалому алейкум мусульмани мир вам и вашим семьям поистине АЛЛАХ милостив и милосердный !!!

    • шерзод:
      21 июля 2012 в 18:45

      ассалому алайкум биродарлар.ёрдам беринглар москва учун сахарлик ва ифторлик жадвалини кайси сайтдан топай

  4. Камал:
    20 июля 2012 в 3:01

    Салам Алейкум,всех с наступившим праздником рамадан. подскажите магриб это время когда нужно отпускать урозу?

  5. Мансур:
    20 июля 2012 в 7:23

    да Камал, магриб это закат то есть время ифтара.

  6. Hafis:
    20 июля 2012 в 11:14

    i ese jelatelno dlya St. Peterburga, za ranee sposibo

  7. Хадижа:
    20 июля 2012 в 13:51

    Салам Алейкум,всех с наступившим праздником рамадан. Подскажите, я живу в Москве, но на разных сайтах,расписание уразы на 2012 год, дается разное. На какой вариант все же ориентироваться? (Например на одном сайте Шурук в 04:48, а на другом в 5:12)

  8. Умар:
    20 июля 2012 в 18:39

    скажите пожалуйста какие молитвы читать во время урозы утром и вечером(я имею ввиду после и перед едой)?

  9. Камиль:
    20 июля 2012 в 22:43

    Дорогой Уиар здесь найдешь молитвы для сухура и ифтара
    http://dumrt.ru/node/4831
    пусть Всевышний примет наши молитвы

  10. Альфия:
    30 июля 2012 в 23:30

    Я живу в Ульяновске. Почему С Казанью время совпадает, а С Москвой нет, ведь у нас время Московское.

    • Алмаз:
      7 августа 2012 в 10:31

      Альфия, официальное время Московское и Казанское одинаково в Ульяновске тоже, но солнце на востоке в Казани и в Ульяновске раньше встает чем в Москве, поскольку часовой пояс лежит меридианально, и многое другое все есть в уроках географии))) Рамазан мобарек булсын.

  11. Дания:
    9 августа 2012 в 22:32

    Моя мама держит уразу много лет, в этом году у нее появились сомнения, правильно ли она делает, а именно: вечером, когда ауз ачалар, сначала что делают, намаз читают, а потом едят или едят, а потом намаз читают. Скажите пожалуйста, как правильно. Спасибо!

Трэбеки


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