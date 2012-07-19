Времена для Казани. Использованы расчеты ДУМ РТ.
Время өйлә намазы (зухр) каждый день начинается в 13.02
|Милади
июль
|Сәхәр тәмам
|Иртәнге намаз
|Кояш чыга
|Икенде намазы
|Ахшам намазы, авыз ачу
|Ястү намазы, тәравих
|дни недели
|20
|2:28
|2:58
|4:28
|18:28
|21:11
|22:41
|Пт
|21
|2:29
|2:59
|4:29
|18:27
|21:09
|22:39
|Сб
|22
|2:31
|3:01
|4:31
|18:26
|21:08
|22:38
|Вс
|23
|2:33
|3:03
|4:33
|18:25
|21:06
|22:36
|Пн
|24
|2:34
|3:04
|4:34
|18:23
|21:04
|22:34
|Вт
|25
|2:36
|3:06
|4:36
|18:23
|21:03
|22:33
|Ср
|26
|2:38
|3:08
|4:38
|18:21
|21:01
|22:31
|Чт
|27
|2:40
|3:10
|4:40
|18:20
|20:59
|22:29
|Пт
|28
|2:41
|3:11
|4:41
|18:19
|20:57
|22:27
|Сб
|29
|2:43
|3:13
|4:43
|18:17
|20:55
|22:25
|Вс
|30
|2:45
|3:15
|4:45
|18:16
|20:53
|22:23
|Пн
|31
|2:47
|3:17
|4:47
|18:15
|20:51
|22:21
|Вт
|август
|1
|2:49
|3:19
|4:49
|18:13
|20:49
|22:19
|Ср
|2
|2:51
|3:21
|4:51
|18:12
|20:47
|22:17
|Чт
|3
|2:53
|3:23
|4:53
|18:11
|20:45
|22:15
|Пт
|4
|2:55
|3:25
|4:55
|18:09
|20:43
|22:13
|Сб
|5
|2:56
|3:26
|4:56
|18:08
|20:41
|22:11
|Вс
|6
|2:58
|3:28
|4:58
|18:07
|20:39
|22:09
|Пн
|7
|3:00
|3:30
|5:00
|18:05
|20:37
|22:07
|Вт
|8
|3:02
|3:32
|5:02
|18:04
|20:35
|22:05
|Ср
|9
|3:04
|3:34
|5:04
|18:02
|20:32
|22:02
|Чт
|10
|3:06
|3:36
|5:06
|18:01
|20:30
|22:00
|Пт
|11
|3:08
|3:38
|5:08
|17:59
|20:28
|21:58
|Сб
|12
|3:10
|3:40
|5:10
|17:58
|20:26
|21:56
|Вс
|13
|3:12
|3:42
|5:12
|17:56
|20:23
|21:53
|Пн
|14
|3:14
|3:44
|5:14
|17:55
|20:21
|21:51
|Вт
|15
|3:16
|3:46
|5:16
|17:53
|20:19
|21:49
|Ср
|16
|3:18
|3:48
|5:18
|17:51
|20:16
|21:46
|Чт
|17
|3:20
|3:50
|5:20
|17:50
|20:14
|21:44
|Пт
|18
|3:22
|3:52
|5:22
|17:49
|20:12
|21:42
|Сб
|Окончание сухура
|Фаджр
|Восход солнца
|Аср
|Магриб ифтар
|Иша таравих
Время для Москвы и Московской области. Использованы расчеты СМР.
|
июль
|
Дата
|
Фаджр
|
Шурук
|
Зухр
|
Аср
|
Магриб
|
Иша
|
|
20
|
3:28
|
5:12
|
13:36
|
18:00
|
21:57
|
23:39
|
21
|
3:29
|
5:14
|
13:36
|
18:00
|
21:56
|
23:38
|
22
|
3:30
|
5:17
|
13:37
|
17:58
|
21:54
|
23:37
|
23
|
3:31
|
5:19
|
13:37
|
17:58
|
21:52
|
23:36
|
24
|
3:32
|
5:20
|
13:37
|
17:57
|
21:51
|
23:35
|
25
|
3:33
|
5:22
|
13:37
|
17:57
|
21:49
|
23:34
|
26
|
3:34
|
5:24
|
13:37
|
17:56
|
21:47
|
23:33
|
27
|
3:35
|
5:26
|
13:37
|
17:55
|
21:45
|
23:32
|
28
|
3:35
|
5:27
|
13:37
|
17:54
|
21:44
|
23:31
|
29
|
3:36
|
5:29
|
13:37
|
17:54
|
21:42
|
23:30
|
30
|
3:36
|
5:31
|
13:36
|
17:53
|
21:40
|
23:29
|
31
|
3:37
|
5:33
|
13:36
|
17:52
|
21:38
|
23:28
|
август
|
Дата
|
Фаджр
|
Шурук
|
Зухр
|
Аср
|
Магриб
|
Иша
|
1
|
3:38
|
5:35
|
13:36
|
17:51
|
21:36
|
23:27
|
2
|
3:38
|
5:36
|
13:36
|
17:50
|
21:34
|
23:26
|
3
|
3:39
|
5:38
|
13:36
|
17:49
|
21:32
|
23:25
|
4
|
3:39
|
5:40
|
13:36
|
17:48
|
21:30
|
23:24
|
5
|
3:40
|
5:42
|
13:36
|
17:47
|
21:28
|
23:23
|
6
|
3:41
|
5:44
|
13:36
|
17:46
|
21:26
|
23:22
|
7
|
3:42
|
5:46
|
13:36
|
17:45
|
21:24
|
23:20
|
8
|
3:43
|
5:48
|
13:36
|
17:44
|
21:21
|
23:19
|
9
|
3:44
|
5:50
|
13:35
|
17:43
|
21:19
|
23:18
|
10
|
3:45
|
5:52
|
13:35
|
17:42
|
21:17
|
23:17
|
11
|
3:46
|
5:54
|
13:35
|
17:41
|
21:15
|
23:15
|
12
|
3:47
|
5:55
|
13:35
|
17:40
|
21:12
|
23:14
|
13
|
3:48
|
5:57
|
13:35
|
17:39
|
21:10
|
23:13
|
14
|
3:49
|
5:59
|
13:35
|
17:38
|
21:08
|
23:11
|
15
|
3:50
|
6:01
|
13:34
|
17:36
|
21:05
|
23:10
|
16
|
3:51
|
6:03
|
13:34
|
17:35
|
21:03
|
23:09
|
17
|
3:52
|
6:05
|
13:34
|
17:34
|
21:01
|
23:07
|
18
|
3:53
|
6:07
|
13:34
|
17:33
|
20:58
|
23:06
Ассаламу алейкум ва рахматулахи ва баракатуху братья и сёстры!!! С наступившим месяцем РАМАДАН Вас. Пусть ВСЕВЫШНИЙ примет все наши дуа и будет милостив к нам,терпения и благоразумия всем нам!!!
Амин Алтын. Рамазан мөбарәк булсын.
Ассалому алейкум мусульмани мир вам и вашим семьям поистине АЛЛАХ милостив и милосердный !!!
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Салам Алейкум,всех с наступившим праздником рамадан. подскажите магриб это время когда нужно отпускать урозу?
да Камал, магриб это закат то есть время ифтара.
саул брат
i ese jelatelno dlya St. Peterburga, za ranee sposibo
Салам Алейкум,всех с наступившим праздником рамадан. Подскажите, я живу в Москве, но на разных сайтах,расписание уразы на 2012 год, дается разное. На какой вариант все же ориентироваться? (Например на одном сайте Шурук в 04:48, а на другом в 5:12)
скажите пожалуйста какие молитвы читать во время урозы утром и вечером(я имею ввиду после и перед едой)?
Дорогой Уиар здесь найдешь молитвы для сухура и ифтара
http://dumrt.ru/node/4831
пусть Всевышний примет наши молитвы
Я живу в Ульяновске. Почему С Казанью время совпадает, а С Москвой нет, ведь у нас время Московское.
Альфия, официальное время Московское и Казанское одинаково в Ульяновске тоже, но солнце на востоке в Казани и в Ульяновске раньше встает чем в Москве, поскольку часовой пояс лежит меридианально, и многое другое все есть в уроках географии))) Рамазан мобарек булсын.
Моя мама держит уразу много лет, в этом году у нее появились сомнения, правильно ли она делает, а именно: вечером, когда ауз ачалар, сначала что делают, намаз читают, а потом едят или едят, а потом намаз читают. Скажите пожалуйста, как правильно. Спасибо!