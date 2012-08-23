C 27 по 31 августа в Казани состоится V Всемирный форум татарской молодежи. В нем примут участие около 800 представителей татарской молодежи из 30 зарубежных стран, регионов Российской Федерации и Татарстана.

Программа V Всемирного форума татарской молодежи включает в себя пленарное заседание и работу 4 секций:

«Татарская молодежь и Web 2.0»;

«Историческое наследие татар: пути сохранения нации»;

«Духовные ориентиры в жизни современных молодых татар»;

«Национальное образование и современные технологии в изучении и сохранении родного языка».

В рамках форума состоится также презентация социальной сети «Татар иле», дискуссия на тему «Татарский национальный бренд: форма и содержание», экскурсии по Казанскому Кремлю, Старо-Татарской слободе и объектам Универсиады-2013, концертно-развлекательные программы.

Первый Всемирный форум татарской молодежи, собравший 484 делегата из Татарстана, регионов Российской Федерации и 16 стран мира прошел в 2004 году. Организаторами форумов выступают Исполком Международного союза общественных объединений «Всемирный конгресс татар» и Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан.

На сегодняшний день форум объединяет и координирует около 100 молодежных общественных, религиозных и культурных организаций по всему миру.

Торжественное открытие Форума татарской молодежи состоится 28 августа в Театре имени Галиаскара Камала, сообщают организаторы.

Источник: официальный портал мэрии Казани