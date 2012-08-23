VIII Съезд российских востоковедов по теме «Многофакторный анализ истории, культуры и религий Востока» планируется провести в Казани 25-28 сентября 2012 года. Главные организаторы – Общество востоковедов России, Отделение историко-филологических наук РАН и Институт востоковедения РАН.

В ходе Съезда предполагается заслушать сообщения представителей востоковедческих учреждений России о разрабатываемых направлениях исследований, критериях их выбора и научно-информационных проблемах, обсудить вопросы научного профессионализма, сохранения традиций научных школ, подготовки специалистов, лицензирования вновь создающихся исследовательских и учебных центров, перспектив научного сотрудничества востоковедов России с целью сохранения исчезающих фундаментальных направлений и внедрения новых методик исследований.

На VIII Съезде российских востоковедов будет проведена также Научная ассамблея востоковедов Евразии, посвящённая проблемам научно-информационного взаимодействия и перспективам научно-исследовательского сотрудничества востоковедов республик бывшего СССР.

Источник: Академия Наук Республики Татарстан