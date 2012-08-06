С 27 июля по 19 августа Казань принимает в гостях престижный конкурс фотожурналистики World Press Photo 2012. Выставка проходит в галерее «Ак Барс» развлекательного комплекса «Родина» и представляет около 200 работ со всего земного шара. События, потрясшие человечество в 2011 году, само человечество в экстремальных условиях и повседневной жизни, природный мир и дикие животные, культура разных народов, войны… Пожалуй, можно было бы продолжать и долго перечислять. Но, сказав, что World Press Photo — это изображение смерти и рождения, вражды и мира, любви и ненависти по соседству, я не совру. Это главная особенность фотовыставки. Собираясь на нее, никто не может предугадать, что он точно увидит. Однако конкурс никогда не разочаровывает, он успел стать авторитетным мероприятием.

Цель World Press Photo — «вдохновить восприятие мира через призму высококачественной фотожурналистики». Действительно, каждый человек, пришедший на эту выставку, получает возможность, как взглянуть на мир глазами фотожурналиста, так и сравнить ее со своим видением окружающего. Естественно, все снимки очень профессиональны. Характер фоторабот и то, при каких обстоятельствах они сделаны, лишь подтверждают определение «высококачественная».

200 фотографий – это лучшие, по мнению World Press Photo, работы. Они были выбраны из 10000 представленных фотографий экспертами международного жюри. Понятно, что это серьезная работа и большой труд. Но поистине грандиозной задачей стал выбор лучшей фотографии года. Ею стала работа Самуэля Аранды из Испании. На ней запечатлена Фатима аль-Кос со своим 18-летним сыном Зайедом, пострадавшим от слезоточивого газа во время уличной демонстрации 15 октября в г. Сана, Йемен.

«Эта фотография вызывает чувство сострадания, показывая момент мучительной боли, человеческие последствия чудовищного события. Неподвластный времени образ матери, склонившейся над своим отважным сыном», — таково мнение о лучшем снимке World Press Photo 2012 председателя жюри конкурса Эйдана Салливана.

Любая фотография на выставке имеет свою историю. Посетитель может не просто рассмотреть кадр, полюбоваться им или ужаснуться, но и прочитать описание к нему. Таким образом, складывается целостное впечатление как от самой выставки World Press Photo 2012, так и от отдельно взятой фотографии. Нет поверхностного «мне просто нравится».

Так и я, побывав на World Press Photo 2012, не смогу сказать, что то или иное фото мне «понравилось так просто». В категории «Природа» наиболее запоминающейся работой, на мой взгляд, является серия фотографий Брента Стиртона. На них запечатлены носороги, ставшие жертвой браконьеров, предрассудков и жестокости. Некоторым животным приходится удалять рог. Порой это единственный способ обезопасить уже изуродованного носорога от дальнейших нападений и смерти. Серию завершает фото, где женщина с улыбкой на лице толчет рог носорога на кухне. Она утверждает, что сей необычный рецепт помог излечиться ей от мочекаменной болезни. Именно Брент Стиртон получил первый приз за серию фотографий в номинации «Природа».

Алехандро Кирчуку удалось завоевать первое место в категории «Повседневная жизнь». С полной уверенностью говорю, что это заслуженно. История Миркоса и Моники, проживших 65-летнюю семейную жизнь и не расставшихся, несмотря на тяжелый недуг жены, может вызвать слезы. Миркос, несмотря на собственное слабое здоровье, самостоятельно ухаживал за супругой Моникой. Он не желал отдавать ее в госпиталь, тем более смерти. Но в июле 2011 года Моника скончалась…

Порадовали фотоработы нашего соотечественника Александра Гронского. Фотограф из России занял третье место в номинации «Повседневная жизнь». На его снимках изображен простой, красивый и в то же время забавный досуг москвичей в черте города.

Каждый день по телеканалам идут новостные передачи, главной темой становится человек в центре конфликта. То же можно сказать и о фотографии Массуда Хоссаини, выигравшем второе место в категории «Новости». Женщина, изображенная среди раненых и убитых после взрыва 9 декабря в переполненной шиитской мечети Абу Фазал в Кабуле, кричит. Её крик, кровь, люди и тела вокруг вызывают ужас и опасение. Будет ли мирным будущее человечества?

Если миру противостоит война, то человеку, как правило, природа. Землетрясение чудовищной силы в Японии, вызвавшее цунами, кажется, никогда не будет забыто. Как и десятки тысяч людей, чьи жизни унесла тогда стихия… Уцелеть 11 марта 2011 года было настоящим чудом. Току Конно из города Сендай это удалось. Фото женщины сделал Денис Рувр и получил третье место в категории «Портреты». В глазах Току Конно можно многое прочесть. В зрачках отражаются боль, страдания. Однако видна сила духа, мудрость, с помощью которых, ей удалось пережить цунами 2011 года.

World Press Photo 2012 не вызывает восторга, радости или счастья. Конечно, во время выставки, рассматривая фотоснимки, вы испытываете разные эмоции. Но главной задачей, по моему мнению, этого конкурса, является показ мира таким, каков он есть на самом деле. Или то, каким его делаем мы, люди, идя порой на необдуманные поступки. Посетитель World Press Photo имеет шанс понять мир, себя, других. Он учится думать, мыслить, решать, но ни в коем случае не оправдывать слабости… Он учится исправлять ошибки. Свои и чужие. С замиранием сердца можно ждать World Press Photo 2013, чтобы сравнить, изменилось ли что-то за год, изменились ли мы сами и стали ли людьми.

Цена билета на выставку World Press Photo 2012 – 200 рублей. Льготный билет (пенсионеры, студенты) стоит 100 рублей.

Ангелина Головатая