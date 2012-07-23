С минуты молчания началась пресс – конференция VIII международного фестиваля мусульманского кино. Напомним, что до этого в Казани произошел теракт, потрясший всю страну. Участники встречи почтили память бывшего заместителя муфтия Татарстана Валиуллы Якупова, погибшего накануне…

20 июля в Министерстве культуры Республики Татарстан по случаю приезда в Казань отборочной комиссии фестиваля собрались видные деятели кинематографа и представители СМИ, чтобы рассказать подробности предстоящего кинособытия.

Открыл пресс-конференцию известный сценарист Агишев Одельша Александрович. Он отметил, что с каждым годом география фестиваля расширяется. В этом году в работу приняли более 200 фильмов из 55 стран мира. Комиссия тщательным образом отбирает киноленты. На сегодня просмотрено уже 150 картин. Окончательные итоги будут подведены в Москве. Также, господин Агишев приоткрыл завесу тайны, и рассказал, какие кинокартины ожидать к просмотру. «Представлены следующие полнометражные фильмы: злободневные темы арабской весны « 18 дней» (Египет), «Реелтор» (Казахстан), «Письма ангела» (Эстония), «Тайна жизни» (Турция), «Собака» (Татарстан) и многие другие. Агишев подметил, что при отборе фильмов, фестиваль ориентировался на «свежие» киноленты. А вот другой член отборочной комиссии, Антипов Василий Иванович (руководитель программы «Мусульмане», режиссер программы «Взгляд», автор программы «Ситуация») обратил внимание присутствующих журналистов на фильм «Команда» режиссера Мурада Алиева. Документальный фильм посвящен казанскому футбольному клубу «Рубин» и рассказывает о рождении и истоках казанского футбола. «Думаю, этот фильм вызовет не только интерес киноманов, но и футбольных фанатов. Это будет событие. Аудитория фестиваля значительно изменится», — сказал Антипов.

Интересно, что помимо Европейских стран, на фестиваль присылают работы и из далекого континента. Как было отмечено кинокритиком Хохряковой Светланы Ивановны: «Фильмы все разные по уровню, у каждого есть своя изюминка. Жюри было бы интересно посмотреть экзотические картины из Венесуэлы».

Все члены отборочной комиссии отметили, что с каждым годом радуют татарские картины. Есть уже качественный результат.

Ввиду прошлогоднего скандала на кинофестивале – награду за лучшую женскую роль присудили Сибиль Кекилли (фильм «Чужая», Германия). Как уже позже выяснилось, моральный облик актрисы не соответствовал канонам ислама…Поэтому в этом году помимо экспертов из Москвы приглашен и главный редактор общероссийского научно- богословского журнала «Минарет», председатель Совета улемов ДУМ РТ, проректор Российского исламского университета и член отборочной комиссии — Батров Рустам Гаярович. «Это фестиваль мусульманского кино, поэтому необходимо учитывать этические нормы», — говорит Антипов. – В представленных картинах есть откровенные сцены, а есть и агрессивная эстетика. Совет улемов дал нам свои рекомендации, что не стоит показывать на фестивале. У нас есть свои списки фильмов, которые не будут допущены к участию. Получилось так, что наши критерии оценки даже строже, чем у представителей Совета улемов. Во многом наши позиции совпадают».

Как сообщает пресс-служба фестиваля, в данный момент ведутся переговоры с Андреем Кончаловским, создателем уникальных работ на базе советского, российского и американского продакшена, о его участии в фестивале. Известный киноартист Дмитрий Певцов порадует зрителей своим талантом, который прибудет в Казань со своим музыкальным проектом. Планируется, что церемонию открытия проведет Сергей Шакуров, побывавший на первом фестивале, в качестве гостя. Но пресс-служба не раскрывает всех секретов…Традиционными будут и визиты иностранных «звезд».

Напомним, что VIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино будет проходить в Казани с 5 по 11 сентября 2012 года. Учредителями являются Министерство культуры Республики Татарстан, Духовное Управление мусульман Европейской части России и мэрия города Казани.

В сентябре Казань ждет не только знаменитых личностей, но и много хорошего кино! Приятного просмотра!

Люция Кашапова