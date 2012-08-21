Национальность, нация, народ. Как много значат эти слова! В них бесконечная гордость, большая любовь, многовековая история… Но как мало мы зачастую знаем о своей народности. Впрочем, исправить это никогда не поздно. Многое способно изменить посещение музеев, экспонаты которых посвящены традициям наших предков. Торжественное открытие одной из таких выставок состоялось в минувшие выходные. 17 августа в Кремлевском выставочном зале «Манеж» начала свою работу экспозиция «Традиционная культура татар XIX-XX веков».

Здесь представлены более 250 экспонатов из золотого фонда музейного собрания Санкт-Петербурга. Большинство предметов в Казани показывают впервые. Традиционные татарские костюмы, ювелирные украшения, головные уборы, обувь демонстрируют самобытность татарской культуры. Вниманию гостей предложены лучшие образцы ткачества, изделия, изготовленные из серебра, кожи с национальными узорами казанских, астраханских, сибирских, уфимских, костромских, крымских татар. Особенной красотой отличаются детали праздничного костюма казанской татарки, подаренные императрицей Марией Александровной. Этот редкий экспонат вызывал восхищение искушенной публики еще на первой этнографической выставке в Москве 1867 году.

Среди гостей «Манежа» преобладали женщины. Естественно, они чаще остальных посетителей обращали свой взор на ювелирные украшения. И не зря. Испокон веков шею, руки, уши девушек украшали различные драгоценности, сделанные из бирюзы, малахита и других драгоценных камней. Представленные на выставке серьги, бусы, ожерелья, браслеты, пряжки для поясов не оставляли сомнений в том, что наследие татарского народа очень богато.

Помимо ювелирных украшений, на выставке особое место отведено традиционным национальным костюмам. Роскошные наряды отражают дух середины ХIХ — начала ХХ веков. Изумительные узоры, сотканные из золотых и серебряных нитей, необыкновенной красоты мужские и женские головные уборы, костюмы, сарафаны демонстрируют мастерство татарских рукодельцев.

В первый же день выставку посетили более сотни людей. В их числе не только жители города, но и гости столицы — туристы. На открытии экспозиции присутствовали Премьер-министр РТ Ильдар Халиков, министр культуры РТ Айдар Сибагатуллин.

«Мы имеем возможность увидеть экспонаты, которые долгое время собирались и изучались. Российский этнографический музей откликнулся на нашу идею представить эти музейные экспонаты в таком виде. В какой-то мере, эта выставка – культурная, хорошая сенсация», — отметил Ильдар Халиков.

Желающие перенестись на столетия назад, вернуться к родным истокам, а также увидеть собственными глазами подлинные изделия татарского народа смогут это сделать, посетив выставку «Традиционная культура татар XIX-XX веков» до 25 февраля 2013 года.

Люция Кашапова

Ангелина Головатая